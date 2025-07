La ARCH reporta cero stock de crudo en las refinerías de Ecuador

Hasta las 20:00 de este 13 de julio La Libertad, Shushufindi y Esmeraldas no tenían crudo disponible , según la ARCH

La planta de La Libertad no contaba con stock de crudo, según el reporte del 12 de julio de la ARCH.

La suspensión del transporte de crudo en Ecuador debido al avance de la erosión regresiva del río Coca se siente ya en las refinerías del país. La disponibilidad de crudo en estas plantas llegó a cero según el reporte del 13 de julio de 2025 de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

En total, las tres plantas refinadoras (Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi) tienen capacidad para procesar 175.000 barriles de petróleo cada día. Pero el 12 de julio de 2025 se refinaron apenas 31.431 barriles. Esto significa que la transformación de esta materia prima en derivados se redujo a un 17,9 %, de acuerdo con las cifras de la ARCH.

La entidad detalló que durante el 12 de julio la capacidad operativa de Esmeraldas estaba en cero. Esta planta se encuentra fuera de operación desde el 26 de mayo pasado debido a un incendio. Mientras tanto, Shushufindi, en Sucumbíos, ascendía al 61,3 %. No se presentaba información sobre la Refinería La Libertad, que se ubica en Santa Elena.

Los barriles de crudo procesados en las refinerías de Ecuador

La Refinería Shushufindi tiene capacidad para procesar 20.000 barriles de crudo por día. Sin embargo, está funcionando a una menor capacidad. El 12 de julio contó solo con 12.271 barriles.

El reporte del 13 de julio de la ARCH evidenciaba hasta las 18:00 de este 13 de julio que La Libertad no contaba con crudo. Captura de pantalla

Sin embargo, pasadas las 19:30 la entidad actualizó el reporte de stocks. En este insumo se advertía que los complejos refinadores no contaban con materia prima. Diario EXPRESO consultó a Petroecuador sobre este tema y está pendiente de su respuesta.

Los complejos refinadores no tenían disponibilidad de crudo, según la última información disponible en la ARCH Captura

En el complejo de La Libertad, Esmeraldas y Shushufindi no se contaba con hidrocarburo. “En blanco”, precisaba el reporte de Stock Nacional de Crudo de la ARCH.

Para Darío Dávalos, consultor energético, este escenario obliga a transportar vía marítima el crudo almacenado que se encuentre en la terminal de Balao de Esmeraldas hacia La Libertad para que pueda seguir produciendo derivados.

En las condiciones actuales no se puede contemplar -en el corto plazo- otra salida para La Libertad orque la producción de petróleo se encuentra contraída.

La crisis petrolera en Ecuador suma ya 13 días

Hasta el 10 de julio, por ejemplo, se contabilizaban solo 1.504 pozos petroleros operativos de los alrededor de 2.500 que hay en el país. La medida se aplica ante la limitada capacidad de almacenamiento de crudo que se tiene en Lago Agrio, en Sucumbíos; y en Balao, en Esmeraldas.

Al no tener espacio para almacenar esta materia prima, se opta por disminuir la producción. La estatal Petroecuador extrajo el 12 de julio apenas 39.133 barriles, según el informe de este 13 de julio.

El reporte sobre la producción nacional no estaba actualizado. Pero, hasta el 10 de julio, estaba en 68.528 barriles.

Además, ayer circuló un mensaje que advertía que no se podía seguir extrayendo más crudo porque los tanques de almacenamiento estaban llenos y las reparaciones de los oleoductos no estaban listas todavía. Pero la empresa pública Petroecuador aclaró que la información era falsa. “Hasta el momento no se ha ordenado el apagado total de las bombas de extracción petrolera”, aseguró.

Este Diario consultó sobre el avance en la construcción de la variante del Sistema de Oleoducto Ecuatoriano (SOTE) y está a la espera de la respuesta.

En el caso del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador, el Ministerio de Energía y Minas mencionó el 9 de julio que estaba previsto que la operación se retome en cuatro días. Pero hasta el cierre de esta edición no se confirmó que la tubería estuviese nuevamente en funcionamiento.

