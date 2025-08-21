Julio César Chávez Jr. detenido en Sonora tras deportación de Estados Unidos

El boxeo mexicano atraviesa una de sus historias más oscuras. Julio César Chávez Jr., hijo del legendario “César del boxeo”, fue detenido en México tras ser deportado desde Estados Unidos. La noticia genera impacto en ambos países y en el mundo deportivo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que Chávez Jr. fue deportado el 18 de agosto de 2025, tras haber sido arrestado en julio por ICE debido a presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. El hecho ocurrió apenas días después de su mediática pelea en California contra Jake Paul.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en México ya existía una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República. Al llegar a Hermosillo, Sonora, Chávez Jr. fue ingresado a los separos de la Policía Federal Ministerial y posteriormente trasladado al CEFERESO No. 11, donde permanece bajo prisión preventiva por cargos de delincuencia organizada.

Hasta la visa se le caducó

El historial judicial del exboxeador incluye un arresto en Los Ángeles en 2024 por posesión ilegal de armas de asalto y fabricación de rifles prohibidos. Además, su visa de turista había caducado desde febrero del mismo año, lo que lo colocaba en situación migratoria irregular.

El DHS señaló que Chávez Jr. cometió fraude en solicitudes migratorias y enfrenta en México acusaciones por tráfico de armas, municiones y explosivos.

La caída de Chávez Jr. refleja un duro contraste con el brillo de su padre, considerado una leyenda viva del boxeo. De promesa del ring a protagonista de un expediente criminal, su historia parece diseñada para la pantalla chica, pero ahora deberá enfrentarla en los tribunales.

