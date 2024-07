La presencia de la CTE se esfuma de un tramo de La Aurora considerado crítico

Los habitantes de las urbanizaciones de La Rioja y Villa Italia, en la parroquia La Aurora, en Daule, denuncian que la presencia de los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) se esfumó en menos de una semana después del atropello de una universitaria el pasado 12 de junio. La joven habría fallecido mientras intentaba cruzar la avenida León Febres Cordero, cuando un carro la atropelló.

Enojo ciudadano

Los moradores, que tras el hecho realizaron varios plantones para exigir seguridad vial, indicaron que los uniformados dieron apoyo en el sitio apenas por unos cuantos días y luego su presencia dejó de verse.

Ahora, el panorama es el mismo que hace dos meses. No hay agentes, y de nuevo los ciudadanos están con miedo de cruzar este tramo de una distancia menor a los 50 metros.

“¿Qué pasó, ya no van a seguir o tiene que pasar otra desgracia para que vuelvan?”, comentó la residente Génesis Baldón.

La razón de porque los moradores siempre se arriesgan a cruzar esta vía es por la ruta de bus que los deja en su destino usualmente se encuentra frente a ellos, del otro lado de la avenida.

Las familias del sector, además de insistir en la presencia de agentes, han pedido por años un puente peatonal. A decir de la comunidad, ya han sido testigos de más tragedias. Sin embargo, la respuesta de la Alcaldía no llegó cuando lo pidieron con urgencia, sino hasta que ya habían acumulado varios muertes por atropellos.

La Alcaldía asegura que la obra ya es´tá en camino

Ahora, eL Municipio de Daule aseguró, poco después del fallecimiento de la universitaria, que el proyecto ya se hará y que constaba ya en los registros públicos del Servicio Nacional de Contratación Pública. No obstante, todavía no se ve reflejado en los registros del apartado de Procesos,Emergencias y Régimen Especial de este portal.

“Con todo nos mienten. No pueden jugar con los deseos del pueblo. Si no han hecho algo, díganlo, pero no mientan ni digan que el proyecto ya va en camino, que eso causa más enojo”, comentó la residente Irene Salgado.

Por el momento, la comunidad exige que devuelvan la presencia constante de los uniformados de la CTE, o que sea colocado un semáforo para que los peatones puedan cruzar al otro extremo de la vía con tranquilidad.

Hasta entonces, la ciudadanía denuncia que tendrán que seguir arriesgando su vida por tomar un bus o cruzar de un lado a otro la ruta.

“ A esto me refiero cuando hablo de la mala planificación. A las autoridades les encanta dar permisos para levantar una ciudadela tras otra, una plaza comercial tras otra; pero los puentes y estructuras que nos den seguridad a una zona ya poblada, los deja para el último. Cuando ya se han perdido las vidas”, señaló Alcides Alarcón, habitante del sector.

