Prestadores externos del IESS reclaman el pago de millonaria deuda en Guayaquil

Con pancartas y realizando cánticos, trabajadores de prestadores de servicios de salud externos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) realizan un plantón en los exteriores de la Caja del Seguro, en las calles Olmedo y Boyacá, centro de Guayaquil, la mañana de este lunes 29 de julio.

Cerca de las 08:00, decenas de personas se concentraron en los exteriores del edificio del IESS para reclamar por la falta de pago de esa institución. Según indicaron representantes de los prestadores, la deuda asciende a 1.300 millones de dólares desde junio del 2023.

(Te puede interesar: Ley del IESS: Veto del Ejecutivo abre más la pugna con la Asamblea)

"Todos los días vamos salir, ya no aguantamos más, ya no podemos. La gente se va, los médicos ya no aguantan", indicó una representante de la clínica Cemofloss de Guayaquil que participó de la protesta.

"¡Si no nos pagan, nos van a quebrar!", cantaban los manifestantes en la intersección de las calles Boyacá y Olmedo, que estuvo cerrada al tránsito vehicular durante varios minutos. En pancartas escribieron mensajes con pedidos del pago urgente. También solicitaban mantener reuniones con autoridades del IESS.

Jubilados y pensionistas protestaron fuera del hospital del IESS de Riobamba Leer más

Representantes de estos centros privados de salud dijeron estar al borde de dejar de ofrecer sus servicios. "Hay más de 420 prestadores a punto de quebrar. Nosotros brindamos el 40 % de las atenciones a los afiliados y jubilados. No estamos reclamando únicamente por nuestras plazas de trabajo ni por nuestras empresas, estamos reclamando por la salud que está puesta en riesgo por la falta de gestión, por la falta de pago y por los incumplimientos a los convenios que está haciendo esta administración", manifestó Mariela Méndez, del centro médico AlianSalud.

IESS indicó que pagará una parte de la deuda a dializadoras

El jueves 25 de julio, el IESS indicó que pagará 6,1 millones de dólares a las dializadoras ante el insistente reclamo de estos centros de salud, que corrían el riesgo de dejar de atender a los pacientes renales por la falta de presupuesto.

El Seguro Social señaló que en los próximos meses se realizarán pagos periódicos a estos centros, por un valor superior a los 30 millones de dólares, una vez que han sido auditados los montos correspondientes a los meses de junio, julio y agosto del 2023.

La entidad también explicó que implementará un plan de emergencia de auditoría para diálisis, mientras se firma el nuevo contrato de auditoría externa.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