¿Falta oferta cultural gratuita en La Puntilla? Residentes piden más promoción

Hay residentes de La Puntilla, Samborondón, que han encontrado en los centros y plazas comerciales los únicos destinos para recrearse. Esto se justifica por su percepción de que falta infraestructura pública que mantenga una oferta permanente de actividades artísticas y culturales.

¿Hay actividades artísticas gratuitas en La Puntilla?

“Vivo cerca del Parque Bicentenario y resido desde hace más de 30 años aquí en La Puntilla. Recuerdo muy pocas actividades culturales, fuera del Sánchez Aguilar. Nada gratis. Nada público”, manifestó la ciudadana Priscila Barquet de Hidalgo.

El Parque Histórico es uno de los sitios turísticos de Samborondón, pero su entrada cuesta, para financiar el mantenimiento del sitio y el cuidado de la fauna protegida. GERARDO MENOSCAL

“La ‘ciudad del futuro’ no puede construirse sin cultura, sin espacios públicos de calidad, sin arte ni recreación. Eso no es progreso, es maquillaje”, criticó Fernando Huamán, otro residente de la parroquia. Al ser interpelado sobre la existencia del Parque Bicentenario, recientemente inaugurado, opinó que es un ejemplo “frustrante”, pues el lugar, según su criterio, ofrece una “escasa funcionalidad para la ciudadanía”.

Frente a esto, Inés Mancero, directora de Turismo de Samborondón, defendió en EXPRESO la gestión municipal.

“Entendemos la percepción ciudadana, pero es vital destacar nuestro trabajo constante. Solo en 2024 impulsamos más de 180 actividades culturales y deportivas, con énfasis en La Puntilla y un alto porcentaje de acceso gratuito, incluyendo ferias y talleres itinerantes. Esta dinámica se mantiene en el primer semestre de 2025, con aproximadamente 90 eventos”, puntualizó.

Mancero también profundizó en la dinámica social, la cual (a su criterio) influye muchísimo en la preferencia por los espacios comerciales. “Observamos que existe una fuerte tendencia hacia la comodidad y la seguridad percibida que ofrecen los centros comerciales, lo que genera una especie de ‘burbuja de confort’. No lo decimos como una crítica, sino como un fenómeno social que entendemos y que nos plantea un desafío”, analizó.

En sitios como el Buijo Histórico o Parque Bicentenario, se suelen desplegar juegos infantiles. EXPRESO

Se busca una mejor promoción en redes

“Para abordar esto, nuestra estrategia no se limita a programar un evento y esperar a que la gente llegue. Implica una comunicación más directa y segmentada. Colaboramos con administraciones de urbanizaciones y comités barriales para asegurar que la información sobre nuestra agenda se difunda capilarmente. Además, estamos invirtiendo. Queremos que salir al parque o a una plaza sea una experiencia tan placentera como ir a un mall, pero con el valor añadido del encuentro comunitario y el contacto con la naturaleza”, expresó Mancero.

En los exteriores del Parque Bicentenario se promociona con una lona una actividad por el Día del Niño, para el 8 de junio. EXPRESO

Y aunque el Municipio asegura apostar por las redes sociales para la difusión de sus actividades, no es una vía que llegue a todos. Este Diario visitó el Parque Bicentenario, y a pesar de que en el sitio destacaba una actividad de juegos acuáticos, había poca afluencia de visitantes, incluso tratándose del Día del Niño, un domingo a media tarde. “Muy poco sé de las actividades que hacen aquí en esta parte de Samborondón. No sabía ni siquiera que tenían redes sociales”, confesó Dexi Alemán, quien tenía un pícnic con su familia en el parque.

El Parque Bicentenario ofrece un área para mascotas y múltiples espacios recreativos que conviven con áreas verdes. EXPRESO

“Siento que le falta más a La Puntilla. Yo voy al teatro, me gusta escuchar música en vivo, pero de lo público quizá falta más, porque no me entero. El tipo de comunicación ha cambiado, pasamos en redes. Deberían mezclar lo público y privado para mejorar la difusión. Aquí sí hace falta arte en espacios públicos”, dijo Katherine Rosero a este Diario mientras paseaba por el sitio.

Afuera del Parque Bicentenario figuraba el letrero de una actividad próxima: Sambo Family Day Kids, una jornada dedicada a los más pequeños del hogar, con personajes de Disney, música en vivo y actividades. Será de entrada gratuita, este domingo 8 de junio; no obstante, los visitantes del parque no estaban al tanto.

La directora de Turismo de Samborondón reconoció la importancia de eventos de alto impacto y bien comunicados para complementar las actividades regulares. “Si bien mantenemos una agenda continua, para la segunda mitad de 2025 preparamos el ParkFest, un festival concentrado que lanzamos anualmente entre agosto y septiembre. Ofrecerá una programación especial y visible para atraer masivamente a las familias a nuestros parques”, anunció Mancero.

El pedido de más espacios y mejor agenda

La gestora cultural Mariella García considera que el Municipio de Samborondón debe liderar una oferta cultural pública con visión de futuro, pues sostiene que con los eventos esporádicos “se entera un grupo mínimo y no se fomenta una formación cultural a mediano plazo de parte de la ciudadanía”.

Advirtió, además, que el “clima de violencia” actual desincentiva la participación, generando un “círculo vicioso” de reclamo y ausencia.

García habló de revitalizar espacios como el Parque Histórico, que fue concebido no simplemente para “reconstruir casas antiguas”, sino como un proyecto integral que ofreciera entretenimiento “con bases de conocimiento” sobre la identidad regional. Aboga también por “programas continuos” en los parques, con talleres y actividades que fomenten “más vida de comunidad”, aspecto clave que considera mermado por un diseño urbano limitante.

Funciones artísticas en el Parque Histórico suelen darse solo los fines de semana. EXPRESO

Para la ciudadana Sonia Salame, La Puntilla tiene zonas que pueden ser destinadas exclusivamente a espacios públicos para la cultura y el arte. “En la zona donde se proyecta el Nuevo Samborondón debería haber un teatro, centros culturales abiertos, plazoletas con esculturas interactivas o casas culturales que permitan a los adultos mayores y a los niños, por ejemplo, hacer shows artísticos. Toda esa zona tiene potencial para fortalecer este campo. Solo está en que se lo planifique”, comentó la residente, quien sugirió que en esta parroquia urbana además se creen corredores culturales.

El también residente Sebastián Rendón coincidió con este último punto, al considerar que debe haber más recorridos peatonales donde se combinen murales, presentaciones callejeras, ferias y memoria barrial.

“Aquí se debe fomentar la 'caminabilidad' con identidad. Y ahorita que esta zona está creciendo y se está desarrollando, pues es más que fundamental incluir estos proyectos. Ya en la avenida Samborondón es complicado, no hay lugares. Pero acá aún es posible proyectar los espacios que antes no fueron mentalizados”, argumentó.

