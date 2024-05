Un intento de secuestro enciende las alertas en La Aurora

La tarde del 4 de mayo se registró un intento de secuestro y asalto a un ciudadano que se encontraba haciendo fila para ingresar a una de las etapas de la urbanización Casa Laguna en La Aurora, Daule

El hecho quedó registrado por las cámaras de vigilancia. En el video se observa como un vehículo negro de alta gama, un Peugeot modelo 3008 de color negro, llegó a toda prisa a colocarse a un costado de esta fila de autos, y rápidamente bajaron de ahí cinco sujetos. Dos de ellos se dedicaron a robar las pertenencias de algunos conductores, y el resto intentó tomar a uno de los ciudadanos, pero sin éxito.

Una de las personas en fila, al ver esto, huyó despavorida.

La víctima principal del hecho, quien pidió anonimato por temor a represalias, relató a EXPRESO que a las 15:50 del 4 de mayo se acercaron a él para intentar secuestrarlo, pero explicó que no ha recibido amenazas previas y dijo que tampoco existen razones para que lo intenten capturar.

Esto paso hoy en la entrada de Casa Laguna

Aún así, los delincuentes intentaron abrir su carro, por lo que dispararon al vehículo para forzar las puertas, pero no funcionó. El denunciante salió ileso del atentado.

Sin embargo, este hecho no es aislado, le indicaron agentes de la Policía Nacional. "Pude hablar con policías, ellos me explicaron que no fui el único caso y que también reportaron por estos días estos mismos intentos de robo en Compostela, en La Aurora; y Ciudad Celeste, en Samborondón", aseguró.

EXPRESO solicitó al Departamento de Comunicación de la Zona 5 de la Policía información referente al hecho, pero hasta la publicación de esta nota, no hubo respuesta.

Ahora con la premisa de que una banda ha puesto su ojo en la zona de La Aurora y otras urbanizaciones de La Puntilla (Samborondón), la ciudadanía tiene temor de que se repita el hecho, y que el resultado sea peor.

"¿Cómo es posible que esto ocurra por acá? Se paga tanto en impuestos solo para que no se vea ni un agente por la zona, ni cuando hubo estado de excepción y toque de queda se acercaron los militares, la Policía Nacional, nadie. Faltan cámaras, agentes, falta todo, y el alcalde como dice no tener competencia de la seguridad, también se queda de brazos cruzados", denuncia Angélica Ochoa, ciudadana.

Asimismo, varios moradores reclaman que la inseguridad en la zona ha incrementado. Secuestros en restaurantes, robos dentro de los buses, asesinatos en los exteriores de los centros comerciales, e incluso detenciones de bandas de secuestradores dentro de las etapas de las urbanizaciones, estos son algunos de los hechos observados en los últimos tres años, denunciaron.

Esta situación, que ya tiene cansada a la ciudadanía, ha motivado a que la comunidad busque armar otro plantón para exigir a las autoridades locales por mayor vigilancia, un pedido que han hecho en varias ocasiones, pero sin una respuesta adecuada y nada eficaz.

Tocará organizar NUEVAMENTE un #Plantón por la @Seguridad en #LaAurora, basta de tanta apatía a esta importante tema por parte de las autoridades de turno, y no queremos excusas carajo de que no hay policía, porque el 26 de abril que se convocó al plantón por temas del excesivo…

"La semana pasada intentamos hacer un plantón por los cortes de luz y planillas altas, pero quedó cancelada porque los dirigentes de la movilización llegaron a un acuerdo con la Gobernación para hablar con la comunidad del problema, pero antes de cualquier cosa ya estaban varios agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y de la Policía Nacional esperando que se arme el plantón; ahí si tienen personal para evitar que los ciudadanos pidan lo que necesitan. Que chiste", critica la moradora, Francesca Mancilla.

