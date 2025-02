Ciudad Celeste: Ediles callan y optan por juntarse en un oficio ante asesinatos

Después de un fin de semana donde hubo cuatro asesinados por parte de delincuentes disfrazados de militares que ingresaron hasta una vivienda ubicada en Ciudad Celeste, el panorama se vuelve hostil en la ciudadanía. Las miradas de desconfianza entre vecinos, el miedo a circular por las calles y la sensación de inseguridad, en uno de los cantones de mayor plusvalía de la costa ecuatoriana, es evidente. El temor es general.

Ante esta situación, algunos residentes expresaron su preocupación por el trabajo de los concejales de Samborondón en temas de seguridad, a pesar de que no es su competencia. Por ello, EXPRESO buscó a los siete ediles para conocer su reacción ante este caso, y las medidas que prevén tomar en sus agendas para mejorar la seguridad del cantón guayasense. Sin embargo, solo uno respondió.

Walter Tagle, de la Revolución Ciudadana, precisó que estos temas deberían ser atendidos por la Policía Nacional, pero no ocultó su preocupación. “El Gobierno una vez más está fallando en esto, no hay seguridad. Todo eso es parte del Estado. Me preocupa porque no solo en Samborondón se está dando; ocurre en todos lados”, dijo el edil, al asegurar que, desde su cargo, buscará respuestas.

“Toca insistir dentro del seno del Concejo con el alcalde (Juan José Yúnez) para que la seguridad del samborondeño mejore. Ya lo hemos hecho, pero seguiremos interviniendo y gestionando para que la situación cambie”, acotó.

Mientras tanto, el resto de los concejales, Alexis Calderón, Silvia Tutivén, José Francisco Tapia, Elena Scheelje, Carlos Xavier Andrade y Yilda Rivera, que también fueron consultados por este diario, no dieron respuesta, pese a haber sido contactados por WhatsApp o tras el pedido realizado al Municipio vía correo electrónico.

Por esta última vía llegó un pronunciamiento en el que, de forma general, los ediles dieron una contestación: “El Concejo Cantonal de Samborondón, liderado por el alcalde Juan José Yúnez, expresa su condena ante los acontecimientos de violencia registrados el pasado fin de semana en el sector de Ciudad Celeste”, rezó el oficio que, además, exigió al Gobierno de buscar soluciones al problema.

En el documento también le solicitó que se realice una investigación exhaustiva y que se “tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los samborondeños”, continuó el texto.

Finalmente, el Cabildo subrayó que se está a disposición de las autoridades competentes para colaborar en las investigaciones correspondientes. Sin embargo, no se observaron cuáles medidas concretas se han puesto en marcha por mejorar la seguridad del cantón.

Pese a la respuesta general, EXPRESO intentó tener una respuesta particular de cada edil, pero hasta el cierre de artículo no hubo ninguna respuesta.

Luego del crimen se han reportado varios operativos en Ciudad Celeste ALEX LIMA

Respuesta de un experto en seguridad

Ante el silencio de los ediles, EXPRESO consultó con Jorge Villacreses, experto en seguridad, que compartió algunas acciones que sugiere debería tomar la seguridad privada, la Policía Nacional y el Municipio de Samborondón.

“Las camionetas de seguridad solo dan vueltas, pero nada más y hasta la fecha no han podido realmente evitar este tipo de actos criminales, robos y sicariatos que han habido incluso en gimnasios cercanos a esas áreas y urbanizaciones que han entrado a robar”, dijo Villacreses, admitiendo que la situación se ha vuelto compleja en la zona.

Para el experto, la seguridad privada también debe ser más exhaustiva, pues, a su juicio, debe conocer este tipo de acciones. “Muchas veces, las empresas apenas tienen armas no traumáticas y eso no es lo ideal. Una medida a considerar es mejorar la estructura de las garitas y la preparación de los guardias”, detalló.

Mientras el problema de seguridad sigue sin resolverse, los ciudadanos lamentan la falta de acciones concretas por parte de las autoridades e instituciones. “Se tiran la pelotita y nadie hace nada al respecto. Lo que quiere la ciudadanía es que hayan medidas fuertes. Pagamos tanto en impuestos y lo mínimo que esperamos es que haya control”, dijo enérgico Luigi Contreras, residente de La Puntilla.

Mientras que Elena Mite, otra moradora, recalcó que urge en el cantón un trabajo articulado entre la Policía Nacional y el Municipio. “No pueden quedarse más tiempo de brazos cruzados”, concluyó.

