Viviana Ávila y su lucha contra el cáncer, marcada por la negligencia médica

"Hola, soy Vivi y tengo cáncer", es como inicia el relato de Viviana Ávila, quien decidió compartir su historia a través de TikTok, en donde cuenta que padece esta enfermedad a causa de un tumor de más de diez centímetros localizado en su pelvis.

Viviana cuenta que su infancia fue serena y llena de alegría. "Era una niña muy feliz, siempre disfrutaba ir a la escuela y participar en todos los eventos", rememora. No obstante, su adolescencia resultó más complicada debido a problemas familiares relacionados con la salud. El dolor en la zona afectada se intensificaba gradualmente. "Practicaba atletismo en la escuela, pero sentía dolor en la parte lumbar".

El dolor se incrementó, por lo que redujo la intensidad de sus ejercicios y consultó a un fisioterapeuta. Recibió tratamiento que alivió temporalmente el dolor, pero al día siguiente regresaba nuevamente.

Señala una negligencia médica del IESS



Antes del inicio de la pandemia a finales de 2019, Viviana solía asistir al gimnasio y participar en diversas actividades físicas, a pesar de las molestias que sentía. En agosto de 2023, esas molestias se intensificaron durante sus rutinas de ejercicio, lo que la llevó a consultar a un médico general.

"Para el mes de noviembre de 2023 sacamos una cita con el doctor general del IESS. Luego me derivaron al traumatólogo y me indicó que no tenía nada y que no me preocupara. No insistí y dejé ahí, pero el dolor no se iba", explicó Viviana.

Ávila pidió al doctor que le hiciera radiografías para investigar la causa de sus molestias, pero el médico ignoró su solicitud. "Los ejercicios me hacían llorar y el dolor se irradiaba en mi pierna izquierda. Comía parada porque me dolía mucho. El IESS no hizo lo que correspondía".

Viviana Ávila tiene 32 años de edad y es paciente oncológico. INSTAGRAM @VIVI.AVILA.ZEAS

¿Cuándo le detectaron cáncer?

La enfermedad fue diagnosticada a mediados de mayo de 2024, encontrándose en etapa cuatro. SOLCA la ha desahuciado, limitándose a ofrecerle radioterapia para aliviar el dolor. "Solo me están dando radioterapia para el dolor", lamentó.

A pesar de esto, sigue teniendo una fuerte voluntad de vivir. Por eso, envió una muestra del tumor a Florida para desarrollar un medicamento específico que evite que la quimioterapia siga afectando a sus células sanas.

"El objetivo de crear este medicamento es que el tumor comience a reducirse, ya que está en una zona tan difícil de operar que, aunque en Ecuador pueden hacerlo, las probabilidades de éxito son bajas", lamentó. Por ello, hace un llamado a las fundaciones que puedan intervenir y brindarle la ayuda que necesita.

Viviana hace un llamamiento a la comunidad para encontrar una fundación especializada en el tratamiento de sarcomas que pueda abordar su caso y realizar la operación del tumor. Además, invita a todos a participar en un bingo que se llevará a cabo el domingo 7 de julio en el Victoria Club, situado en el redondel del estadio de Cuenca, de 14:00 a 20:00. Los fondos obtenidos se destinarán a su tratamiento médico.

