La Puntilla ya tiene su paso peatonal, pero la obra vial en Samborondón se retrasa

Tras casi seis meses de espera, el paso peatonal que durante años había sido solicitado por la ciudadanía en La Puntilla, Samborondón, finalmente fue inaugurado este 17 de junio. El paso elevado ubicado en el kilómetro 1,5, como lo publicó EXPRESO en un reportaje anterior, debió estar listo a finales de 2024; sin embargo, fue apenas entregado.

Según indicó el alcalde Juan José Yúnez en una entrevista anterior con este Diario, “la obra se estaba financiando con recursos del Banco del Estado, que por falta de flujo no fueron entregados a tiempo, lo que provocó un retraso, pero nunca paralizó los trabajos”.

"Al peatón no se lo escuchaba, ahora esa deuda fue pagada"

“La obra estuvo demorada, demoradísima. Pero al menos la terminaron. Este es un pedido que se hizo hace al menos dos administraciones, si no es más; pero siempre había otra cosa que hacer: al peatón no se lo escuchaba. Ahora esa deuda fue pagada. Tarde, pero finalmente pagada. Lo que resta es que la reestructuración de la avenida Samborondón, la obra vial más prometida por Yúnez, sea entregada a tiempo. Espero que así sea”, señaló Martha Vásquez, adulta mayor y residente de Entre Ríos.

La entrega de la obra vial se retrasa hasta octubre

No obstante, según explicó Yúnez a EXPRESO, eso no será posible, pues la entrega de la reestructuración integral de la avenida Samborondón —una de las más ambiciosas del cantón— se retrasará unos meses. Si bien estaba previsto que se entregara en septiembre, como lo indicó el alcalde en una entrevista anterior, la nueva fecha tentativa es octubre.

Yúnez atribuye este aplazamiento a la falta de asfalto a escala nacional, producto del incendio ocurrido a finales de mayo en la refinería de Esmeraldas. “Actualmente estamos trabajando en los retornos de la avenida, en la ampliación a cinco carriles y en la instalación de colectores de aguas lluvias, seguimos trabajando. Nos han informado que el despacho de asfalto se normalizará paulatinamente a partir de julio. En cuanto contemos con el material, retomaremos el asfaltado completo de la vía”, explicó.

Los habitantes de Samborondón habían solicitado esta obra desde hace al menos una década, aseguraron. FRANCISCO FLORES

Yúnez detalló además que los retornos que hoy se intervienen serán más amplios y seguros, lo que permitirá una circulación más fluida. “Queremos que quien entre por un carril a Samborondón, salga por ese mismo carril, sin tener que estar cambiando de lado", afirmó en una entrevista anterior con EXPRESO.

Hecho. Polvo y múltiples obstáculos para caminar es lo que se observa a lo largo de la avenida. Las familias piden que la restructuración de la obra vial no supere el mes ahora previsto: octubre. FRANCISCO FLORES

La ciudadanía está cansada de la "falta de planificación"

Para la ciudadanía, sin embargo, este nuevo cambio de fechas no es para nada alentador.

“No se trata de que se aplace un mes y ya. Se supone que la entrega vial sería en julio de este año y que por las lluvias se retrasó. Ya sabíamos que llegaba el invierno, porque no hay año que no llegue. ¿Se planificó mal? No lo sé. La cuestión es que ahora, por lo de la refinería —que es un problema real— habrá otro retraso. El punto es que eso nos genera molestias, no solo por el origen del problema, sino porque ya estamos cansados de que todas las obras aquí históricamente se hagan con retrasos. Son cosas que queremos evitar, que no queremos seguir experimentando. Espero de verdad que en octubre todo esté listo. Ver montículos de tierra y calles destrozadas no es bonito. Se ve mal", se quejó el ciudadano de Ciudad Celeste, Jhonny Aguilar.

Para los residentes, la entrega del paso peatonal es sin duda un avance, pero insisten en que la coordinación municipal debe mejorar. “Queremos más orden. El alcalde asegura que el nuevo Samborondón será el reflejo de la planificación y de una ciudad más amigable. Solo espero que desde ya se empiece a construir ese camino. Aún no vemos del todo esa intención”, comentó Luciana Palma, también residente.

