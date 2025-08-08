Retiran del mercado ecuatoriano producto Colgate Total Prevención Activa Clean Mint

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) anunció el retiro preventivo del producto Colgate Total Prevención Activa Clean Mint del mercado ecuatoriano, tras recibir reportes de consumidores que presentaron síntomas asociados a su uso.

La medida entró en vigencia por Arcsa

La medida, que entró en vigencia este mes, se sustenta en reportes recibidos por Arcsa desde su primer comunicado oficial emitido el 6 de julio de 2025. En ese periodo se notificaron 18 casos vinculados al uso del producto. Según la entidad, la evidencia recabada a nivel nacional motivó la suspensión temporal de su comercialización con el objetivo de identificar los ingredientes que podrían estar relacionados con las reacciones adversas.

Riesgo en Ecuador: Arcsa advierte sobre efectos de reconocida pasta dental Leer más

Arcsa detalló que el proceso se ha desarrollado en coordinación con la industria Colgate Palmolive y la ciudadanía, con el propósito de recopilar información que permita evaluar los posibles riesgos. “Este trabajo conjunto ha sido clave para sustentar las acciones adoptadas y garantizar decisiones informadas en beneficio de la salud pública”, señaló la institución.

Se intensifican los controles de la pasta

Asimismo, se intensificarán los controles e inspecciones en puntos de comercialización en todo el país para asegurar que ningún lote del producto permanezca disponible. La autoridad sanitaria reafirmó su compromiso de vigilar que todos los productos en el mercado cumplan con los estándares establecidos.

Con este anuncio, Arcsa hace un llamado a la población a estar atenta a los comunicados oficiales y evitar el uso de este producto hasta que se esclarezcan las causas de las reacciones reportadas.

¿Te gusta leer Diario Expreso? SUSCRÍBETE AQUÍ