Angel Taipe: “Lo que decimos no suena solo a promesas, está en planificación”

Obras atrasadas e inconclusas, falta de parques y mantenimiento vial son, entre otros, los temas por los que reclama la ciudadanía a las autoridades del cantón Daule, más aún a puertas de un evento climático, cuando se desconocen las acciones o medidas que se han tomado al respecto. EXPRESO dialogó con el director de Obras Públicas, Ángel Taipe, quien explica las causas detrás del retraso de obras, planes de intervención en la avenida León Febres-Cordero, entre otras temáticas.

La avenida León Febres-Cordero parece un campo de guerra y los espacios para peatones no existen. ¿Qué han hecho para resolver estos problemas que afectan a sus votantes? La ciudadanía cree que decir que la competencia no es del Cabildo no pasa de ser una excusa.

En 2019 hicimos una petición para realizar los estudios de regeneración. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos dio el espacio para intervenir, pero solo desde las veredas a las ciudadelas. El proyecto consiste en dotar de camineras, de ciclovías, de 1.600 árboles a la zona, de iluminación, pasos elevados, rampas... Es un proyecto considerable, pero que se ha caído cuatro veces en el portal de Compras Públicas por falta de participantes, por ser demasiado alto el precio solicitado o fallas de los contratistas al subir el documento.

¿Qué implica esto? ¿Que los habitantes deberán entonces convivir por un tiempo más con los problemas?

A partir de enero subiremos el contrato otra vez. Y estaría valorada en 14 millones de dólares la intervención. Estimamos que unos tres meses tome el tiempo de contratación, y que la obra comience a finales de 2024 y dure cerca de dos años.

La primera lluvia fuerte del año dejó casas inundadas en la zona rural. Ahora con El Niño, ¿qué acciones han tomado para mitigar los efectos del fenómeno?

En seis meses se destinaron tres millones de dólares para limpiar canales, mantenimiento vial y nuevos accesos ante las precipitaciones. Se compraron colchones, botes para evacuar en caso de inundaciones, cocinas, tuberías para evitar inundaciones. Adicionalmente, se hará mantenimiento en nueve albergues y se construirá en Daule uno nuevo con espacio para 300 personas. Estamos trabajando.

¿También en la parroquia urbana La Aurora? Allí, en cada invierno, la León Febres-Cordero queda inundada en las curvas, lo que obliga a ir lento y vuelve intransitable la arteria, históricamente congestionada.

En canales como Sabanilla, en Casa Laguna, Matices, San Pedro se ha intervenido. Hay puntos donde no se puede en su totalidad porque hay invasiones, pero se está actuando. La León Febres-Cordero no tiene desfogue en las curvas, colocaremos sistemas de drenaje, por eso es importante que ya intervengamos. También se firmó un contrato por un año para que una empresa privada cubra todos los baches en los ejes viales y urbanizaciones. Trabajará a partir de diciembre.

¿La Aurora también será intervenida? Las familias demandan obras. Para muchas, el sector está abandonado.

En el poblado hemos intervenido en varios sectores, como La Aurora 3, detrás de la sede alterna en La Aurora, donde se les ha dado cableado, acera, agua potable, adoquinamiento. Pero en las invasiones al pie del canal San Pedro estoy imposibilitado. No puedo darles un puente porque es decirles: “Sabes qué, tú te quedas ahí”, y esto debe tener una solución técnica. Pero ni con una ‘solución’ se elimina el riesgo por la ubicación en la que están. Se ha pensado en hacer un ducto cajón para darles paso, pero cuando se haga mantenimiento será otro problema. Reubicarlos es algo que aún se estudia como una posibilidad. Sin embargo, se trabaja en La Aurora.

En el sector, ya en la administración pasada se habló de la construcción de un malecón que, a la fecha, no existe aún.

Se ha contemplado una regeneración completa para la parroquia y dentro de ella está el malecón. El próximo año se sacará la contratación, ya está el estudio, pero queremos empatarlos con los de regeneración del pueblo, ya que allí estará ubicado. Pero la obra se hará.

Con fechas, ¿cuándo?

Contemplamos que arranquen las contrataciones entre abril y mayo próximo. Y en tres meses más de espera, empezaría la obra.

En ediciones pasadas, EXPRESO ha publicado notas sobre las demoras de varias obras esenciales, como pasos peatonales, centros médicos. ¿Por qué los repetidos atrasos?

Sí, hemos tenido retrasos. En casos puntuales como el paso peatonal de La Joya, que ya se construyó, hubo un problema con una tubería de Amagua que se encontraba en la zona. Hubo que pedir planos, se importó material, se tuvo que hacer un nuevo diseño, además de que la llegada del invierno también retrasó los trabajos. Son varios los factores, pero no es porque el contratista o el Municipio quiera eso. Nunca es eso.

Entonces, ¿el hospital ya se inaugurará? ¿Será este año?

No. Aún se siguen instalando medidores, generadores, puertas. Pero la obra está paralizada por un asunto de instalación de tuberías para el sistema de oxígeno para los pacientes, así que tuvo que rediseñarse el centro, y hasta que eso sea aprobado tomará dos semanas más y así retomaremos la construcción. Esperamos que ya comience a operar el centro en dos o tres meses

Otro pedido que ha hecho con fuerza la ciudadanía es la construcción de un parque público para que exista convivencia. ¿Cuándo será una realidad?

Se está trabajando en ello. No puedo dar más detalles, pero se planea tener un parque público en La Aurora de 10 hectáreas. Queremos que cuente con varios espacios y edificios, como la sede del Palacio Municipal, la sede cultural, espacios deportivos.

Mucho de lo que ha dicho suena a promesas. ¿Qué garantiza que se cumpla?

No son solo promesas, todo está dentro de las planificaciones. En muchos de los proyectos están hechos ya los estudios, como el del malecón, la regeneración de la León Febres-Cordero. Y está previsto que varios proyectos se suban a inicios del siguiente año al portal de Compras Públicas. No son promesas.

