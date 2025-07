Samborondón, atrapado en su propio tráfico

Quienes conducen por la avenida Samborondón están hastiados. El tráfico, históricamente un dolor de cabeza en este sector, se ha vuelto aún más complejo. Y desde hace dos semanas, según relatan conductores a EXPRESO, se ha tornado simplemente invivible.

“Me atrevo a decir que, por las obras y porque hay demasiadas calles abiertas desde hace casi seis meses, movilizarse por La Puntilla es un infierno. Trabajo en el centro de Guayaquil y salir desde El Tornero, donde vivo, hasta el puente de la Unidad Nacional me está tomando 50 minutos. Treinta más de lo habitual. Es hartísimo”, relató Carlos Pinto, residente del sector. En total, llegar a su trabajo le toma casi dos horas cada día.

(Le puede interesar leer: La Puntilla ya tiene su paso peatonal, pero la obra vial en Samborondón se retrasa)

Tres kilómetros, casi una hora: el colapso vial que desespera



Obras detenidas en Samborondón: caos vial y quejas por retrasos en La Puntilla Leer más

Para Pinto, es inconcebible demorar casi una hora en recorrer apenas tres kilómetros. “Es una pesadilla sin fin. ¿No se suponía que la situación iba a mejorar? Ahora el alcalde (Juan José Yúnez) dirá que no se avanza porque no hay asfalto en el país, por el problema con la Refinería de Esmeraldas (se reportaron daños tras el sismo de abril pasado). Pero ¿qué está haciendo él para solucionar esto? ¿Está presionando a Petroecuador? ¿Ha enviado más agentes de tránsito? Yo veo pocos en toda la ruta, que cada día se torna más caótica. Ni los puentes de desfogue auxilian hoy”, cuestionó.

Calles abiertas, pocas soluciones: lo que dicen los vecinos



En dos recorridos que EXPRESO realizó esta semana por el sector, constató que la realidad es incluso peor de lo que narran los residentes. Desde el kilómetro 10, cerca del Municipio, hasta el puente de la Unidad Nacional (sentido La Puntilla-Guayaquil), el trayecto tomó dos horas con diez minutos.

(Le puede interesar leer: En la avenida Samborondón se paralizan trabajos de asfaltado: ¿Qué pasó?)

Carriles sin respiro. En horas pico, cerca del puente de la Unidad Nacional, todos los carriles en ambos sentidos de la arteria permanecen llenos de vehículos. ALEX LIMA

Durante ese lapso, en horas pico (entre las 07:30 y las 09:30), no fue posible avanzar a más de 20 o 30 kilómetros por hora en casi todo el camino. Lo mismo ocurre por las noches, entre las 18:00 y 20:30. Y los puntos críticos ya no se limitan al ingreso y salida de Ciudad Celeste, que continúa completamente congestionado, sino que toda la arteria, de principio a fin, permanece colapsada. El tráfico parece eterno.

Como es habitual la @CTEcuador dificultando el tráfico en horas pico . A la altura del km 7.5 vía a Samborondón cierran accesos y generan un caos . Hasta cuando generan más caos @Presidencia_Ec @ANT_ECUADOR — Jaime Landin Ramirez (@jaimicolan) July 7, 2025

Los embotellamientos en esta zona no puede sorprenderte más. Parecen no tener fin. El problema y la queja está en que nada se comunica, aun cuando esta arteria no soporta ya un vehículo más.

Ximena Sarmiento



ciudadana

Aunque este Diario contabilizó a diez agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en la ruta, intentando acelerar el flujo vehicular, para los conductores esa cifra resulta insuficiente y su desempeño, cuestionable.

Los agentes están, pero no se nota: críticas a la CTE





“Los ves moviendo la mano, pero no ordenan el tránsito. Es como tener un semáforo. La mayoría está en zonas donde la señalética ya es clara. En horas pico no agilizan el paso, y cuando el tráfico baja, simplemente desaparecen. Ahí todos corren como locos. La avenida Samborondón se convierte en una pista. ¿Cuál es su función entonces? Si no van a facilitar los recorridos, que no estén. Y es que, a la final, da igual”, se quejó Sonia Méndez, residente de Ciudad Celeste.

Los puntos más críticos se registran cerca del kilómetro 1.5, en el kilómetro 3 y en el área del puente que conecta Samborondón con Sauces, en Guayaquil. En todos, los embotellamientos se extienden por largas filas.

En La Puntilla, moverse es un suplicio. Una de las zonas más afectadas, hace ya varios años, es la vía de ingreso y salida a Ciudad Celeste. ALEX LIMA

Transporte público, una alternativa que nunca llega





El tráfico se ha vuelto pesadísimo en la avenida Samborondón y desplazarse se ha vuelto una pesadilla. Entiendo que se está ejecutando una obra, ¿pero son necesarias todas estas molestias? Son ya meses rodando así.



