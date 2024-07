Fernando León: “Los problemas de corrupción no desviarán la meta del hospital”

Dentro del marco de la grave crisis que atraviesa el hospital José Carrasco Arteaga del IESS, en Cuenca, por supuestos actos de corrupción, falta de insumos y medicamentos, en un diálogo con EXPRESO el gerente de la casa de salud, Fernando León, realiza una evaluación de las primeras acciones tomadas ante la serie de denuncias que se hicieron públicas y están en proceso de investigación.

¿Qué ha identificado durante los primeros días de gestión?

El día que asumí el cargo mantuve reuniones con los trabajadores. La situación era crítica desde el mismo ambiente laboral. La gente no se podía expresar y tenía miedo. Héctor Martínez, el gerente que dejó el cargo el 28 de julio, en su último día destituyó a varios funcionarios de nivel jerárquico, entre ellos a la directora administrativa, lo cual debilitó mi ingreso e inicio de gestión. No puede ser que estemos concentrados en acciones para desterrar las prácticas de corrupción, cuando ese tiempo se lo puede invertir en decisiones positivas para mejorar la atención y el servicio que damos.

¿Cómo se ven los procesos de intervención a los cuales está sometido ahora el hospital?

Es muy importante contar con los equipos de la Contraloría y estar supervisados por la Fiscalía para sanear y dejar limpia la imagen de la institución, como debería ser una casa de salud pública. Es desgastante para la gerencia tratar estos temas en lugar de estar enfocados en insumos, en medicamentos, en las compras. No permitiremos que los problemas de corrupción quieran desviar la misión del hospital. Nuestra misión es mejorar los procesos internos, el ambiente laboral y los servicios de salud.

En ese objetivo, ¿cuáles son los primeros alcances ejecutados?

Pedí la disponibilidad del cargo de todas las personas que ocupaban los puestos de jefaturas y coordinaciones para evaluar su desempeño. El diagnóstico fue situacional. Por ejemplo, en ese momento teníamos un abastecimiento de 70 % en medicinas, de 75 % en insumos y con una ejecución del presupuesto del 38 %, pese a encontrarnos ya en la mitad del año. Tenemos pagos pendientes no ejecutados.

¿Dónde se origina el problema de no dar paso o no contratar las necesidades del hospital?

Creo que fue falta de gestión del gerente Martínez. Él estuvo en 2023 como gerente y su gestión debía evaluar el presupuesto anual y por eso este año inicia desfinanciado. Todo lo que se necesitaba no se pidió e inició el hospital con un déficit presupuestario. Incluso hasta ahora yo no he recibido su informe de gestión.

¿Cuáles han sido sus primeras decisiones para solventar la falta de insumos?

Tomé contacto con los proveedores del resonador magnético y del tomógrafo, que son insumos necesarios. Hoy ya está funcionando al 100 % el resonador, y el tomógrafo entrará ya en funcionamiento. La pieza que estaba dañada ya la están instalando. Además, ya hemos realizado compras por $ 150.000 para adquirir medicinas y hemos solicitado que se incluyan 173 nuevos tipos de fármacos.

Perfil de Fernando León Es el gerente del Hospital José Carrasco Arteaga del IESS, ubicado en Cuenca, desde el 2 de julio de 2024. Tiene experiencia en el ámbito público desde hace 25 años en el manejo de hospitales. Fue director distrital de Salud en La Troncal y ha dirigido centros hospitalarios de diferente nivel de atención en el país. Tiene experiencia en manejo de Talento Humano.

¿La centralización de decisiones es un problema para la gestión?

Al asumir un cargo se debe saber cuál es la política. Hay que saber llegar a las autoridades y es muy importante tener el nexo directo con ellas. Yo no he recibido ninguna negativa, no podría hablar en contra de nadie. He podido ingresar a un director administrativo y está por ser contratado el director médico (...). A más tardar esta semana ya se incorporará el director médico, funcionario clave para los procesos de compras.

¿Cuál es la situación de la señora Rosa Argudo y de sus hijos, que mantenían puestos de jefaturas?

Dentro de mis competencias directas tomé la decisión de dar por terminadas las jefaturas de la hija e hija política de la señora Argudo. Todos sus hijos son ganadores de concursos hace muchos años y todos fueron regresados a sus puestos originales. Sobre la señora Argudo, tiene un permiso sindical y he pedido a Talento Humano de planta central que me haga llegar un informe sobre si este documento está vigente para tomar las acciones debidas. Además, al momento se encuentran dos grupos de la Contraloría General del Estado, uno desde Quito y otro local, que están solicitando información y al final elaborarán un informe.

¿Ha recibido denuncias sobre supuestas presiones que estaría ejerciendo la secretaria del sindicato para recibir apoyo de los trabajadores agremiados?

Las puertas de la gerencia están abiertas. Todos los días recibo a trabajadores que denuncian ciertos actos y les he solicitado que lo presenten por escrito. Es hora de formalizar todo esto y perder el miedo. En el hospital son parte del Código de Trabajo unos 400 trabajadores.

No ha habido una incorporación masiva de personal en más de 10 años y más bien se ha ido disminuyendo.

¿Qué se está haciendo con el déficit de personal médico?

Un análisis que hicimos en estos días nos arrojó como resultado un déficit de 290 profesionales. En todas las especialidades vamos a necesitar personal para brindar el servicio de 24 horas. ¿Y cuál es la gestión que haremos? Enviar un informe con la cifra real de nuestra necesidad de personal. No ha habido una incorporación masiva de personal en más de 10 años y más bien se ha ido disminuyendo por temas de jubilaciones o renuncias. Las políticas anteriores de gobiernos no han cubierto esas plazas y ha sido en desmedro de la situación.

¿Cómo va la investigación sobre la presunta práctica en la que la pierna no lesionada de una menor fue la intervenida?

El caso está judicializado. Y en la parte administrativa ya se dispusieron las acciones investigativas para determinar el grado de responsabilidad del personal que intervino en la cirugía. Aparentemente falló el protocolo de atención y en ese sentido iniciamos procesos de actualización de conocimientos para socializar los protocolos. También se realizan evaluaciones constantes a diferentes procedimientos para determinar las posibles fallas y reducirlas al máximo. Sin embargo, hay que destacar que en lo que va de 2024 hemos realizado 4.000 cirugías, 125.000 consultas y atendido 94.000 emergencias.

La denuncia sobre negligencia médica que conmocionó al país

Jamileth de la Nube B., una niña de 12 años, fue intervenida el pasado 8 de junio en el hospital del IESS de Cuenca debido a una fractura de la epífisis de la tibia en la pierna izquierda. Sin embargo, debido a un error, los médicos del IESS la operaron de la tibia en la pierna derecha.

La asambleísta Sofía Sánchez, se anunció la presentación y entrega de los documentos de una denuncia penal sobre el mal manejo del hospital José Carrasco Arteaga, perteneciente al IESS.



En la denuncia consta que el proceso no se llevó a cabo de forma adecuada. Al día siguiente, la niña fue intervenida en la extremidad verdaderamente afectada.

En un documento que detalla la mala práctica médica se exponen las causas por las que ocurrió el error. Este reporte será parte de las investigaciones.

La falta de verificación de la extremidad previo al ingreso del paciente al quirófano y durante la asepsia de la extremidad por parte del residente (...) por falta de verificación del sitio de incisión durante la lectura del mismo e inicio de procedimiento sin la verificación correcta fue reportada".

El 13 de junio, el IESS emitió un comunicado en el que se comprometió a dar seguimiento al caso con una comisión de investigación, la cual se encargará de esclarecer los hechos y tomar las decisiones administrativas necesarias.

