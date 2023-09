El centro de salud de La Aurora, un espejismo

En noviembre de 2022 se firmó el contrato para que La Aurora, en Daule, cuente con su primer centro de salud municipal de tipo A. Sin embargo, este 13 de septiembre se cumple la fecha de entrega de la obra y los trabajos van para largo, con una estructura gris y fachada aún en construcción.

Han pasado más de 15 años desde que comenzó la expansión de las urbanizaciones, y la población, de acuerdo con el Municipio de Daule, sobrepasa los 160.000 habitantes solo en esta parroquia urbana.

Pero a pesar de los años en los que se ha evidenciado este rápido crecimiento, no fue hasta el 14 de noviembre de 2022 que el Cabildo firmó el contrato para la edificación de su primer centro de salud en este sector, ubicado al lado de la UPC de la zona. La Municipalidad asignó al Consorcio Allauca la construcción de esta infraestructura, que tiene un costo de 979.411 dólares.

$ 979,411 Es el monto que pagará el Municipio de Daule al Consorcio Allauca por esta obra

A la obra se le dio un tiempo límite de 240 días para su culminación a partir de la autorización de inicio de construcción, que fue firmada el 16 de enero de 2023. La fecha de entrega expira este 13 de septiembre, según consta en el Portal de Compras Públicas.

En la obra, sin embargo, siguen colocándose bloques de concreto y adecuándose las entradas, ventanas y puertas. Se visualiza apenas un espejismo de lo que será la obra final prometida.

Estamos acostumbrados a que la fecha de entrega de proyectos nunca se cumpla, pero toca conformarse con la fecha que digan, con tal de que entreguen el centro.

Fernando González, habitante



Ahora la ciudadanía, que lleva años exigiendo un centro de salud, se ha percatado de la situación del edificio y teme que deba esperar más tiempo del prometido para la inauguración.

“Tanto tiempo para que recién esté la fachada... Me parece una falta de compromiso con los habitantes de La Aurora, debido a que el centro de salud no es un lujo, es una necesidad para todos los que viven en la parroquia”, reclama Nayeli Coello, habitante del sector, a quien le indigna el desinterés que evidencian las autoridades para cubrir obras de primera necesidad a su debido tiempo.

Se siente la ausencia. Debería ya estar, pero se ha pausado ese proyecto. Recién está la fachada y no hay algún comunicado explicando el porqué de la demora.

Silas Piza, habitante



Ante esta situación, EXPRESO se contactó con el Consorcio Allauca y el Municipio de Daule, para conocer el porqué del atraso. El representante de la empresa contratista, Luis Allauca, señaló a este Diario que debíamos comunicarnos con la Municipalidad. “Eso de ahí háblelo con el director municipal de Obras Públicas... Es un tema netamente de la entidad. Usemos los canales oficiales del Cabildo para estos pedidos”, respondió.

Mientras que desde el Cabildo dijeron brevemente que la obra se encuentra completada en un 60-70 % y pronostican que la construcción concluya en su totalidad en diciembre próximo.

Opciones Aproximadamente siete centros médicos privados existen en la parroquia urbana La Aurora, de Daule.



Sobre las razones del retraso, no hubo explicación alguna. Que la tarde de el 12 de septimebre las enviarían, aseguraron en un inicio desde el departamento de Comunicación de la Municipalidad, pero hasta el cierre de esta edición no llegaron.

Ante esta situación, los habitantes desconfían incluso que la obra sea entregada en el nuevo plazo anunciado. Hasta mientras, tendrán que seguir movilizándose a los centros privados o aquellos que se encuentran en cantones aledaños, como Guayaquil y La Puntilla, en Samborondón.

Decepción, enojo y una aceptación agridulce, es lo que siente la comunidad, que considera que hay muchas obras necesarias que hacen falta en la parroquia, mientras que las pocas que se anuncian tardan en ser concretadas.

Se cuenta con unidades móviles, pero estas no abastecen a la población. Se debe trabajar más en la salud en Daule, para así no tener que salir a otros cantones.

Doménica Aldás, habitante



“Aquí únicamente hay centros privados y ni un hospital público. Ni el Ministerio de Salud ni el Municipio de Daule se comprometen como se debe a ofrecer la salud gratuita y de calidad que merecemos desde hace años y nos corresponde a los ciudadanos”, reclama Aaron Triviño, residente de Villa Club, quien lamenta que ante situaciones de riesgo en las que se necesita de urgencia un hospital o recibir primeros auxilios, deben movilizarse por grandes distancias para ser atendidos.

“Una amiga se rompió la pierna tres meses atrás. Estábamos andando en patineta e hizo una mala maniobra. Ella gritaba del dolor, no podía más, y mientras buscábamos un lugar al que llevarla para una atención rápida, tuvimos que conducir quince minutos hasta Samborondón para que la atiendan en una clínica privada. Mi amiga terminó gastando un dineral, pero la atendieron”, narra Triviño, quien advierte que la obra fue prometida desde 2021.

“Sé que el alcalde Wilson Cañizares ha dicho que el gran hospital no ha llegado porque el Gobierno, pese a que Daule ya le dio el terreno para levantarlo, no lo ha construido. Entiendo que él dijo que, mientras tanto, levantaría este centro de salud porque sabía de nuestra necesidad. Sin embargo, no ha llegado, no lo tenemos. Aquí solo vivimos de promesas. Ha faltado reclamar más y con más dureza por parte del alcalde al presidente Guillermo Lasso”, se queja Delia Reynoso, habitante de La Joya.

“Llevan tiempo promocionando en las redes sociales de la Alcaldía que ya llega el hospital, pero solamente está media fachada hecha, y eso que hace dos meses ni el piso estaba listo. En Ecuador lamentablemente estamos acostumbrados a que la fecha de entrega de los proyectos nunca se cumpla, pero me tengo que conformar con el tiempo que ellos dispongan con tal de que lo entreguen”, manifiesta Fernando González, habitante de La Aurora.

