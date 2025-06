En la avenida Samborondón se paralizan trabajos de asfaltado: ¿Qué pasó?

Parecía que ahora sí, pero nuevamente algo pasó. Los trabajos de asfaltado y ampliación en la avenida Samborondón han sido puestos en pausa. Y la ciudadanía no está contenta con ello. "Ahora hay una razón más para seguir con lomas de concreto en los parterres, trabajos paralizados y carriles que no te llevan a ningún lado", se quejó Analía Centeno, residente de Samborondón.

¿Qué pasó con los trabajos?

La razón, según anunció el alcalde del cantón, Juan José Yúnez, es la falta de asfalto a nivel nacional debido a un incendio ocurrido días atrás en la Refinería de Esmeraldas.

"Como ustedes conocen, hubo un accidente, específicamente un incendio en la Refinería de Esmeraldas. Razón por la cual, en todo el Ecuador no hay asfalto. Eso nos ha obligado a poner en pausa el trabajo de asfaltado", explicó el burgomaestre a través de un video en sus redes sociales.

Ante la consulta sobre alternativas, Yúnez fue enfático: "No, no es posible importar asfalto".

A pesar de la suspensión del reasfaltado, el alcalde aseguró que otras labores dentro del proyecto integral de reestructuración de la vía principal del cantón "no se detendrán".

"Lo importante es que los trabajos continúan. Vamos a ir avanzando en el trabajo en los retornos para que sean continuos y fluidos", señaló. Pidió a la ciudadanía mantenerse informada sobre los tramos intervenidos a través de las redes oficiales del Municipio.

Sin embargo la ciudadanía desconfía. "Siempre en La Puntilla (Samborondón) habrá una excusa para detener o retrasar una obra. No digo que no la vaya a hacer, ni tampoco que no sea cierto lo que pasa en la Refinería. Sin embargo, la Alcaldía siempre tiene una razón/excusa para pausar los trabajos. Llevamos años con trabajos mal ejecutados. Así que, en lo personal, creo que esto se alargará hasta que culmine el año. Es una lástima vivir así", se quejó Viviana Sarmiento, residente del sector.

Paso peatonal de Entre Ríos

En el comunicado que hizo, Yúnez anunció una obra complementaria. "La próxima semana inauguraremos el paso peatonal cerca de Riocentro (la fecha en la que se subió ese video, es 11 de junio de 2025, que permitirá que miles de peatones puedan utilizarlo", afirmó.

Para la ciudadanía esta es una deuda pendiente. "El paso peatonal debía ser entregado hace meses. Debíamos estar cruzando ya sobre él", se quejó Noraima López, residente de Entre Ríos.

¿Y las señaléticas?

Por otro lado, ante el cuestionamiento de un ciudadano en redes sociales por la falta de señalética en las zonas ya intervenidas, un reclamo colectivo entre las familias y los miles de conductores que por la arteria circulan, la Alcaldía aclaró que este es el último paso del proyecto.

El plan, dicen, es integral e incluye fresado, asfaltado, ampliaciones y estandarización de retornos. Una vez finalizadas estas fases, se procederá con "una correcta señalización vertical y horizontal", indicó la entidad, con el fin de aportar a la fluidez y a la seguridad vial.

Frente a ello la ciudadanía se limita a esperar a que cumplan. "En Samborondón, de la misma forma que pasa en Guayaquil, hay retrasos con los tiempos de entrega de una obra. No confío ya en lo que dice la Alcaldía. Si cumple, en buena hora. Ojalá sea yo quien se está equivocando", sentenció Sonia Segovia, residente de Ciudad Celeste.

