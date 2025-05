La Puntilla pierde árboles y gana descontento ciudadano

La reciente desaparición de decenas de árboles en La Puntilla, en Samborondón, ha incomodado a los residentes de esta parroquia urbana, quienes reclaman por la falta de áreas verdes y el exceso de cemento en el sector.

Tal como lo ha reportado EXPRESO en una serie de artículos, los residentes llevan años pidiendo un incremento de la arborización en la zona. Sin embargo, lejos de ello, durante las últimas semanas se han denunciado trabajos de tala de árboles, quitándole a Samborondón la poca sombra que le quedaba a lo largo de su vía principal.

“Llevan varias semanas talando árboles que tenían más de 30 años y daban sombra. La ciudadanía pide más áreas verdes y ellos nos quitan lo poco que nos queda. Queremos sombra, nos urge sombra”, reclamó Cecilia Vargas, moradora del sector.

Estos reclamos también se han evidenciado en redes sociales, donde varios usuarios de la plataforma X han alzado su voz ante esta decisión municipal.

Proyecto. Según el Cabildo, se hará una ampliación de la vía y se instalará una tubería para tener un mejor drenaje. FRANCISCO FLORES

“Señor Yúnez, pare con la tala indiscriminada de árboles. Somos una ciudad de cemento. Emule iniciativas de ciudades desarrolladas que integran la naturaleza al urbanismo. ¡No a la deforestación!”, expresó enérgicamente Damaris Icaza, mencionando a Juan José Yúnez, alcalde de la ciudad.

EXPRESO realizó un recorrido y constató que las zonas verdes en La Puntilla son escasas. De hecho, desde la subestación eléctrica Lagos del Batán hasta Plaza Lagos se realizó una poda completa, quedando solo ramas secas, pedazos de troncos y montículos de tierra donde antes había una zona llena de arbustos.

¿Qué dice el Municipio de Samborondón?

Respecto al tema, el alcalde de Samborondón reveló recientemente que estas decisiones forman parte del proyecto de ampliación de la vía. “Dentro de la avenida Samborondón se va a contar con un bosque de bolsillo, un espacio que vamos a dedicar para áreas verdes”, anunció.

EXPRESO conversó con Juan Carlos Córdova, director de Fiscalización de la ampliación de la vía a Samborondón, quien detalló los trabajos que se realizarán.

“El bosque de bolsillo estará cerca del puente que une Guayaquil con Samborondón, donde habrá árboles de entre 2 y 4 metros de altura. Serán alrededor de 400 especies”, comentó el funcionario, quien añadió que este proyecto estaría listo en unos 45 días, aproximadamente a mediados de junio.

En cuanto a la desaparición de árboles en 2 km de la arteria, explicó que no se trata de tala, sino de trasplante. “Las especies fueron podadas y trasplantadas hacia otros recintos cercanos. Todo se hizo bajo estrictas medidas de seguridad y ambientales. Ya los árboles están en otras zonas y están dando frutos”, dijo Córdova.

El funcionario también indicó que ese espacio será utilizado para la ampliación de la vía y la instalación de una tubería que irá desde Plaza Navona hasta Estancias del Río, con el fin de evitar inundaciones. “Será para una mejora de la ruta y para tener un mejor drenaje. Posteriormente se plantarán varios árboles que no afecten al pavimento ni a las tuberías. Esto ayudará a mejorar el oxígeno en La Puntilla”, señaló Córdova, quien confía en que todo esté terminado para octubre próximo.

Respecto a estas declaraciones, Fernando Huamán, ingeniero agrónomo y residente de La Puntilla, considera que no es posible cumplir lo dicho por el Cabildo.

En el último mes han sacado decenas de árboles y han quitado la poca sombra que quedaba. Ojalá planten más de lo que han sacado. Samborondón es puro cemento Nayeli Penilla

residente de Ciudad Celeste

residente de Ciudad Celeste

“¿De verdad pretenden hacernos creer que en ese estrecho y descuidado parterre, donde por años reinó la maleza y el abandono, crecerán árboles? ¿Cómo piensan que sobrevivirán en ese espacio reducido, al lado del tráfico pesado y el calor del asfalto?”, cuestionó Huamán, quien calificó la propuesta municipal como una mentira.

“Ese bosque no es más que una pantalla para justificar la devastación. No nos vendan espejismos, ni maquillen su incompetencia con palabras bonitas. Esto no es un proyecto integral, sino una intervención desarticulada, sin visión urbanística, ni planificación ambiental real”, criticó.

Ese (proyecto de) bosque no es más que una pantalla para justificar la devastación. No nos vendan espejismos, ni maquillen su incompetencia con palabras bonitas. No es posible hacer eso

Fernando Huamán residente e ingeniero agrónomo

Fernando Huamán residente e ingeniero agrónomo

Otros ciudadanos también miran con escepticismo la propuesta. “Suena muy lindo, pero también irreal. La mayoría de las áreas verdes de La Puntilla existen por los parques de las ciudadelas, pero el Municipio no se preocupa por crear espacios que den respiro a tanto cemento. Solo está el parque y nada más”, dijo Max Ponce, de la urbanización Castelago.

“La Alcaldía puede decir que los árboles trasplantados crecerán y que esos espacios se convertirán en jardines, y que aquí en La Puntilla todo será verde. Pero nada de eso es cierto, o al menos no tenemos la certeza de que se logrará. Trasplantar una especie de 30 años de un sitio a otro es muy complejo. Talaron los árboles y punto. Nos dejaron con más cemento que nunca. Lo que estamos viendo es el resultado de la falta de planificación. Las cosas hay que decirlas como son”, se quejó Romina Castro, residente de Ciudad Celeste.

Hasta el momento, no se han visto avances de lo ofrecido por las autoridades de Samborondón. La ciudadanía permanece expectante e incrédula ante los nuevos ofrecimientos del Municipio.

