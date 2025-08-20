Quito: Responsable del incendio en Nayón fue sancionado

Una persona fue sancionada en flagrancia por el personal de la Agencia Metropolitana de Control

El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió este miércoles un incendio forestal en la parroquia Nayón, que se convierte en la novena emergencia que registra durante la temporada de verano en la capital. El siniestro fue reportado a las 13:49 por la entidad y controlado en su totalidad gracias a la intervención oportuna de los equipos de emergencia.

El capitán Miguel Llumiquinga, jefe de la Brigada Distrital Eugenio Espejo, indicó que 21 efectivos trabajaron en la extinción del fuego, mientras que personal de investigación de incendios realizó pericias para determinar las causas del siniestro. Llumiquinga recordó a la ciudadanía que está prohibido realizar quemas a cielo abierto y advirtió sobre las sanciones establecidas por estas acciones.

Por su parte, el comandante Esteban Cárdenas informó a través de su cuenta de X que la Agencia Metropolitana de Control (AMC) notificó en flagrancia la infracción según la Ordenanza del Fuego 075-2024. Cárdenas enfatizó la necesidad de concienciar a la población y reiteró que el Cuerpo de Bomberos continuará implementando los procedimientos necesarios para prevenir la ocurrencia de incendios forestales en la ciudad.

🔄 #Actualización | Incendio forestal en el sector de Nayón.



🧑🏻‍🚒 Gracias a la respuesta oportuna de nuestro equipo el incendio forestal se encuentra liquidado.



✅ Por fortuna, no se registró personas heridas ni viviendas afectadas.



🙏🏽 Por favor, cuidemos la vida y la… pic.twitter.com/vNFpsGudsO — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 20, 2025

Las fotografías compartidas por la institución muestran que las áreas verdes quedaron consumidas por el fuego, transformándose en zonas negras, aunque la entidad no especificó la extensión total afectada. Este hecho resalta la vulnerabilidad de los ecosistemas urbanos y periurbanos ante la temporada de altas temperaturas y bajas precipitaciones.

100 procesos sancionadores

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) abrió un procedimiento sancionador contra un ciudadano que habría provocado un conato de incendio forestal en la parroquia Nayón, al oriente de Quito. El hecho ocurrió cuando el hombre intentó quemar follaje en el filo de una quebrada, lo que desencadenó el inicio del fuego y puso en riesgo la vegetación, a la comunidad cercana e incluso a su propia integridad.

De acuerdo con el personal de la AMC que atendió la emergencia, la quema de material vegetal se salió de control, afectando una franja de la quebrada. El incendio fue sofocado gracias a la intervención conjunta con el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, que desplegó 21 efectivos y 7 unidades para las labores de control y extinción. La acción oportuna evitó que las llamas se propagaran; no se registraron personas heridas ni daños a viviendas.

Según lo establece la Ordenanza Metropolitana para la Gestión de Incendios Forestales y el Uso Integral del Fuego, este tipo de prácticas se consideran infracciones leves. La sanción para el presunto responsable podría ir desde un salario básico hasta dos salarios básicos y medio, lo que equivale a un máximo de USD 1 175.

La AMC recordó que las quemas a cielo abierto son una de las principales causas de incendios forestales en la temporada seca. Desde julio de 2025, como parte de su programa de patrullas de control de incendios, la entidad ha iniciado más de 100 procesos sancionadores contra personas que realizaron quemas no controladas, conatos o encendieron fuego en espacios prohibidos.

