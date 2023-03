Basura, madera y diversos tipos de desechos, según denuncia la ciudadanía a EXPRESO, son colocados cada vez con más frecuencia detrás de la parada de buses afuera de la etapa Perla, en La Joya, Daule.

Habitantes señalan que llegan personas a dejar incluso muebles dañados o pedazos de techos rotos, por lo que exigen control inmediato y “sanciones severas”. “Definitivamente hay que poner a los agentes municipales a que ronden y vean quién anda botando tanta basura y los multe, pero que lo haga bien. De una forma severa”, reclama Richard Contreras, habitante de la etapa Perla, quien sale todos los días a tomar el bus y le molesta el panorama.

Rosinia Andrade, habitante de Villa Club, pese a no vivir cerca de esta etapa, destaca que conoce de vecinos que han acudido al punto a dejar cómodas rotas o partes del tejado que se han desprendido por el tiempo que tienen sus hogares.

“Yo les he reclamado porque los he alcanzado a ver tirando las cosas. Pero se enojan más y me dicen ‘metida’, solo por decirles que algo está mal”, señala.

Y la indignación comunitaria no queda ahí, pues varios salieron de Guayaquil en busca de cierto sentimiento de paz y orden, y ahora temen que el panorama que veían en la vía publica se repita en estas urbanizaciones.

“Si seguimos así, pronto los recolectores de basura no irán de casa en casa porque un grupo de invivibles comenzará a botar donde sea la basura. En Guayaquil ha costado y sigue costando tener una cultura de respeto y limpieza. Por lo visto, acá es igual”, sentencia Lupe Donoso. PAC