Corte de agua en Samborondón y Daule: 9 horas sin servicio el 1 de mayo

Hartazgo colectivo. La paciencia de los habitantes de La Aurora, en el cantón Daule, y de La Puntilla, en Samborondón, parece haber llegado a su límite. Una nueva suspensión del servicio de agua potable —esta vez de nueve horas continuas— ha encendido nuevamente la indignación de los residentes, quienes denuncian una larga lista de interrupciones sin una solución definitiva por parte de la empresa concesionaria ni de las autoridades municipales.

La empresa Amagua, responsable del servicio de agua potable en varios sectores de Samborondón y Daule, informó que el corte se ejecutará el miércoles 1 de mayo, entre las 08:00 y las 17:00, como parte de trabajos técnicos que incluyen la instalación de una válvula para el macro-medidor de la planta de tratamiento de agua potable ubicada en el sector Daule.

Si bien se trata de una intervención programada, la noticia ha generado un fuerte rechazo entre los habitantes, quienes ven con creciente molestia la frecuencia con la que ocurren estos cortes y la falta de medidas estructurales para evitar nuevas interrupciones. El hecho de que muchas de estas urbanizaciones afectadas paguen tarifas elevadas por un servicio considerado esencial, sin recibir a cambio una provisión estable y eficiente, ha intensificado la frustración colectiva.

¿Qué zonas están afectadas?

El corte afectará a una zona extensa y densamente poblada, incluyendo urbanizaciones residenciales completas, instituciones educativas, infraestructuras públicas y comercios. Entre los sectores más destacados que se quedarán sin servicio están:

Villa Italia (todas las etapas)

La Rioja (todas las etapas)

Palmora Plaza

Sambocity

Casa Laguna

Urbanizaciones del lado derecho de la vía a Salitre

Villa Club

Educamundo

Fincas de Casa Grande

Vistana

Parroquia San Alberto Magno

Colegio Torremolinos

Gasolineras La Roca y Primax

Aires de Batán

La Castellana

Lagos del Batán

Isla Mocolí

La Laguna

Vista al Parque

Fiume

Río 600

Castelago

Entrelagos

Laguna del Sol

Lago Sol

Iglesia San Josemaría

Vista Sol

Terrasol

Municipio y Cuerpo de Bomberos de Samborondón

Sotonovo

Pese a que Amagua ha solicitado a la ciudadanía tomar precauciones como habilitar cisternas y racionar el consumo durante las horas del corte, muchos vecinos no están dispuestos a seguir aceptando lo que consideran excusas y falta de planificación.

Las quejas no se hicieron esperar. Kléver Sándoval, residente de Villa Club, expresó su enojo de manera directa: “¿Cómo es posible que nos quedemos nueve horas sin agua, desde las 8:00? ¿Qué tipo de servicio da Amagua? Es desesperante vivir así. Un dolor de cabeza. Me indigna tener un servicio de agua potable tan pésimo. Y de paso costoso. No sé a quién reclamar. ¿A la Alcaldía? ¿A los concejales? Alguien debería impedir que los servicios públicos sigan siendo un asco”.

Desde La Puntilla, en Samborondón, también llegaron reclamos. Carlota Nieves calificó de “inaceptable” el corte y pidió que se audite la gestión del consorcio: “Siempre tenemos cortes. Cada vez más largos. ¿Quién da la cara por tanta incompetencia? No tiene sentido estar sin agua tantas horas. ¿El trabajo es emergente o no? Porque siempre parece improvisado. Que se vaya el consorcio, que no vuelva más”.

Hasta el momento, ni el Municipio de Daule ni el de Samborondón se han pronunciado públicamente respecto a este nuevo corte. No se ha explicado el alcance técnico de la obra ni se ha garantizado el restablecimiento puntual del servicio. Tampoco se ha informado si existen auditorías, estudios de impacto o planes de mejora de la infraestructura hídrica que permitan anticiparse a futuros cortes o emergencias.

Este vacío institucional ha incrementado el malestar entre los habitantes, quienes exigen que se trate el acceso al agua como un derecho básico y no como un lujo. Muchos consideran que los continuos trabajos de mantenimiento, lejos de ser soluciones, reflejan una gestión deficiente, sin planificación a largo plazo ni transparencia.

Amagua ha asegurado que los trabajos son parte de un plan de mejora para optimizar el control del caudal que se distribuye desde la planta de tratamiento. Sin embargo, no ha detallado si estos trabajos solucionarán de forma permanente los problemas que enfrentan los sectores más críticos o si se trata de intervenciones aisladas.

