Los espacios para pedalear escasean en La Aurora

Los espacios para andar en bicicleta a lo largo de la parroquia urbana La Aurora, en Daule, son insuficientes. Pese al gran crecimiento urbanístico que existe en la zona, apenas al interior de las urbanizaciones se puede pedalear en paz, encerrados en el perímetro de cuatro muros.

A lo largo de los 13,6 kilómetros que recorre la avenida León Febres-Cordero, la arteria principal de la parroquia, no se visibiliza ningún espacio para los ciclistas. Sin embargo, por necesidad y, otras veces, por distracción se ven obligados a desplazarse por la avenida, teniendo que compartir la ruta con camiones, buses y tráileres, que los orillan prácticamente al monte o escapan al hacerlos caer en las zanjas.

Solo en algunos tramos de Villa Club y La Joya, aunque de manera parcial, hay ciclovías. En Villa Club, por ejemplo, el tramo abarca menos de un kilómetro, comenzando desde la etapa Hermes. Y en La Joya, solo el parque lineal cuenta con un pequeño circuito. Uniendo estas dos rutas, separadas por varios kilómetros, no llega ni a dos kilómetros el espacio destinado para el ciclista.

35 millones Cuesta el proyecto de regeneración urbana de Daule, donde abarca también ciclovías.



A Carlos Alvear, quien habita en el sector, le molesta la falta de obras de este tipo. “Las ciclovías existentes están al interior de las ciudadelas, es lo mismo que nada. Como estar en una burbuja, cuando lo que queremos es viento, asfalto, pedalear con otra gente, hacer deporte, pero también comunidad”, relató.

Para el también ciclista y residente Iván Contreras, urge que toda La Aurora o al menos la León Febres-Cordero cuente con ciclovías. A su juicio, como lo confirman también en Guayaquil, el hecho de movilizarse en ‘bici’ ayudaría incluso a reducir el tráfico.

“En horas pico o si queremos ir a comer a las plazas del sector, ¿por qué ir en auto? Esta parroquia se supone que es un polo en desarrollo del Gran Guayaquil, que demuestre que lo es entonces”, se quejó José Roldós, habitante de Villa Club.

Yo creo que primero se debe crear ciclovías y distribuir bien el tráfico en las urbanizaciones, para que luego la León Febres-Cordero también sea adaptada a los ciclistas.

Carlos Durán, ciclista

Sobre la implementación de esta obra, el alcalde reelecto, Wilson Cañizares, en una entrevista realizada por este Diario en marzo pasado, detalló que en su actual administración está previsto regenerar la arteria principal de La Aurora, la misma que dotará -según indicó- de parques, áreas verdes, aceras inclusivas, fuentes de luces, sitios de descanso y ciclovías.

“Reconstruiremos veredas, serán del ancho necesario para caminar; habrá rampas, ciclovías, pórticos”, dijo en ese entonces, asegurando que los planos del proyecto de regeneración que prevé ejecutar a lo largo de 7,2 kilómetros los tiene listos y divididos por etapas. Que dos de ellas ya habían sido elevadas al Portal de Compras Públicas el año pasado, pero que la entidad dio de baja el proceso por “alguna irregularidad entre los oferentes”, indicó. Que una vez que se posesionen los nuevos concejales, empezarían de nuevo el proceso, agregó. Pero a la fecha de esa actualización no se conoce nada.

Este Diario consultó al Municipio en qué fase se encuentra el proyecto, porque en el Portal de Compras Públicas no se lee aún nada de él; pero hasta la publicación de esta nota, no hubo respuestas.

Necesidad. A los residentes les toca compartir la vía con camiones, trailéres y una serie de vehículos pesados. Miguel Canales Leon

Mientras tanto, la ciudadanía seguirá pedaleando con el riesgo y las molestias que representa la falta de espacios de este tipo.

“Todos los días me muevo en bicicleta desde mi casa en el ‘pueblito’ de La Aurora hasta mi trabajo en Parque de la Paz, pero esos dos kilómetros que recorro a diario son un martirio... Carros que te pasan al lado, el polvo que va cayendo de las volquetas que vienen de las canteras, te deja ciego, y tener que pedalear parando cada cinco minutos para que no me estalle el corazón de todo el estrés que esto me genera. Es imposible”, asevera Efraín Vargas, morador.

Para Teófilo Lama, el primer problema que debe ser resuelto para darle facilidad al ciclista, está en intervenir las vías internas de las urbanizaciones del sector, donde el flujo de tráfico es alto, falta señalética y la iluminación no es buena. “Hay primero que disminuir el tráfico y luego poner una ciclovía que conecte todas las urbanizaciones, eso deben hacer primero, porque por estos caminos internos es donde por ahora nos estamos desplazando. Y sí, es inseguro”, asevera Lama, quien hace un llamado a las autoridades.

La falta de una ciclovía nos expone a los peligros en una vía concurrida y rápida, hace falta una tragedia para que nos tomen en cuenta a nosotros los ciclistas.

Mario de la Cuadra, ciclista



“Municipio, Prefectura, la CTE, que alguien actúe, pero ya. Me he cansado de verlos con los brazos cruzados. Me harté”, indicó.

Esta problemática se repite en otros puntos de Daule, como la vía Salitre, donde el problema es aún mayor porque es por donde más se desplazan los tráileres y la vía es angosta. “Ir por ahí implica que te manden volando como si estuvieras en un tornado. Los carros vuelan. En dos ocasiones me ha tocado ir a parar al redondel que está cerca de Cataluña o a la misma iglesia porque, con la velocidad, me han desestabilizado y ni los frenos me han permitido parar. Es una locura. Allí, todos estamos obligados a usar solo el carro. Lamentablemente...”, indicó Arturo Robles, habitante de Casa Laguna.