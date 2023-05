El paso que une a Guayaquil y Daule, con sus bases carcomidas

Hace más de un año, la ciudadanía ya expuso el problema. Sin embargo, a la fecha, pese a los reclamos colectivos, nadie ha hecho nada para remediar el daño que sufren las bases del puente Vicente Rocafuerte. Una de las estructuras existen para conectar a los cantones Guayaquil y Daule.

El Municipio de Guayaquil exige al MTOP la reparación del puente Vicente Rocafuerte Leer más

La solución vial que conecta al Puerto Principal (zona de la parroquia Pascuales) con el cantón vecino se encuentra silenciosamente en destrucción, y las autoridades no han logrado reparar la problemática que alarma a los transeúntes y conductores que cruzan el puente a pie o en sus vehículos. Y es que las bases siguen con huecos. La diferencia es que ahora, 13 meses después de que se hizo la denuncia pública, son más grandes.

Un equipo periodístico de EXPRESO acudió al llamado de la ciudadanía y comprobó el estado de la estructura. “Desde metros de distancia se ve que ya está dañado, se ven varios y enormes huecos en varios pilares. Da miedo de que en cualquier momento se venga abajo el puente. Uno cruza y todo tiembla. No creo que esto sea normal”, comentó Carlos Garnica, residente de la urbanización La Rioja que a diario transita por el viaducto en su vehículo para dirigirse hasta el centro de Guayaquil.

OBRA DEL GOBIERNO NACIONAL PONE EN PELIGRO LA VIDA DE LA GENTE



Guayaquil EXIGE al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la inmediata reparación del puente que conecta Guayaquil con Daule, a la altura de Pascuales. pic.twitter.com/oz4et2uR9E — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) April 1, 2022

El puente, de 300 metros de extensión, cuenta con dos carriles vehiculares (uno de ida y uno de vuelta), además de dos zonas peatonales que también se encuentran en mal estado. De hecho, una parte de la caminera (sentido Daule-Guayaquil) prácticamente carece de pasamanos y está llena de maleza, lo que hace que a diario sean contadas las personas que se atreven a desplazarse por el lugar.

Expreso quedó parcialmente suspendido en puente de la Unidad Nacional Leer más

Por su parte el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a cargo del mantenimiento de la estructura, mediante un comunicado oficial emitido el 1 de abril de 2022 aseguró haber realizado las revisiones técnicas e indicó que daría “solución prioritaria a la obra”. Pero no pasó...

“Fue solo una burla. Dijeron que era una prioridad y más de un año después estamos en las mismas (circunstancias) y quizás hasta peor ”, expresó indignado Garnica.

Es un puente antiguo y no hay mantenimiento. Si ocurre algún accidente será culpa de las autoridades. Álvaro Galván

​residente del sector

Según el último informe técnico efectuado por la administración pasada del Municipio de Guayaquil, que denunció a la par el hecho, algunas tuberías de aguas lluvias y servidas con soportes conectados a las pilas perimetrales del tablero, estaban desconectadas del sistema principal. Y asimismo, se reportó la filtración de agua en uno de los pilotes (H9), el cual presentaba ya rastros de algún tipo de ‘resane’ o enchapado de mortero, evidenciándose un desprendimiento en un área considerable.

El ‘nocivo’ cruce en el Salado para entrar y salir de Urdesa Leer más

En el análisis, hecho en abril de 2022, se identificaron también nueve pilotes con afectaciones, unas más severas que otras.

Esta situación alarma a los conductores, que alertan que el escenario se ha tornado más complejo. “Siempre que puedo lo evito. Prefiero darme una vuelta larga, pero todo sea por no pasar encima de esa estructura. Las bases están endebles. No me cabe que nadie haya movido un dedo, es inconcebible”, manifestó la conductora Ana María San Andrés, quien pide a las autoridades ejecutar los arreglos.

“Esto no es algo que ocurrió ayer, es un problema de más de un año y no puede ser posible que no se haga nada. Si ocurre una desgracia, ¿quién se hará cargo? Seguramente ahí se ‘tirarán la pelotita’. Evitemos más calamidades en Guayaquil”, recriminó San Andrés, moradora de una urbanización de Daule.

Caminera. Algunas partes de la zona peatonal del puente están en mal estado. Los pasamanos han desaparecido y solo quedaron las vigas, que pueden generar peligro. CHRISTIAN VASCONEZ

Por su parte, el MTOP ha asegurado que ahora sí dará una solución

“Exijo que ahora sí se trabaje en la vialidad de La Puntilla” Leer más

EXPRESO se contactó con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuyo departamento de comunicación explicó que los trabajos se realizarán en los próximos días.

“En mayo del 2023 se realizó un nuevo estudio técnico y en junio empezarán los trabajos para realizar las reparaciones estructurales. La duración de los trabajos será de nueve meses”, explicó, sin detallar las tareas a ejecutar ni el diagnóstico técnico actual del puente.

Sobre la tardanza de los trabajos (en abril del 2022 se prometió “atención prioritaria”), desde la cartera de Estado se explicó que el cambio de autoridades hizo que se tarde en dar una solución.

“Nosotros priorizamos algunos proyectos que estaban en curso, pero no en estudio. Ahora sí el MTOP se encargará del puente”, aseveró.