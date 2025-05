Juan José Yúnez: “No estamos haciendo trazos al azar, estamos planificando”

La reconstrucción de la avenida Samborondón se ha convertido en el centro del debate ciudadano, con críticas que EXPRESO ha recogido en sus recientes publicaciones. A propósito de los dos primeros años de gestión del alcalde Juan José Yúnez, este Diario conversa con él para conocer sobre los avances reales de la regeneración vial y, al mismo tiempo, esclarecer qué futuro le espera a un cantón que aún arrastra problemas históricos sin resolver.

Juan José Yúnez responde a los cuestionamientos ciudadanos

Los ciudadanos denuncian que la obra estuvo paralizada tres meses. ¿Se incumplió el cronograma? ¿Faltó planificación? ¿O hubo trabajos que, aunque avanzaban, no eran visibles para la comunidad?

Nosotros nunca dejamos de trabajar. Iniciamos los trabajos a fines de noviembre y lo hicimos rápido, con dos equipos de trabajo para ganarle al invierno. La intervención fue del kilómetro 0 al 7, y sí, paralizamos la obra en enero porque llegaron las lluvias. Pero no es que en ese tiempo no hicimos nada: rompimos los retornos, que son parte de la reestructuración de la avenida, trasplantamos los árboles de un sitio a otro por las obras que se harán... Ya la noche del 19 de mayo, sin lluvias, retomamos las obras. Iniciamos con los retornos, que serán amplios, continuos, de hormigón, planificados. Y seguiremos con lo que falta del asfaltado y fresado en la zona pendiente, que es del kilómetro 7 al 10.

“La reconstrucción de la avenida Samborondón no se paralizó; las lluvias obligaron a suspender temporalmente”

Pero la trasplantación de árboles generó críticas. Eran los que daban algo de sombra a La Puntilla. Fueron 140 especies. ¿Vivieron todas? ¿Dónde están?

A ver, eran ficus de 7 u 8 metros, y estas especies tienen la particularidad de que sus raíces se adaptan bien cuando son trasplantadas. Por eso mismo se las podó, no se las taló, y todo lo hicimos de forma técnica, con especialistas. Las especies están vivas, han prendido bastante bien. Están en el Buijo Histórico, en la entrada de los recintos. Sacamos esos 140 árboles porque en la zona donde estaban se instalarán las tuberías que permitirán evacuar las aguas lluvias, lo que evitará que La Puntilla siga inundándose y que el asfalto se deteriore. Estamos pensando a futuro. Por eso quiero dejar claro que sembraremos otras 300 especies. Este número se suma a las más de 13.000 que hemos sembrado en nuestra administración. Reconocemos la importancia de la sombra.

(Le puede interesar leer: Planta de agua potable en La Puntilla: Así será el proyecto hídrico de Samborondón)

Avenida Samborondón paralizada: tres meses sin obreros ni avances y con todo roto Leer más

Usted dijo que la reconstrucción de la avenida estaría lista en agosto. ¿Cumplirá con la fecha? ¿Es posible aún cuando falta tanto por hacer?

Hasta septiembre he planificado tener la obra lista. Lo que queda por hacer son ampliaciones, colocar las tuberías, sembrar el primer bosque de bolsillo... Entonces sí, la terminaré. Una vez lista, toda la arteria además tendrá la debida señalética.

Corregirá errores, entonces. ¿Ya no habrá carriles como los de los videojuegos de Mario Kart, donde uno empieza en el primer carril y de pronto aparece en el tercero?

Así es, todo eso se corregirá. Por eso hago hincapié en que lo que estamos haciendo no es un simple asfaltado. Esas curvas que ven ya no se verán. Habrá orden y tramos, donde el espacio lo permita, con más carriles. Esta vía tendrá lo que necesita, desde carriles bien definidos hasta espacios seguros y con sombra para ciclistas y peatones. Estamos trabajando bajo planificación. No estamos solo dibujando o haciendo trazos al azar. Estamos ejecutando esta y otras obras, que incluyen la dotación de agua potable y una planta de recolección de desechos. Estamos haciendo todo para convertir a Samborondón en una ciudad sostenible, no en una ciudad dormitorio. La idea es que la gente venga a vivir, a trabajar y a pasear. Estamos trabajando para que tanto los residentes como los turistas vean en Samborondón una ciudad sostenible y amigable. Una ciudad que cumpla con el concepto de ser la ciudad de los 15 minutos.

Daños. Residentes cuestionan la presencia de baches tanto antiguos como nuevos, incluso en zonas que fueron reparadas. Desconfían de que la obra integral esté lista en agosto. FRANCISCO FLORES

Pero para eso las vías deben estar perfectas. Y hoy hay tramos ya intervenidos en los que otra vez se ven baches. ¿La obra ha sido parche? ¿El asfalto sigue siendo de pésima calidad?

