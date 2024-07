La multa por no colocar la bandera de Daule en las urbanizaciones da paso al debate

Residentes dicen que su crítica no va por el lado del civismo, sino por el hecho de que el Municipio "quiera solo sancionar"

Las urbanizaciones de la parroquia urbana La Aurora, en Daule, están en la mira de ser multadas por no colocar la bandera de Daule en los exteriores de la ciudadela o tenerla izada pero con daños, como lo fija una ordenanza; que ahora, ante el anuncio de que serán multados por incumplimiento, como se viralizó en un comunicado, ha causado una serie de quejas. Según la norma, que a decir de la Alcaldía, no es nueva, se deberá pagar cinco salarios básicos unificados por incumplimiento. Hecho para una gran mayoría es una exageración.

Cañizares: "No alcanza el presupuesto para todo, sí hemos priorizado las obras" Leer más

“No somos atendidos por la Alcaldía y piden que llevemos la bandera en alto… Esto no se trata de civismo, a los símbolos patrios los respetamos. El punto es que la Alcal´día no debería exigir nada y peor cobrarnos cuando el alcalde y los concejales nos tienen abandonados. Es absurdo", comenta Luis Amador, residente de Villa Italia.

RELACIONADAS El Concejo de Daule calla ante obras dentro de urbanizaciones

La Aurora no se siente identificada como parte del Cantón

La ciudadana Dolores Ortega, quien habita también en el sector, considera que la atención del Cabildo ha sido deficiente en La Aurora, pero la razón de su molestia es distinta. Argumenta que portar una bandera debe ser símbolo de civismo propio que resulte de la comunidad, y no una obligación impuesta y que se cobre con miles de dólares.

Lea también: La Espol se propone darle una nueva vida al centro de la mano de su campus

“Es lo mismo como cuando obligas a un niño a leer, lo hará, pero lo hará con desgano. Lo mismo aquí, si se coloca la bandera por obligación, la gente lo hará con desgano y buscarán razones, que no faltan, para decir por que no debe colocarse, lo que termina afectando entonces al civismo y al amor hacia el territorio”, alega.

Una gran mayoría, según lo corroboró EXPRESO, desconoce también de esta norma. "Si no fuera porque se viralizó el documento en el que el Municipio anunciaba que iba a sancionar a las ciudadelas por no portar el símbolo patrio, ni me enteraba de su existencia", reconoció Manuel Quijije, habitante de La Joya; que como muchos consideran que la Municipalidad debería optar por otras medidas para incentivar a que la ciudadanía coloque sus banderas en los ingresos de las urbanizaciones.

"Si hay atención, si quienes nos representan nos escuchan y atienden los problemas; si el Municipio hiciera algo por unir a la gente, por hacer que se sienta orgullosa de su territorio y de quienes nos representan, con orgullo cumpliríamos con la norma sin que nos la pidan. Lamentablemente ese no es el caso y es tal el abandono en el sitio, que más de un vecino está barajando la idea de irse del cantón. A ese punto estamos", el residente.

El Municipio actual asegura que la ordenanza no es nueva ni ha sido modificada

Daule: Wilson Cañizares gastó $ 4,9 millones en obras dentro de urbanizaciones Leer más

EXPRESO consultó al Municipio de Daule sobre esta situación, y según explica el concejal Tomás Paris, esta ordenanza no es nueva ni ha sido modificada. “Está desde hace años, mucho antes de la administración del alcalde actual… Tampoco le hemos hecho ningún cambio”, precisa.

RELACIONADAS La presencia de la CTE se esfuma de un tramo de La Aurora considerado crítico

Agrega que hasta la fecha tampoco se ha emitido multa alguna durante la gestión del alcalde Wilson Cañizares. Que solo se han dado advertencias, dice el funcionario.

“En agosto tenemos las festividades de La Aurora, que pertenece a Daule. Lamentablemente por este sentido de no pertenencia, muchas urbanizaciones a veces no colocan las banderas o las tienen deshilachadas y sucias, lo que da una mala imagen. Es más por un tema de civismo que buscamos colocar las banderas, en especial el siguiente mes que se hacen eventos, sesión solemne, desfile”, indica Paris.

Este Diario le consultó al funcionario si consideraba que la multa debía ser tan alta y aseguró que el tema lo tratará personalmente en el Concejo Cantonal. “Aunque nunca en esta administración se ha multado, puede ser modificada esa ordenanza. Lo analizaremos”, concluye.

Mientras tanto la ciudadanía da un concejo a los ediles. "Hagan que estemos orgullosos de nuestra tierra, de nuestro entorno. Si no lo hacen, dejamos de lado el civismo, nos llenamos de rabia. No debería ser así, pero pasa. Y de eso son responsables ustedes, que no toman en cuenta nuestras necesidades", sentencia Katherin Mora, residente de Casa Laguna.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!