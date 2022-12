A pocos meses de que termine su gestión, EXPRESO analiza las obras que hizo el Alcalde de Daule por el Partido Social Cristiano, que se lanza a la reelección; y cuestiona por qué algunas no se ejecutaron en el tiempo, inicialmente, anunciado. Este Diario asimismo habla de la inseguridad y el tráfico, dos problemas que afectan a la población que dice sentirse indefensa ante la falta de acciones que reviertan el escenario.

Durante la campaña y luego ya como alcalde prometió que le cambiaría el rostro al sector de La Aurora. Dijo que apuntaba a que sea como Miami, pero eso no se ha cumplido. ¿Qué pasó?

Tenemos cierta satisfacción del deber cumplido. Nosotros sí quisimos transformar a La Aurora, pero también a todo el cantón y en eso nos enfocamos. En La Aurora hemos hecho obras. Los huecos de Villa Club y La Joya ya no están, cambiamos la carpeta asfáltica del circuito, al igual que las luminarias de los 7 kilómetros de la avenida León Febres Cordero, la arteria principal, y de los sectores aledaños porque sabemos que eso da seguridad. Ahora todos tienen iluminación LED. Lo mismo pasó con la llegada de la Navidad, en 2019 nos acusaron de haber gastado $ 1 millón en apliques e iluminación alusiva, pero todo eso fue parte del cambio. Vean como está en la noche el sector, hay un cambio inminente.

¿Pero son los que la ciudadanía reclamaba o los más urgentes?

Hemos intervenido en todo. La Aurora nos reclamaba una UPC y la construimos, la primera del sector; nos pidieron un Cuerpo de Bomberos y se construyó la estación; nos pidieron un centro de salud, que no es competencia nuestra, y se lo está edificando. Que debía estar terminado es verdad, pero la bendita autorización del Ministerio de Salud la hemos obtenido a los dos años y medio... El mercado que prometí también lo entregaré. Lo haré este 23 de diciembre. He hecho obras.

Y qué ha hecho en relación al tráfico, que pese a la construcción del puente que los une con Guayaquil, sigue agobiándolos...

Hemos construido y están en ejecución algunas calles que van a descongestionar aún más la León Febres Cordero. El vial 1, que une la vía a la T con Villa Club y La Joya, la levantamos en pandemia. Y recién entregamos una ruta que conecta a La Joya con La Rioja. Esta es paralela a la León Febres Cordero, que era lo que necesitamos. A la par, habilitamos dos vías perpendiculares, que evitarán que estas nuevas rutas se congestionen. Ejecutaremos a la par dos más. Nosotros sabemos que hay un problema, pero sin estas construcciones estaríamos peor.

Sabemos que hay un problema de tránsito, pero sin las vías ahora construidas estaríamos peor.

Pero, ¿será suficiente? Porque la zona seguirá creciendo y, con ello, su parque automotor...

La alternativa macro será hacer un nuevo puente que conecte a la parroquia Los Lojas con la vía Daule, en Guayaquil; pero ya la construcción del puente anterior causó controversia porque el pago lo está haciendo el ciudadano. Una nueva obra así, por lo tanto, será difícil o necesitará del apoyo del Gobierno. De mi parte lo que haré es impulsar a usar menos el carro a través de un proyecto, en el que haré que todo esté a la vez más cerca.

¿Hará ciclovías entonces? ¿Un parque empresarial?

Haremos un gran proyecto. Las dos primeras etapas que van del kilómetro 10, donde termina La Puntilla (Samborondón) hasta Villa Club, todo en la avenida principal, están ya en planos y la obra está en el portal de Compras Públicas. Reconstruiremos veredas, serán del ancho necesario para caminar; habrá rampas, ciclovías, pórticos, fuentes de luces y sitios de descanso. Otra fase, que será de Villa Club a Pascuales, se lo hará con un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El 15 de diciembre nos dirán si se aprobará. Ahí está incluido el proyecto del Malecón de La Aurora, del que estamos terminando la consultoría. El fin es crear una ruta extensa, con restaurantes y restobares. Queremos vida nocturna porque eso es parte del turismo.

Queremos vida nocturna porque es parte del turismo. Por eso en La Aurora, en el malecón, habrá restobares, restaurantes. La consultoría se la está haciendo desde hace un año y está casi lista.



¿Entra ahí el río?

Por supuesto. De eso hablé el día 1 y me mantengo. El malecón tendrá muelles, kayacs, lanchas y atracaderos para los yates. Le estamos apostando al turismo porque eso es más que fundamental. Tenemos listo el proyecto de la construcción de un Cristo Negro, de 50 metros de alto, ubicado en el límite con Nobol. Será como el Cristo Redentor de Brasil y cerca de este también habrá otro muelle, que se conectará con el del malecón. Habrá ruta fluvial, claro que sí.

Pero por qué está ejecutando recién estas obras. ¿Por qué al término de su gestión y previo a las elecciones en la que es candidato?

Porque apenas tenemos tres años en la administración y atravesamos una pandemia que nos obligó a destinar recursos para mitigarla. Invertimos mucho ahí. Entonces lo que hicimos fue priorizar, pero ojo que las obras de estructura básica no pararon. Construimos cinco proyectos de alcantarillado en la zona rural, pavimentamos muchos recintos; y finalmente estamos construyendo una planta de agua potable en La Aurora, hasta ahora inexistente y que se entregará en febrero. Entonces sí hubo obras que quedaron para ahora, que recién se están haciendo; pero las monumentales están ahí o listas para entregar.

¿Y alcanzará a hacerlo? Porque lo de la regeneración de la León Febres Cordero, por ejemplo, se hará si es reelegido. ¿Y si no lo es?

La obra se hará gane o no, porque la obra quedará contratada. Así de simple.

¿Qué está haciendo para proteger a sus ciudadanos? Hay una central de monitoreo, pero hay delitos. Sus votantes exigen paz.

Mire hablé con el ministro del Interior anterior porque sé que una UPC para La Aurora es insuficiente, pero no nos dicen nada. Es lo mismo que pasa con Salud. Hace 10 años, en el Gobierno del entonces presidente Moreno nos pidieron que expropiemos 8 hectáreas para cedérselas a Salud para así poder construir un hospital regional, y el alcalde de ese entonces lo hizo, pero a la fecha no construyen nada. Hemos hablado con cinco ministros de Salud de la anterior administración y de esta, y no pasa nada. Esta no es mi competencia, pero la gente necesita y reclama. Con respecto a las UPC estoy hablando con los promotores urbanísticos del sector para ver si con ellos empezamos a levantar más.

Que se suma la ciudadanía es digno de aplaudir, ¿pero es justo?

No lo es, estas son obras del Gobierno; pero si no las hacen no podemos quedarnos de brazos cruzados. No queremos esperar más, no podemos. No nos sobra el dinero, no lo tenemos, pero tenemos que hacer algo. Mientras tanto, estamos mitigando la delincuencia con proyectos de recuperación de valores. Tenemos en la cabecera cantonal un centro cultural para que los chicos aprendan una serie de actividades culturales, y asimismo estamos terminando de edificar un centro de rehabilitación para jóvenes. El problema de la droga es grande, atenderlos para reconstruir su vida será fundamental.