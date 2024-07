Daule: Municipio asegura que el 24 de agosto abrirá su centro de salud

El Centro de Salud de La Aurora ya tiene nueva fecha de inauguración. El Alcalde de Daule, Wilson Cañizares, aseguró a través de sus redes sociales que este edificio, que lleva un retraso de 10 meses en su construcción, será inaugurado el 24 de agosto. Según los detalles de contrato de la obra, esta tuvo que ser entregada el 13 de septiembre del 2023.

No obstante, el panorama es otro. El burgomaestre prometió en mayo de este 2024 que la obra ya entraría en funcionamiento en julio, pero sigue sin verse plasmada esa realidad.

"En mayo dijo una fecha, antes otra, y previo de estas otras dos, dijo otra. Fue aumentando poco a poco el tiempo de espera. Ojalá que esta no sea otra mentira", comenta Verónica Orozco., habitante de la parroquia.

Entre las razones de la demora en su culminación, Cañizares indicó lo siguiente: "la falta de recursos a nivel central hace que no tengamos a tiempo el dinero los Municipios y hay ciertas obras que están retrasadas. Recién nos llegó una parte de una asignación, pagamos la construcción y se reanudaron los trabajos", indicó en mayo el funcionario a este Diario,

La comunidad exige un accionar pronto

Ante esta situación, la ciudadanía siente indignación por la constante prolongación para culminar el centro de salud. "Ya que un año entero digan que no hay recursos, como que no es muy creíble. Destinan una gran cantidad de dinero en parques dentro de urbanizaciones, lo cual no está mal, pero no priorizan pagar a tiempo para ya tener una atención médica pública", reclama Dolores Hurtado, residente de Villas del Rey.

Asimismo, Armando Pérez, quien habita en La Joya, le indigna cada ampliación de fecha que ha realizado esta administración municipal. Él asevera que esta instalación es necesaria, pues los grandes costos que paga en atención privada resulta, en muchas ocasiones, insostenible.

“Ya se vuelve muy caro pagar la atención y luego toda la medicina. Necesitamos atención gratuita y cercana, porque la única opción es ir a Guayaquil o pagar un dineral”, comenta Pérez.

