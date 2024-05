El olvido marcó el deterioro del puente Vicente Rocafuerte

El puente Vicente Rocafuerte, ubicado en la parroquia Pascuales, ha quedado en el olvido. Esta estructura que conecta con La Aurora, en Daule, ha acumulado varios daños que no han sido atendidos, como lo es la presencia de huecos en los pilares que la sostienen.

Otra de las afectaciones y una de las más visibles, son los pasamanos de su tramo peatonal, que en gran parte de este recorrido han quedado hecho añicos, dejando sin protección y exponiendo al ciudadano a una posible caída al río Daule.

Los usuarios habituales también denuncian que las vigas han quedado expuestas, y representan otro riesgo para el ciudadano. Aseguran que los trabajos de reparación han sido nulos, por lo que instan a las autoridades locales a intervenir el punto.

Ante esta situación, EXPRESO solicitó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas una entrevista para conocer qué medidas se tomarán para arreglar este espacio. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no hubo una respuesta.

Estas promesas no se tratarían de algo nuevo, administraciones pasadas de esta cartera de estado, ente encargado para mantener dicha vía, aseguraron en 2022 que realizarían estudios e intervendrían pronto, pero hasta la fecha esta no ha sido la realidad.

Mario Valverde, quien reside en Pascuales, relata que a diario cruzan por este punto para llegar a su trabajo en el cantón vecino y cada que recorre esta ruta tambalea en el puente, debido al paso de carros y otros vehículos pesados que circulan.

“Me preocupa que en algún momento me dé un sacudón mientras voy caminando por uno de los pasamanos destruídos y me vaya al abismo. ¿Ahí quién me salva o quién toma la responsabilidad? ¿Qué pasará con mi familia?”, comentó Valverde.

