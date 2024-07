El delicado diagnóstico del hospital del IESS en Cuenca

Aunque era un secreto a voces, la situación crítica al interior del hospital del IESS en la capital azuaya pasó a ser de dominio público. La casa de salud está salpicada de hechos de supuesta corrupción y por la falta de insumos, medicinas y equipo médico. Estos hechos se hicieron públicos tras la filtración del expediente de una paciente pediátrica que fue intervenida quirúrgicamente por una fractura en la pierna izquierda y la operaron en la pierna derecha.

Este aparente caso de mala práctica médica llevó a la gerente de ese entonces, Soraya Puertas, a denunciar los hechos que identificó durante los dos meses, del 9 de abril al 13 de junio del 2024, que estuvo al frente del hospital.

La funcionaria lleva dentro de la institución desde hace 17 años como médico intensivista y en diálogo con Diario EXPRESO señaló que lo que reveló era un “secreto de pasillo” que todo el personal sabía, pero que no existían las pruebas suficientes para hacerlo público. La situación también llevó a los cinco asambleístas por el Azuay a realizar un proceso de fiscalización y que, en diez días, aproximadamente, presentarán el informe final.

Para conocer la realidad de la institución se solicitó entrevista tanto con el director provincial del IESS como con el nuevo gerente que está al frente del hospital una semana, pero se indicó desde comunicación que la autoridad provincial no dará declaraciones y que el gerente está recibiendo toda la información del caso. Aquí una radiografía de las falencias del centro de salud.

La asambleísta Sofía Sánchez, se anunció la presentación y entrega de los documentos de una denuncia penal sobre el mal manejo del hospital José Carrasco Arteaga, perteneciente al IESS.



Falta de medicamentos, una queja constante

Con un plantón protagonizado por un grupo de médicos, el 17 de junio, se puso sobre la mesa lo que califican como crítica la situación en la que se encuentra el hospital por la falta de medicamentos, insumos y equipo. Esto es parte de la falta del director médico del lugar. Puertas aseguró que desde que asumió la gerencia hasta la actualidad este profesional no ha sido contratado en la casa de salud y por “él pasan todos los procesos de contratación y compras que requiere el hospital”. Es así que una lista rápida de necesidades va desde la falta de analgésicos, antibióticos, clavos para el área de traumatología hasta equipos de importancia como tomógrafo, resonador, torres de artroscopia, máquinas de anestesia, entre otros.

Para el médico del área de traumatología, Christian Bravo, la situación es tan crítica al punto de que el Centro de Traumas, inaugurado en 2021, hasta la fecha, no ha cumplido su función. “El quirófano no está adecuado, el área física no es apta. Nunca se ha realizado una cirugía en este lugar”, dio a conocer.

Sin autonomía y carencia de personal

Para Puertas, la desatención parte del hecho que en la actualidad todos los trámites, por más pequeños que sean, están centralizados en Quito y la casa de salud no tiene ningún tipo de autonomía para resolver sus problemas de forma inmediata.

“Es una suerte de acumulación de una serie de hechos que fueron notificados en su momento, pero que no son atendidos”, dijo la exgerente.

A esto se suma la falta de personal médico. Según la exgerente, existe un déficit de 295 profesionales de la salud (no solo médicos) y citó, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con ginecología (tres niveles de atención) existen únicamente dos médicos principales que dirigen las diferentes áreas.

Familiares en el hospital del Seguro Social

Otra de las anomalías que se denunció es un aparente caso de tráfico de influencias por parte de Rosa Argudo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del IESS desde 2003, quien tiene al menos a 14 familiares directos e indirectos que trabajan en áreas jerárquicas dentro del hospital José Carrasco Arteaga. Durante una comparecencia pública realizada en Cuenca, el 26 de junio, Argudo admitió la relación de parentesco con siete personas: Lourdes Terreros Argudo (hija), Eulalia Terreros Argudo (hija), Pablo Terreros Argudo (hijo), Franklin Rojas Torres (yerno), Karina Bernal (exnuera), Rolando Argudo (sobrino), Danny Terreros (sobrino), Valeria Rojas Torres (hermana del yerno).

La sindicalista informó a los asambleístas que sus tres hijos ingresaron a laborar en la casa de salud luego de haber ganado diferentes concursos, tratando de esta manera deslindarse de cualquier tipo de responsabilidad. Sobre este mismo tema, el asambleísta Adrián Castro puntualizó que “esta familia tiene mucha suerte”, dado que, a más de trabajar dentro de la institución, también una de las hijas de Argudo firmó un convenio a través de su empresa ‘JPP Vending Market’ para instalar dos máquinas dispensadoras de bebidas y snacks y una de café dentro de las inmediaciones del hospital. “El convenio fue dado a dedo. Se saltaron toda la ley de contratación pública. No se dio el debido concurso, no se garantizó la concurrencia de oferentes, no se respetó absolutamente nada”, puntualizó Castro.

Puertas dio a conocer que de las tres máquinas que comprendían el convenio, pasaron a ser ocho y que de esas otras cinco no existía ningún tipo de documentación o adenda al primer convenio. Argudo hasta el cierre de la edición no se ha pronunciado sobre los señalamientos.

