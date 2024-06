La Aurora exige más puentes peatonales para evitar nuevas tragedias

La comunidad de la parroquia de La Aurora en Daule exige al Municipio de este cantón por la instalación de más puentes peatonales en la zona. Este pedido toma más fuerza con la muerte de una joven que fue atropellada en la avenida León Febres Cordero, al ingreso de la urbanización Villa Italia.

De acuerdo a testigos, la joven acostumbraba a cruzar esta vía para tomar el bus que la llevaba hasta Durán. Pero la mañana de este 12 de junio, mientras se movilizaba de un extremo a otro de la vía, un conductor la arrolló. El victimario huyó de la escena.

Los moradores aseguran que esta no es la primera vez que han registrado un hecho de este tipo. Ya han visto muertos y heridos en este sector, pese a los varios pedidos por instalar un nuevo puente peatonal.

Las personas que residen en Villa Italia y La Rioja se ven obligadas a cruzar la calle, exponiéndose a que ni bien salgan de su hogar, no puedan volver. "Ya Wilson Cañizares debería estar al tanto de nuestras quejas. Se ha pedido por redes y también vecinos han ido a hacer la solicitud. Pero no hay nada, no hay obras, pero siempre están 'alentando' al pago de impuestos prediales cuando ni siquiera nos dan las obras que pedimos y necesitamos para cuidar nuestras vidas", comenta la moradora, Ingrid Arguello.

Lamentable lo sucedido.



Sr @WilsonCanizares hace tiempo, moradores del sector solicitan un puente peatonal debido a los accidentes ocurrido allí.



No espere más víctimas y actúe Ya!#LaAurora https://t.co/uAm5G4EKAa — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) June 12, 2024

Asimismo, el resto de la comunidad insiste que la obra pública debe adecuarse a las principales necesidades de la comunidad y en el momento que las necesita. "Han hecho tres puentes más, pero el puente de La Joya tardó, y los dos primeros quedaron olvidados. Los ascensores a veces dejan de funcionar y el piso de estos módulos está dañado, se han robado las luces del puente y está demasiado sucio", comenta el ciudadano, Fernando Intriago.

Ante esta situación, los moradores exigen la pronta intervención del Cabildo y brinden un espacio seguro a la ciudadanía por donde cruzar y esperar la unidad de bus que requieren.

"No podemos preguntarles 'si esperan que alguien muera', porque ya ha pasado y siguen sin hacer nada. El alcalde no parece que aboga por las vidas de sus habitantes", sentencia Karol Loor, quien reside en La Rioja.

