La Aurora clama por seguridad ante la presencia de antisociales

La ciudadanía grita por vigilancia. En la última semana, los habitantes de la parroquia urbana La Aurora, en Daule, han denunciado ser víctimas de un mayor número de robos que han puesto en alerta al sector. Y es que solo en el transcurso de una semana, un sicariato y varios asaltos les ha robado la calma a los residentes de La Joya y Villa Club.

Ahora no se ve tranquilidad, sino vecinos a los que les arrebatan sus pertenencias antisociales que recorren estas vías internas en motos. Incluso se observan carros recorriendo la zona pasada la hora del toque de queda, pero son pocas las ocasiones en que se observa a los agentes de la Policía patrullar el sector, a decir de los moradores.

Los ciudadanos indican que los nuevos focos para estos pillos son los alrededores de las plazas comerciales y la iglesia de la zona, además de uno de los puntos más abandonados, como es el tramo que recorre desde la etapa Luna a Hermes de la urbanización Villa Club.

Robos

Los ciudadanos alertan que en las cercanías de plazas comerciales han comenzado a rondar antisociales en busca de su siguiente víctima.

Desde el pico de violencia registrado el pasado 9 de enero, han reportado con mayor frecuencia robos y presencia de gente sospechosa en motocicletas sin placa.

La semana pasada un sicariato en el taurus de la joya, ahora un robo diagonal a la española.

“Yo no fui víctima, pero vi cómo a una pobre chica que estaba entrando a la etapa Omega de Villa Club, a un costado del vial 1, le robaron dos sujetos en moto. Yo estaba delante de ella, cuando se le acercan como desesperados, apuntándole con un arma y le quitan la cartera. A mí se me bajó la presión porque pensé que yo seguía, pero escaparon rápido”, relata Marisol Vélez, residente de esta etapa.

Ana Trujillo, quien reside en Villa del Rey, fue otra víctima de los delincuentes. El pasado fin de semana salió a comer pasadas las 18:30 con sus primas a una plaza aledaña a su vivienda; y al retornar a casa, ubicada a no más de 200 metros del lugar, cinco vehículos sin placa les impidieron el paso.

Vigilancia. En contados puntos de La Aurora se ven carpas con guardianía privada. Para la ciudadanía, residentes y la empresa privada se preocupan más por resguardarlos que las mismas autoridades. Miguel Canales Leon

“Querían hacer una especie de carrera. Todos los vehículos eran polarizados y aceleraban como intentando asustarnos. Logramos salir, pero una hora más tarde, a mi mejor amiga, uno de esos vehículos le robó, según la descripción que dio. Es invivible. Nunca hay patrulleros en el lugar. No nos toman en cuenta. Siento rabia”, señala.

Ante esta situación, la comunidad exige a la Policía y al Cabildo tener menos tibieza en su accionar, pues una de las principales quejas ha sido la poca presencia de agentes en la zona.

“Más veo a los informales que venden cigarrillos por las plazas comerciales que a los mismos patrulleros. La Policía y la Alcaldía nos tienen abandonados”, reclama David Borja, quien habita en La Joya.

Necesitamos más patrullaje de la policía y coordinación entre ellos y los guardias de las urbanizaciones, para localizar y frenar a estos antisociales que rondan la zona.

David Guerrero, ciudadano



EXPRESO se contactó con la Policía de la Zona 5 para conocer qué medidas ha tomado y cuántas denuncias por robos ha registrado en la última semana, pero desde el departamento de comunicación la Policía dijo que no dará declaraciones por el momento.

El Municipio de Daule, por su parte, hizo énfasis en que si bien el tema de la seguridad no es su competencia, ha buscado sumar esfuerzos por medio de la agilización de procesos y trámites que duran meses, para traer obras que ayuden a fortalecer el resguardo.

Puso como ejemplo la construcción de la nueva UPC en la zona de La Joya, que comenzará a erigirse desde este 19 de enero. Desde el departamento de comunicación, el Cabildo indicó que pese a no contar con el presupuesto suficiente para encargarse de la seguridad, priorizó, de la mano de la empresa privada, levantarla en este tiempo de crisis.

Cada vez escucho a más vecinos decir cómo le robaron a alguien en la parada del bus o mientras caminaba. Si no se pone un freno, esto solo empeorará.

Adrián Mancilla, morador



Sin embargo, la ciudadanía no está conforme del todo. “Sabemos que no es la competencia del Municipio la seguridad, pero debe involucrarse más en el tema. Es lo que nos preocupa y nos quita el sueño. Está bien que no dé armas o agentes, pero sí debe de tener más cámaras, metropolitanos rondando de cien en cien, debe tener vías y parques seguros. La zona comercial debe estar con más vida. En fin, se puede hacer mucho más”, sostiene Mario Ledesma, de Laguna Club.

“En la parroquia hay gente sospechosa rondando, haciendo lo que quiere. Necesitamos que todas las acciones que se tomen sean en coordinación con todas las empresas privadas de seguridad”, pide Luis Ochoa, residente de Villa del Rey.

Con esta declaración concuerdan decenas de residentes que reclaman que, en plena crisis de inseguridad, sea nula la presencia de uniformados.

