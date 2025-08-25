Cartas de lectores | Y les decían ‘tira piedras’ a los de la UNE

La UNE ha enfrentado duras críticas de los gobiernos de turno por realizar paros y manifestaciones en defensa de sus afiliados. Incluso, un expresidente prófugo de la justicia advirtió que quienes participaran en protestas serían enjuiciados y encarcelados. Ahora, el actual presidente convoca al pueblo a manifestarse contra la CC porque rechazó artículos de sus proyectos. Sin embargo, la CC solo ha cumplido con la ley y con su deber de hacer respetar la Constitución. Consulté a una veintena de abogados y el 90 % coincide en que la CC actúa correctamente. Lo que hizo la UNE estuvo justificado, y su ejemplo ha sido seguido. En nuestra ciudad, los llamados ‘tira piedras’ lograron que todos los docentes sean profesionales y que funcione la Extensión Universitaria. Fue la lucha de los dirigentes de la UNE, con respaldo de instituciones locales, la prensa y radios del cantón. Como dice Gerardo Morán en su canción: “En vida, en la muerte para qué”. Sabemos extraoficialmente que la Unemi reconocerá al ideólogo que propuso la creación de la Extensión Universitaria.

Gualberto Arias Bonilla.