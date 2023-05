La sensación de insatisfacción y el deseo de que su entorno sea mejor, amigable y habitable, son constantes entre los ciudadanos. Los residentes y trabajadores de la parroquia urbana La Aurora, en Daule, enumeraron a EXPRESO cuáles son las obras prioritarias que quieren que atienda el alcalde reelecto Wilson Cañizares.

Autoridades Wilson Cañizares fue reelecto como alcalde de Daule con 41 mil votos. Estuvo en el cargo entre 2019 y 2023.



Un equipo periodístico de este Diario realizó recorridos por las calles de este sector, integrado en su mayoría por urbanizaciones cerradas, para conocer sobre sus necesidades. Ellos apuntaron a la necesidad de que haya un hospital público y al menos tres Unidades de Policía Comunitaria (UPC) más.

Al recinto Sabanilla le falta todo: un camino de cemento, vías de transporte, que se vayan las canteras, la limpieza del estero... Necesitamos de todo, pero el Municipio no hace nada.

Jonathan Gordillo, líder barrial del recinto Sabanilla, Daule

“Llevo diez años viviendo en La Joya y siempre que me enfermo debo ir hasta Guayaquil para poder ser atendido. En La Puntilla, nuestro cantón vecino, hay solo hospitales privados y lo que necesitamos es un respiro para el bolsillo. Entiendo que esto es competencia del Ministerio de Salud, pero por años el alcalde ha dicho que está peleando por la obra a fin de que se levante. Esta vez queremos que la lucha sea más grande, que pelee por nosotros ante el Gobierno, para que esta necesidad, al fin, sea cubierta”, argumentó Douglas Carpio.

El tramo de vía a Salitre es ‘botado’, da miedo pasar por ahí, sea a pie o en carro. No hay un solo policía rondando la zona y en cualquier momento puede salir un loco a robarte.

Verónica Burgos, residente de urbanización



Para Selina Castillo, otra residente, las unidades móviles existente ayudan, pero no bastan. “De vez en cuando, a ciertas zonas van unidades móviles que tratan de disimular la falencia, pero no es suficiente. Mucha gente no tiene carro como para llegar con facilidad a otros cantones o hasta la cabecera cantonal de Daule para hacerse chequear. Por las noches no hay buses. ¿Qué hacemos en una urgencia? Necesitamos un hospital completo cerca, y si no lo da Salud, que lo arme el Municipio, como en otros territorios se ha hecho”, precisó la moradora del sector de La Aurora’.

Las calles llenas de huecos son una molestia. Si no las atiende el Gobierno, el Municipio debería intervenir, como ya lo ha hecho. Porque en redes publican que sí bachean.

Elian Villagrán, residente de urbanización



En enero de 2021 el Cabildo anunció la construcción de un centro de salud tipo A en La Aurora. Sin embargo, luego de más de dos años, la obra se encuentra estancada. No se ha logrado mayor avance (fotografía).

“Nos han prometido eso y un hospital regional, pero no tenemos ni lo uno ni lo otro”, se quejaron los habitantes.

Las calles principales están horribles, las tienen totalmente deplorables. No solo la principal, sino también las que conectan internamente las urbanizaciones. Ya necesitan mantenimiento.

Migliana trompiz, residente de urbanización



En una entrevista que EXPRESO le hizo al primer edil hace no más de dos meses, Cañizares confirmó que hace 10 años, en el Gobierno del entonces presidente Moreno, les pidieron que expropien 8 hectáreas para cedérselas a Salud, para así poder construir un hospital regional. Que el alcalde de ese entonces lo hizo, dijo, pero no construyeron nada. “Hemos hablado con cinco ministros de Salud de la anterior administración y esta, y no pasó nada. Esta no es mi competencia, pero la gente necesita y reclama, y por ello voy a insistir”, señaló. Los votantes piden que lo haga.

Lo más urgente es que puedan construir un buen hospital, porque hay unidades móviles y centro de salud, pero eso la verdad no sirve. Se debe trabajar más en la salud en Daule.

Neyba Mera, residente de urbanización



Por otra parte, uno de los proyectos que más destacan los ciudadanos ha sido la gestión para construir puentes y pasos a desnivel. No obstante, para los moradores, otra de las deudas es el mal estado de las calles.

“Las vías principales están horribles, las tienen deplorables. No solo la principal, sino también las que conectan internamente a las urbanizaciones. Ya necesitan mantenimiento. A veces lo hacen, a veces demoran, pero el gran problema, como sucede en Guayaquil, es que el material es malo y se desvanece. Urge que la Alcaldía exija, de ser el caso, materiales de calidad. O si la culpa es de la entidad, que sancione al personal o la empresa que lo hace de forma errónea”, pidió Susana Tamariz, de Casa Laguna.

Un malecón y más iluminación son de las cosas que más necesitamos en la zona. No existen suficientes espacios al aire libre para la ciudadanía. Además de que hay zonas oscuras.

Isidro Chanfla, residente



Con ella está de acuerdo Emilio Peña, que aseguró que este no es un problema nuevo. “Las vías hace meses son un completo desastre. En una ocasión un familiar hasta se encunetó en uno de esos huecos. Es horrible pasar por aquí. Además de que tampoco hay ciclovías, veredas, parterres, áreas verdes. El peatón debe ser tomado en cuenta. Queremos un Daule con sombra”, reclamó.

Durante el feriado anterior, por la cantidad de agujeros en la avenida León Febres Cordero se reportaron varios accidentes. “La gente frena a raya por evitar un bache y termina accidentándose. Señor alcalde, le pedimos que ahora sí haga bien la tarea. Necesitamos calles lisas, canales sin maleza. Usted ha dicho que la transformación en esta administración vendrá, que la planificación y el urbanismo serán la clave de su Alcaldía. Solo cumpla”, dijo Valentina Sáenz, de La Joya.

Necesitamos ya un hospital o un centro de salud especializado. En sí, algún punto al que podamos llevar a nuestra familia para ser atendida, sin tener que irnos a otros cantones.

Daniel Velasco, residente



Como pasa en el resto de localidades que integran el Gran Guayaquil, la seguridad no quedó fuera de las exigencias. “Queremos toda la parroquia iluminada, con calles anchas que nos inviten a caminar. La cantidad de plazas le ha dado vida al entorno y eso es excelente. Pero si no hay más control y cambios urbanísticos que fortalezcan el sector en materia de seguridad, nadie entonces saldrá a la calle. Será como tener una ciudad bonita nada más que para el aire”, indicó Daniel Vicuña, de Plaza Laguna.

Necesitamos que no solo se tapen los huecos, sino que se haga una verdadera pavimentación. Las veces que realizan trabajos en calles, trabajan en el día y provocan mucho tráfico. Daniela Valverde, residente de urbanización

Para Jonathan Gordillo, líder comunitario del recinto Sabanilla, a Daule le falta de todo. “Un camino de cemento, vías, que se vayan las canteras, un estero que respire. La administración anterior, con el mismo alcalde, nos quedó debiendo. Si ahora hace lo que quedó pendiente y se organiza, pues habrá al fin esa mejora que tanto nos urge. A Sabanilla la ayuda no ha llegado nunca”, criticó.