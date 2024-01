La Aurora denuncia que es el nuevo blanco de la delincuencia

Los habitantes de la parroquia La Aurora, en Daule, se encuentra aterrada por los recientes robos que se han registrado y que, denuncia, se han multiplicado por el estado en el que se encuentra la zona: "en tinieblas prácticamente en algunos tramos", y por la falta de control policial. La ciudadanía denuncia que han pagado grandes sumas de dinero para trasladarse a este polo en desarrollo en búsqueda de paz, pero que ahora se ha visto perturbada por la inseguridad.

Guardia de seguridad muere en el robo a centro comercial Leer más

En un mes se registraron tres robos por varios individuos fuertemente armados. El primero en una joyería el pasado 1 de diciembre del 2023, y dos en el mismo centro comercial de la zona. El primero fue la madrugada del 19 de diciembre y el más reciente se dio el 1 de enero de 2024.

Este último hecho delictivo dejó como saldo la muerte de uno de los guardias de seguridad que custodiaban el establecimiento.

Lea también: Guardia de seguridad muere en el robo a centro comercial

La ciudadanía apunta a que se están convirtiendo en el nuevo blanco de los delincuentes y temen de que poco a poco esto escale hasta llegar a robos dentro de las urbanizaciones, cuyos casos aunque esporádicos también se han dado.

"Me he cambiado del sur de Guayaquil, desde Pradera 1, a Daule solo para no soportar tanto robo y resulta que ahora hasta acá llegan los ladrones, y para colmo, fuertemente armados. ¿De dónde sacan tantas armas?", asevera Flor Martínez, habitante de Villa Club.

Carros en veredas y calles insalubres, entre las demandas de los guayaquileños Leer más

Ante la razón de los robos, la ciudadanía considera que el bajo número de policías en la zona ha influido en que esta zona se haya colocado en la mira de la delincuencia. En el lugar, los habitantes denuncian de escuchar de al menos uno o dos robos por día.

(Le puede interesar leer: Motorizados infractores e inseguridad, algunas de las quejas en Guayaquil)

"Somos una zona con varios comercios, casas de clase media y media alta, pero no hay suficiente seguridad policial para los más de 160.000 habitantes y los negocios aledaños. ¿Cómo esperan que estemos seguros con tan poca seguridad? Porque la guardianía de cada urbanización y establecimiento no es suficiente cuando se necesita la protección de los agentes del orden", reclama Franco Guerra, residente de Matices.

(Lo invitamos a leer: Angel Taipe: “Lo que decimos no suena solo a promesas, está en planificación”)

La Aurora crece, pero sin ojos que la cuiden Leer más

EXPRESO se comunicó con el departamento de comunicación de la Policía Nacional de la zona 5 para solicitar una entrevista con los funcionarios, a fin de conocer la cifra exacta de delitos registrados en el último mes del año anterior y, a la par, conocer qué acciones tomarán para estos casos y a que se deben estos robos recientes; pero hasta la publicación de esta nota no hubo una respuesta.

Hasta eso, la comunidad se mantiene aterrada y planteándose varias opciones para permanecer seguros. “Varios de mis vecinos ya están optando hasta por quedarse en casa y solo salir para ir al trabajo. Yo en cambio, estoy buscando empleo en otros países, porque ya ni viviendo en los polos de desarrollo, donde se espera exista paz, quedamos alejados del hampa”, dice Luis Guzmán, quien vive en la urbanización Casa Laguna.

Para acceder a contenido de calidad sin límites visite el siguiente ENLACE