Keila Manosalvas



conductora

“La gente intenta salir por todos los puentes, pero todos se atascan. Llevamos al menos siete años así, y cada vez el escenario es peor. El alcalde ha dicho que actúa con planificación y que busca corregir errores. Pero ¿cuándo se verá reflejado ese cambio? Y lo más importante: ¿esas correcciones serán suficientes para oxigenar la vía? No. Eso es una quimera”, opinó Álvaro Castro, residente del sector, quien pidió acciones conjuntas entre Guayaquil, Daule y Samborondón para remediar un problema que -insistió- afecta a las tres ciudades.

(Le puede interesar leer: Guardaespaldas en Samborondón: custodian a uno, pero intimidan al resto)

“O Metrovía o rutas fluviales. Ya hagan algo, por favor. Si el servicio es adecuado, claro que me subiría. Muchos lo haríamos. En el primer mundo, empresarios, artistas y funcionarios se movilizan en Metro, caminando o en bici. ¿Por qué no podemos replicar esas acciones, esos proyectos? Solo necesitamos un servicio digno, seguro y eficiente. Pero eso no es prioridad, lamentablemente. No veo a las autoridades sentarse a hablar de ello”, criticó Jaime Coral, ciclista y residente que, desde hace un mes, reemplazó el carro por la bicicleta para dirigirse a su oficina.

Oigan... Los que viven en la aurora y via a samborondon... como están haciendo para llegar a tiempo a sus trabajos? Se quedan durmiendo en la oficina desde el día anterior?

Hoy me tocó ir a ese sector y es un tráfico apocaliptico!! — JaimeBadíh (@Badih) July 2, 2025

Coral trabaja en la Kennedy, en Guayaquil, y asegura que llega más rápido pedaleando. Aunque reconoce que es peligroso, dice que mantendrá la práctica hasta que las obras concluyan. “Entre la histeria y el agobio, la gente te lanza el carro encima o te pita sin razón. Yo mismo lo he hecho antes, porque me estreso. Pero zigzagueando, llego en la mitad del tiempo a Guayaquil. No estoy dispuesto a perder cuatro horas de mi día en un trancón. Eso no lo acepto. Solo me toca estar atento a que no me asalten. Eso me da más miedo que los carros”, relató.

Desde el puente de la Unidad Nacional, a diario, es posible ver una hilera de carros que parece interminable. ALEX LIMA

¿Y el Municipio? Piden menos excusas y más gestión



Para conocer si el Municipio está al tanto de estas quejas -que se multiplican también en redes sociales como X-, a qué responden y qué se está haciendo para aminorar las molestias, EXPRESO solicitó una entrevista con el alcalde o algún delegado; pero desde el departamento de Comunicación se informó que el requerimiento será atendido este 11 de julio.

Reclamo. Recorrer apenas tres kilómetros toma casi una hora, aseguran los residentes que advierten experimentar atascos interminables.

El tráfico en vía Samborondón es un dolor de cabeza para cualquier conductor durante las horas pico por la ampliación de esa vía. 😭 — Jess💗 (@JessicaDefranc) July 9, 2025

Durante los días que EXPRESO hizo el recorrido notó la presencia de unos 10 agentes en las vías. La ciudadanía solicita que la presencia sea mayor y en zonas críticas, donde no haya ya señalética. ALEX LIMA

El plan de Yúnez: orden, sombra y promesas que aún no convencen





Juan José Yúnez: “No estamos haciendo trazos al azar, estamos planificando” Leer más

En entrevistas anteriores con este Diario, Yúnez ha sostenido que la obra en ejecución va más allá del asfaltado y que apunta a “mejorar definitivamente” las molestias que causan los embotellamientos.

“Habrá orden, carriles bien definidos, espacios seguros y con sombra para ciclistas y peatones. Estamos trabajando bajo planificación. Queremos convertir a Samborondón en una ciudad sostenible, no en una ciudad dormitorio”, ha dicho; al asegurar que el paso a desnivel en la salida de Ciudad Celeste -para el que buscan financiamiento- y el uso del Sambo Trolley serán parte de esas acciones que ayudarán a aplacar el problema.

(Le puede interesar leer: Ciudad Celeste: Ediles callan y optan por juntarse en un oficio ante asesinatos)

La ciudadanía, sin embargo, más allá de saber cuándo se reanudará el asfaltado, exige certezas, no más promesas. “Yo quiero saber solo dos cosas: ¿si los alcaldes del Gran Guayaquil se han reunido ya entre ellos? y ¿cuándo dejará Samborondón de vivir atrapado en su propio tráfico?. No son difíciles las respuestas. Alcalde, sea sincero”, pidió Sandra Buenaño, residente de Entre Ríos y otra de las afectadas.

Que asco es el tráfico de Samborondon 🚗😵‍💫😡 — Leo Umpiérrez S. 🇪🇨🇪🇸💪 (@Leoumpierrezs) July 8, 2025

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!