Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

l Colgate Total Active Prevention Clean Mint
La crema dental Colgate Total Active Prevention Clean Mint fue retirada del mercado ecuatoriano tras quejas por efectos adversosCanva/Colgate.com.br

Retiran del mercado ecuatoriano producto Colgate Total Prevención Activa Clean Mint

Arcsa ordena el retiro preventivo del producto de Colgate, tras reportes de 18 casos con posibles reacciones adversas

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) anunció el retiro preventivo del producto Colgate Total Prevención Activa Clean Mint del mercado ecuatoriano, tras recibir reportes de consumidores que presentaron síntomas asociados a su uso.

La medida entró en vigencia por Arcsa

La medida, que entró en vigencia este mes, se sustenta en reportes recibidos por Arcsa desde su primer comunicado oficial emitido el 6 de julio de 2025. En ese periodo se notificaron 18 casos vinculados al uso del producto. Según la entidad, la evidencia recabada a nivel nacional motivó la suspensión temporal de su comercialización con el objetivo de identificar los ingredientes que podrían estar relacionados con las reacciones adversas.

RELACIONADAS
pasta dental

Riesgo en Ecuador: Arcsa advierte sobre efectos de reconocida pasta dental

Leer más

Arcsa detalló que el proceso se ha desarrollado en coordinación con la industria Colgate Palmolive y la ciudadanía, con el propósito de recopilar información que permita evaluar los posibles riesgos. “Este trabajo conjunto ha sido clave para sustentar las acciones adoptadas y garantizar decisiones informadas en beneficio de la salud pública”, señaló la institución.

Se intensifican los controles de la pasta

Asimismo, se intensificarán los controles e inspecciones en puntos de comercialización en todo el país para asegurar que ningún lote del producto permanezca disponible. La autoridad sanitaria reafirmó su compromiso de vigilar que todos los productos en el mercado cumplan con los estándares establecidos.

RELACIONADAS

Con este anuncio, Arcsa hace un llamado a la población a estar atenta a los comunicados oficiales y evitar el uso de este producto hasta que se esclarezcan las causas de las reacciones reportadas.

¿Te gusta leer Diario Expreso? SUSCRÍBETE AQUÍ 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ganadería 4.0: tecnología al servicio del campo ecuatoriano

  2. Elba González: "Soy una manaba que saca el machete de vez en cuando"

  3. El pago del décimo cuarto para los trabajadores se acerca ¿Qué monto debe recibir?

  4. José Serrano está cada vez más envuelto en el misterio

  5. Retiran del mercado ecuatoriano producto Colgate Total Prevención Activa Clean Mint

LO MÁS VISTO

  1. Municipio justifica retiro del carrito de heladero y revela el por qué de la acción

  2. Jóvenes en Acción 2025: ¿Cómo saber si ya estás registrado?

  3. Correa reacciona a valla que culpa a la Corte Constitucional por muertes violentas

  4. 'Cambio de género' de José Arroyo reaviva debate sobre uso indebido de derechos trans

  5. "La construimos pensando en su comodidad": Luque a Correa sobre cárcel del Encuentro

Te recomendamos