Yo le podré decir cómo está todo cuando la obra sea entregada, no ahora Para eso tenemos un equipo de fiscalización permanente. Si equis zona no está bien asfaltada, pues se exigirá que se lo haga de nuevo y bien

La reconstrucción vial: ¿una solución a los atascos?

¿Acabarán al fin los eternos atascos en La Puntilla con esta reestructuración?

Puente de la Unidad Nacional tendrá cierre nocturno: consulte fechas Leer más

Mejorará el escenario definitivamente, habrá más fluidez. Pero son muchas otras acciones las que se necesitan para aplacar el problema. Por ejemplo, ayudarán el paso a desnivel a la salida de Ciudad Celeste, del que estamos buscando el financiamiento, y el uso de transporte público (Sambo Trolley) al interior del cantón.

¿Pero por qué solo al interior? ¿Por qué no plantear, junto con Guayaquil, extender la ruta de la Metrovía o del transporte público urbano?

Porque mejorar el transporte público dentro del cantón para que el residente deje su vehículo en casa es lo que ahora podemos hacer, que sí depende de nosotros. Ya queda en un futuro sentarme con Guayaquil, Durán y Daule para hacerlo de forma interconectada.

¿Por qué dejarlo para el futuro, si apenas los separa una calle o un puente? ¿Qué les impide trabajar juntos desde ahora?

Extender la Metrovía no depende solo de nosotros; se requerirá trabajo conjunto con Guayaquil y Daule.





Sí hemos conversado, y mucho. Hay planes. De hecho, tenemos clara la idea de devolverle la vida al río. Guayaquil ya está avanzado con esos estudios, y nosotros estamos dispuestos a sumarnos a lo que se necesite para reactivarlo. En este punto, habrá que ver qué dicen los técnicos en torno a la vialidad.

(Le puede interesar leer: Residentes de la Puntilla quieren llegar a ser una potencia nacional en el 2025)

Juan José Yúnez es el alcalde de Samborondón. Es ingeniero en Ciencias Empresariales por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). Representado por el Partido Social Cristiano (PSC), fue reelegido para su segunda administración como alcalde.

Volviendo al tema vial, en Samborondón hay avenidas en construcción como las vías a Río Seco, a Sabanilla, a San Nicolás que, según denuncian los residentes, están paralizadas.

Para nada. En algunas ya empezamos el asfaltado en su primera parte. La vía al Country Club, por ejemplo, desde esta semana se empieza a asfaltar. Y otras, como la vía San Nicolás, están ya en proceso de contratación.

Y en ese plan, ¿ha cumplido con transformar la cabecera cantonal? ¿O la zona sigue esperando la atención, inversión y turismo que las familias reclaman?

La Puntilla pierde árboles y gana descontento ciudadano Leer más

Sí, la estamos transformando. Allí nuestra prioridad se mantiene en devolverle el espacio público a la gente. Estamos repotenciando canchas y parques, además de colegios, porque sabemos que esos son hoy los espacios seguros para las familias, teniendo en cuenta cómo están las cosas en el país. El casco comercial ha sido regenerado en un 95 %. Ahora hay vida y movimiento económico. Lo pueden comprobar.

(Lo invitamos a leer: Ciudad Celeste: Ediles callan y optan por juntarse en un oficio ante asesinatos)

¿Y qué pasa con la seguridad? En La Puntilla, por ejemplo, los crímenes se repiten. Ya es común que los delincuentes vulneren las garitas sin mayor resistencia.

Nunca hemos dejado de apoyar a la Policía. Si ha sido de construir o reconstruir una UPC para ellos, lo hacemos; si es de darles herramientas, lo hacemos. No hemos dejado de apoyar por un solo día.

En 2024 y este año, algunos de los robos registrados se han reportado al interior de las urbanizaciones o en las garitas de estas. aRCHIVO

La seguridad, un tema pendiente por solucionar

¿Y cuál es el problema? ¿Faltan policías? ¿Cuántos?

Siempre faltan. Y mal haría en decirle un número. Para todo el cantón tenemos 100.

Pero si cien no es nada...

De esos cien, muchos son custodios de arrestos domiciliarios, por lo que hay menos aún. Pero hemos aprendido a ser recursivos, con lo que tenga trabajaré.

(Lo invitamos a leer: Baches a la vista: el asfalto de La Puntilla se deshace)

¿Sabe el Gobierno de esta necesidad? ¿Ha pedido atención?

Lo he hecho. Me he reunido ya con la Gobernación. Todos saben que Samborondón requiere de personal, pero sabemos cuál es la situación: todo el país necesita de policías.

Le quedan dos años de gestión Luego de eso, ¿cuál es el futuro de Juan José Yúnez?

Hay días en los que quiero solo ir a casa, estar con la familia y volver a mi hacienda. Pero hay otros en los que quiero seguir desde un cargo público. Aún no lo sé. No descarto ocupar otro cargo público, pero tampoco me quita el sueño.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!