Daños e indiferencia cruzan por la conexión Guayaquil-Daule

Desde 2022 EXPRESO ha venido contando la desalentadora situación en que se encuentra el puente Vicente Rocafuerte, que conecta las parroquias Pascuales (Guayaquil) y La Aurora (Daule). Son dos años en los que la estructura, de 300 metros de extensión, ha acumulado huecos en sus pilotes y daños en zonas peatonales o a lo largo del armazón, sin que aterrice una intervención.

A diario, este viaducto soporta el paso de más de 70.000 automotores (entre ellos tráileres). Es sostenido por más de 60 pilotes, pero 10 están con hoyos que van desde un metro a poco más de metro y medio de largo. En estos se observan los metales que forman su esqueleto. Los huecos se habrían generado por el impacto de embarcaciones y daños en tuberías.

“Siempre debo pasar por aquí y es común ver embarcaciones chocando contra el puente mientras me quedo estancado en el tráfico. Ya la gente se ha quejado por años del mal estado, pero hasta la fecha las autoridades hacen algo. ¿Esperan que se derrumbe?”, comenta Ingrid Rosero, habitante de La Aurora.

Los huecos en los pilares son un peligro para todos. ¿Qué pasaría si ocurre un fuerte sismo? El puente se vendría abajo. Debe repararse ya o veremos víctimas mortales.

Bianca Valverde

Ciudadana

Darwin Ochoa, otro habitante de esta parroquia, agrega que caminar por el Vicente Rocafuerte tampoco es posible, pues está en ruinas. “Ni los pasamanos, que son de cemento, han aguantado. No se puede caminar o andar en bicicleta porque tu única protección ha quedado hecha escombros. Lo peor de todo es que hay varios espacios que dan al río, no solo uno. Pasa algo como un temblor y te vas al agua. Es un peligro para todos”, lamenta.

Solicitud EXPRESO también se contactó con la Prefectura del Guayas y los municipios de Daule y Guayaquil, pero indicaron que el mantenimiento no es parte de sus competencias.



De igual manera, los conductores que transitan por este espacio alegan que el peso que soporta a diario, sumado a la nula intervención, será su perdición. Por eso hacen un nuevo llamado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), entidad que está a cargo del viaducto.

Cabe recordar que a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, aseguró que el 1 de abril de 2022 daría una “solución prioritaria a la obra”. Pero es junio de 2024 y los daños y olvido se mantienen.

Al respecto, este Diario solicitó una entrevista con un vocero para profundizar en el tema, pero desde el equipo de comunicación del MTOP se adelantó que están trabajando en actualizar los estudios de términos de referencia para la evaluación y arreglo de este punto. La institución espera culminar esto en este mes y a finales de agosto recién abriría el proceso de contratación.

Afluencia. Por esta estructura de aproximadamente 300 metros, pasan a diario más de 70 mil vehículos. Un gran número de ellos son camiones, buses y tráileres. Paúl Arias Castillo

Ni caminar o conducir se puede por aquí. Está tan abandonado el puente que ya mismo se hace escombros en su totalidad. ¿Y el MTOP o alguna autoridad hará algo? Solo lo dejarán ahí.

Allan Napa ciudadano

Ante esta situación, los usuarios que toman esta ruta esperan que se agilicen los trabajos, pues se sienten en peligro. Es el caso de Daniel Aguilera, quien cruza el viaducto desde La Aurora para llegar a su trabajo, en la Alborada. “Quién sabe cuándo cederá. Yo creo que solo es cuestión de tiempo para que una tragedia ocurra. Los carros hacen temblar el puente cada vez que pasan, eso ya no es normal. Y las embarcaciones siempre se chocan con él, no hay control de esto y eso no es posible”.

Con ese comentario concuerda Rocío Baque, también moradora de esta parroquia, quien exige a las autoridades que inicien la intervención lo más pronto posible.

“No entiendo cómo con dos municipios, la Prefectura y el ministerio, nadie mete mano. Es para el pueblo y su seguridad que se trabaja. No les están pidiendo algo que no es necesario. Son nuestras vidas las que están en juego”, sentencia.

Mientras que Sebastián Ordóñez, conductor frecuente de esta zona, espera que así como se iniciaron los trabajos en la avenida León Febres-Cordero por parte de la Prefectura, estos se multipliquen en el viaducto. “Ahora que les quitaron un peso de encima siguen dejando de lado el puente. ¿Hasta cuándo? ¿O es que esperan que se arregle por un milagro de la naturaleza?”, dice el ciudadano.

Los conductores y moradores de esta zona esperan que el arreglo se ejecute como lo ha asegurado el MTOP y no sea otra promesa más.

