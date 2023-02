El estero Sabanilla agoniza ante la indiferencia de las autoridades

El descuido de los ríos y las desembocaduras que tiene el Gran Guayaquil genera malestar no solo en la Perla del Pacífico. Ese desasosiego se extiende a la parroquia urbana La Aurora, en Daule, donde el estero Sabanilla no es la excepción. Despide mal olor y un verdor que, a decir de la ciudadanía, se debe a las aguas residuales (servidas) que se vierten desde algunas ciudadelas.

Tramo Este cuerpo de agua recorre también parte de la urbanización Casa Laguna, en La Aurora, cantón Daule.



El Sabanilla es una desembocadura del río Daule que recorre unos 9 kilometros, y cruza por urbanizaciones como Casa Laguna, Villa Club, y gran parte del recinto que lleva su nombre, cuyos habitantes reclaman desde hace cinco décadas por el estado del estero. Alegan que su mantenimiento es deficiente.

“A veces vienen a hacer mantenimiento, pero solo se ponen a cortar maleza, no hay mayor limpieza, no hay acción. Ya estamos hartos. Sus aguas deberían ser cristalinas”, reclama Renato Medina, habitante del recinto.

Pero, ¿por qué las aguas del Sabanilla están turbias y desprenden malos olores? ¿De donde provienen todos esos desechos? ¿Se ha identificado a los contaminantes? ¿Qué mantenimiento se hace al estero?, fueron las inquietudes que EXPRESO trasladó a la Alcaldía de Daule ante la queja ciudadana. Sin embargo, desde el Departamento de Comunicación de la entidad solo se limitaron a decir: “consulte con el Ministerio de Ambiente”.

Uso. Agricultores usan agua de esta desembocadura del río Daule con menor frecuencia, por su contaminación. Amelia Andrade

Los mismos cuestionamientos se hicieron a esa cartera de Estado, así como a la Prefectura del Guayas y Amagua, entidad que presta los servicios de agua potable y alcantarillado en La Aurora. Hasta el cierre de esta edición no llegaron sus respuestas.

Ante esta problemática que aqueja a los dauleños y al ecosistema, habitantes como Susana Péndola, de la urbanización Villa Club, exigen al alcalde reelecto Wilson Cañizares le dé prioridad al tema, esté o no en sus competencias.

Todos los desechos humanos que llegan de las urbanizaciones dejaron al estero en este estado. El Sabanilla ya superó su capacidad para autodepurarse...

Paolo Chang, ingeniero químico y habitante de La Aurora



“Quizás legalmente el Municipio no tenga nada que ver, pero no queremos que pase lo mismo que el estero Salado, en Guayaquil; donde por no tener la competencia del cuerpo de agua, este se está perdiendo. Por eso pido que aun si no es deber de la Alcaldía, esta exija a los otros gobernantes que atiendan el problema. Es invivible la situación. Y el espacio es realmente bonito. Podría ser hasta un punto turístico, construirse un malecón, mejorar todo el entorno, el nuestro y el del recinto”, considera Péndola.

Juliana Castro, habitante de la zona, observa que con todo ese crecimiento poblacional descontrolado se ha dejado de lado a los ‘pulmones naturales’, el cuidado de los suelos y de los ríos y esteros, “los más golpeados por el crecimiento sin planificación”, señala.

El estero no es el mismo de hace 10 años. Está más sucio, descuidado, fue abandonado por las autoridades. Necesitamos que nuestros mandatarios hagan algo.

Jonathan Gordillo, líder comunitario del recinto Sabanilla



El líder comunitario del recinto, Jonathan Gordillo, califica la vista del Sabanilla como decrépita. “Antes el agua se veía más clara, te podías meter o sacarla y hervirla. Usarla para diferentes cosas. Ahora ni para regar las cosechas sirven. El sector agrícola se podría beneficiar de ella”, dice Gordillo, al hacer hincapié en que hay ganaderos que siembran y crían animales en el sector, pero se han visto afectados. Los animales en ocasiones beben de este cuerpo de agua y se enferman", asegura.

Afectación. La vegetación cercana también se ve impactada. Amelia Andrade

Paolo Chang, ingeniero ambiental y habitante de una de las ciudadelas de la parroquia satélite, señala que la afectación ambiental ha sido tal que el estero ya superó su capacidad para renovarse y mantenerse limpio (autorregularse).

“Las señales de que ha superado su capacidad de depuración es cuando al agua se vuelve más oscura, verde, apesta, hay algas en gran cantidad, tal como se ve ahora al Sabanilla”, explica.

El agua está tan contaminada que ni los animales se acercan a beber del estero. Tenemos un cuerpo de agua, pero que no podemos usar ni para el ganado.

Lucy Arreaga, habitante del recinto Sabanilla



El profesional, quien es además dirigente de urbanizaciones, afirma que ha hecho un llamado de atención a las autoridades locales, pero que lo delegaron a la Prefectura del Guayas, quienes a su vez lo derivaron con Amagua. En conclusión: nadie le dio una respuesta, mucho menos una solución.

En medio de ese desentendimiento del tema, los moradores del recinto y de Casa Laguna se han percatado de que la vegetación que rodea al estero también muere. “Los árboles se han secado, las plantas que estaban al pie de este canal (natural) ahora ya no están de la misma forma que hace cinco años”, resalta Kevin Torres, habitante de esa urbanización. Al igual que Sofía Vélez, de la misma ciudadela, se alegra cuando llueve; puesto que, al recibir agua natural, el Sabanilla medio se limpia. “Cuando llueve fuerte, el estero se rebosa y todo se remueve. Solo ahí por un par de días se lo ve claro, bueno, un tanto claro. Mas, pasa el tiempo y otra vez todo se vuelve gris o de color café, por eso nos urge atención”, pide la ciudadana.