Estudios para un nuevo proyecto vial en Guayaquil costarán un millón de dólares

La Prefectura del Guayas, el Municipio de Daule y la Empresa Pública de Desarrollo, Producción e Inversiones firmaron este 16 de julio un convenio para que el Cabildo dote de un millón de dólares a la empresa pública, con el fin de realizar los estudios y diseños definitivos de la nueva vía de ingreso a Guayaquil. Se contempla que los estudios estén completados en un año. Una vez finalizado este documento, la Prefectura se encargará de financiar y ejecutar la obra.

Ampliaciones de las vías

Se tratará de una nueva carretera de 17 kilómetros. Las entidades explicaron que, para esto, se ha contemplado ampliar el actual acceso a la parroquia Los Lojas en Daule, construir un nuevo puente sobre el río Daule y crear una nueva vía hacia el sector de El Chorrillo en Guayaquil.

Además de estos tramos nuevos, también se promete una nueva arteria para movilizarse hasta la avenida León Febres Cordero, en La Aurora. “La importancia de este desarrollo vial es para todo el Ecuador, ni siquiera solo para Daule”, comentó Wilson Cañizares, alcalde de Daule, quien estuvo presente para la firma del convenio.

Las arterias congestionadas del Puerto Principal

La ejecución de estas nuevas rutas busca aliviar el congestionamiento constante que se experimenta hacia y desde Guayaquil, indicaron los funcionarios. Como es el panorama de la vía a Daule, que experimenta cierres de forma constante debido a los altercados en la Penitenciaría del Litoral.

“La vía a Daule, Perimetral y la León Febres Cordero en La Aurora, tramos donde siempre hay presencia de vehículos pesados, pasan constantemente atascadas. Los vehículos chicos con los grandes se juntan y se vuelve imposible avanzar. No creo que este proyecto arregle de todo el problema, pero definitivamente ayudaría”, comenta Miguel Loor, habitante de Villa Bonita.

Loor explicó que a diario hay algún problema en la vía a Daule, lo que provoca los atracones en esta zona.

Por este punto transitan camiones de carga pesada que se movilizan desde y hacia Guayaquil, Manabí, el puerto de aguas profundas en Posorja y el resto del país.

“Esto no solo nos ayuda para no andar en filas largas de carros, también para que los vehículos pesados no pasen tanto por la calzada y no la dañen tan rápido. Porque una de las razones por las que hay tantos baches en la vía Daule y La Aurora es el gran número de camiones que hacen demasiado peso a la calzada”, señala Isabella Merchán, quien reside en Villa Club.

