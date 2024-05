“Es desgarrador saber que en La Aurora la paz se esfumó”

“Siento que volví a nacer. Me quisieron secuestrar, no es algo que te ocurre y luego sigues con tu día a día con normalidad”, relató la víctima de un intento de secuestro. Él vivió minutos de terror el pasado 4 de mayo, cuando cinco encapuchados se bajaron de un vehículo para intentar secuestrarlo. Este suceso, que quedó grabado en cámaras y se viralizó en las redes sociales, alarga la lista de hechos delictivos que han llenado de angustia y temor a los habitantes de La Aurora, en Daule.

En esta parroquia, que aglomera más de 100 ciudadelas y alrededor de 160.000 habitantes, los robos, secuestros y asesinatos han generado conmoción, y hace que cada día los moradores se cuestionen, ¿dónde quedó la seguridad que debe garantizar la Policía y el Municipio?

La ciudadanía denuncia que las vías internas de ciudadelas como Villa Club, La Joya, Casa Laguna, entre otras, además de la avenida León Febres Cordero, la arteria principal del sector, han quedado abandonadas en materia de seguridad. Que la Policía brilla por su ausencia, alegan.

“Hay muchos puntos de La Aurora, como los redondeles y viales, en los que nunca ves a un solo uniformado. Yo he visto cómo sujetos en moto han intentado robarle a otros conductores fuera de las etapas, es desgarrador saber que acá ya no hay seguridad, que la paz se esfumó. Y es que ni siquiera puedes salir a caminar por los alrededores”, denuncia la residente Franchesca Pincay.

Según datos de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 3 de mayo de este año se han registrado en el sector 99 robos a personas, carros, bienes; aunque los habitantes alegan que son más. Reconocen que no denuncian. “¿Para qué hacerlo? ¿A quién hacerlo? Estamos abandonados”, sentencia Lisa Sarmiento, residente de Villa Club.

En cuanto a los asesinatos, para este período de 2024, la Policía registra 8, un caso más que en el mismo período de 2023.

“Hace tres meses, mientras esperaba el bus, vi cómo una chica que bajaba de una unidad se le acercaron dos tipos en moto, le arrancharon la cartera de inmediato, no los vi sacar ningún arma, pero su presencia fue suficiente para dejar a la joven congelada, a lo lejos pude escucharla decir ‘no me mates’, eso me partió el corazón. Y claro, ese temor a que no nos maten es real y no exagerado. Y es que, como ha sido público, incluso en los estacionamientos de plazas comerciales se han reportado crímenes”, relató Mónica Garzón, habitante de una de las urbanizaciones aledañas.

Garzón agrega que la vigilancia en la zona es nula, opinión con la que concuerda el resto. “Rara vez se ve un policía o alguna autoridad que nos pueda dar un poco de calma”, asevera Christian Mechado, residente de Villa Italia.

A MERCED DE LA DELINCUENCIA



En un recorrido que realizó este Diario, evidenció que apenas una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) con no más de dos agentes en esta y una sola patrulla de Comisión de Tránsito del Ecuador, estaban activadas para actuar en casos de emergencia.

“Rara vez hay un policía por la zona. Y con la UPC, una sola UPC, es imposible atender las emergencias, somos más de cien urbanizaciones, hay locales comerciales, hay sitios de entretenimiento y ocio. El sector se ha desarrollado, pero, en lo personal, no quiero ya salir de casa. ¿Para qué? Si me pueden asaltar, intentar secuestrar como pasó el fin de semana en la garita de una urbanización y no hay a quién pedir socorro”, asegura Kasandra Muñoz, de Villa del Rey.

En la parroquia se observa una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) y un móvil realiza patrullajes en la zona. Pero se la observa en determinadas horas, mas no todo el día, aseguran vecinos. Miguel Canales

La ciudadanía recuerda que la parroquia ha sido escenario de eventos que los dejó conmocionados, como el secuestro de una familia en un restaurante de La Joya en 2023; o los recientes asesinatos a un trabajador y a otro ciudadano en el estacionamiento de un centro comercial de la parroquia.

Ante esta situación, EXPRESO consultó al Municipio y la Policía qué medidas se han tomado para garantizar la seguridad; y Wilson Cañizares, alcalde del cantón, hizo énfasis en que si bien la seguridad no es su competencia, su administración aportó con la donación de 4 camionetas a la Policía y motos, aunque no especificó la cantidad.

A través de sus canales oficiales, Cañizares además alega que ha dotado de gasolina a los vehículos en los que se movilizan los agentes; que ha equipado las salas de monitoreo del cantón con 300 cámaras de vigilancia y que ha construido una UPC, y está próximo a levantar otra en el sector de La Joya. En enero pasado colocó la primera piedra de la obra.

La Policía, en cambio, no dio respuesta a las consultas ni accedió a la entrevista solicitada.

No obstante, la ciudadanía explica que la inversión municipal no es percibida en las calles. “En las vías debería verse que hay más seguridad, pero lo único que se observa es desolación”, critica el ciudadano Pablo Arteaga; que exhorta a que se levanten más espacios de vigilancia, se coloquen alarmas comunitarias y se ilumine la parroquia en los puntos más oscuros que “son muchos”.

