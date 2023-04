Marcada por cráteres, como si una serie de explosiones hubiesen tenido lugar en la avenida León Febres Cordero, en La Aurora, Daule. Así se encuentra esta arteria de 13,6 kilómetros.

Los automovilistas que transitan a diario coinciden en que está llena de huecos y que no hay “autoridad alguna que vele por su cuidado o llame la atención a quienes tienen la competencia para que la reparen. A la final, hay indiferencia por todos los frentes”, advierte Christian López, habitante de La Joya.

“Cada 5 o 10 segundos hay que esquivar un bache. Si no lo hago, se me puede dañar el sistema de suspensión del carro, y ni el Municipio de Daule ni el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tiene la competencia, se harán cargo”, critica Gabriel Chávez, habitante de la ciudadela Santa María de Casa Grande.

Jurisdicción El mantenimiento de la carpeta asfáltica de la avenida León Febres Cordero es parte de las competencias del Ministerio de Transporte (MTOP).



En un recorrido realizado por EXPRESO, se pudo contabilizar, solo de un lado de esta arteria principal, más de 200 huecos, donde los grandes miden entre 3 y 4 metros de largo y los medianos entre un metro y 50 centímetros; mientras que de profundidad, llegan a tener entre 10 y 30 centímetros.

Al otro costado del carril, la situación es prácticamente la misma. Este Diario contabilizó un total de 416 baches en total, entre lado y lado.

“Yo vengo aquí dos o tres veces al mes para visitar a mis padres, pero siempre me veo con la tarea de volverme un conductor profesional que sea capaz de esquivar en menos de un segundo la gran cantidad de hoyos que se presentan en esta vía”, reclama Darwin Ochoa, quien vive en la ciudadela La Garzota y para visitar a sus padres, que residen en Villa Club, recorre cerca de 20 kilómetros, de los cuales 5 km corresponden a la avenida León Febres Cordero, o como la llama él, ‘la calle de los baches’.

Es necesario que ambas instituciones actúen. No es posible que el MTOP no haga nada y que el Cabildo se quede de brazos cruzados esperando que la otra dé el paso.

Arianna Flores, habitante de La Joya



Y este nombre no se lo da por puro capricho, pues pese a los mantenimientos que ha recibido la arteria, vuelve a deteriorase en cuestión de meses. “Somos ‘la calle de los baches’. Y es que en un abrir y cerrar de ojos, las obras parche se desvanecen. La León Febres Cordero es ya un campo de guerra que nadie tapa ni protege”, advierte.

Frente a esta situación, EXPRESO consultó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) quién tiene la responsabilidad de arreglar la carpeta asfáltica (de veredas y bordillos se encarga el Cabildo) y cuándo se efectuarán los trabajos de bacheo.

El ente asegura que la compra del asfalto se llevará a cabo hasta junio. “Para esta vía solo tenemos trabajos ejecutados por microempresas que hacen la limpieza de maleza, cunetas, señalética y otros aspectos. En 2022 realizamos trabajos de bacheo menor; sin embargo, la vía requiere de una intervención completa”, reconoce Diana Soriano, la directora de comunicación, quien hizo énfasis en que entre el mes de febrero y junio de 2023 está prevista la compra de asfalto para continuar con los trabajos necesarios, con una inversión de $ 36.934,56 sin IVA.

Ciudadelas. Dentro de ciudadelas como Villa Club y La Joya, se pueden contar cerca de 110 baches en ambos lados de estas dos calles internas que están conectadas. GERARDO MENOSCAL

Desde mi trabajo a mi casa, tomo a diario el puente de La Joya para no toparme con tanto bache, pero es un trayecto más largo. Es un martirio la León Febres Cordero.

Juan Orellana,habitante de Ciudad Celeste



Consultado a la vez el Municipio de Daule sobre la situación y las molestias que aquejan a los votantes, la Alcaldía emitió a esta Redacción una carta en la que solicitó al ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera Falconez, la ejecución de los trabajos.

“Me permito remitir esta insistencia al oficio remitido a su despacho N.º GADIMCD-ALC-2023-0009-O de fecha 17 de febrero de 2023, mediante el cual pusimos a su conocimiento el reclamo ciudadano de los cientos de usuarios que diariamente utilizan el eje vial de la avenida León Febres Cordero de la parroquia urbana satélite La Aurora; razón por la cual se solicitó comedidamente se digne disponer que se retomen los trabajos que se estaban realizando en esta vía y que fueron paralizados. Una vez más, conforme a lo solicitado por los ciudadanos, reiteramos nuevamente el pedido de que se realice la intervención urgente de la carpeta asfáltica...”, precisa el documento firmado por el primer edil, Wilson Cañizares.

Pese a esta solicitud, la ciudadanía exige la actuación inmediata y no solo palabras.

No se puede conducir tranquilo, hay tantos baches que toca esquivarlos como sea, pero por la cantidad se vuelve imposible no meterse en ninguno.

Andrea Pérez, habitante de La Joya



“Una entidad no hace su trabajo, y la otra no exige con más fuerza. El Ministerio tapa estos huecos cuando quiere y lo hace mal; el Municipio cubre unos cuantos en las vías internas de La Aurora, que son su competencia, pero estos tampoco duran. En la parroquia a la final este trabajo no está bien ejecutado. Pedimos seriedad y la atención que nos merecemos”, exige Allison Toral, moradora de Villa Club.

“No importa cuántos mantenimientos hayan hecho. Desde que vivo en Ciudad Celeste (La Puntilla) hace seis años, siempre han hecho trabajos deficientes que no duran más de dos meses. Yo uso la León Febres Cordero para ir a mi hogar, por eso me siento también afectado. Es una molestia ver que nunca puede estar la calle en buen estado por más de un mes”, asevera Juan Sebastián Orellana, quien ante tanto hueco prefiere a veces “aguantar el tráfico de La Puntilla, que es otro martirio”.