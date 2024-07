Jorge Glas ha pasado de ver sangre en las paredes a ratones en su cama

El argumento de padecer enfermedades crónicas es viejo. Desde 2017, cuando el entonces vicepresidente Jorge Glas ingresó a la cárcel, sus abogados, médicos y terapeutas han recurrido a la presentación de informes médicos, algunos del Ministerio de Salud Pública, en los diferentes recursos legales con los que ha buscado recuperar su libertad.

Los padecimientos de Glas en 2018

En la audiencia de habeas corpus del 20 de febrero de 2018, su defensa dijo que él padecía:

También puede leer: La medida de nuestra miseria)

Hipertensión arterial

Gastritis

Espondilitis anquilosante (una forma crónica de artritis)

Lumbalgia y dorsalgia

Colon irritable

Insomnio crónico

Ansiedad

En la audiencia del 24 de octubre de 2018, la defensa de Glas, quien entonces había sido trasladado de la Cárcel N° 4, en Quito, al Centro Regional de Latacunga, volvió a pedir un habeas corpus y adjuntó informes médicos en donde detallaba:

RELACIONADAS Jorge Glas dice en que se tomó 60 pastillas en audiencia de habeas corpus

Faringitis a repetición

Infección gástrica

Infección micótica en pies y piel

Mareos constantes que dificultan la deambulación

Cuadro de exacerbación del vértigo

Pérdida de concentración

Incoherencia al interrogatorio

Dolor abdominal moderado

Náuseas esporádicas

Contracción muscular a nivel cervical y dorsal

Imposibilidad de consolidar el sueño pese a medicación

Dificultad para su movilidad

Pérdidas de consciencia

Riesgo de “muerte por inanición” (pues se encontraba en huelga de hambre)

Taquicardia en reposo

Excarcelación. el 10 de abril de 2022, Jorge Glas salió de la cárcel tras el argumento de padecer tres hernias discales y una cojera. RENÉ FRAGA / EXPRESO

Glas dijo al juez que cojea, alucina y toma 22 pastillas al día Leer más

El juez, en su resolución indicó: “se ha verificado que el Centro de Rehabilitación le proporciona las tres comidas diarias al interno, quien libre y voluntariamente por su propia decisión […] se ha declarado en huelga de hambre, por lo que este hecho no es responsabilidad del Estado o de sus instituciones, sin embargo de lo cual se le está brindando la atención médica oportuna, con el personal médico del centro, con chequeos permanentes, con suministro de medicina que el interno requiere para conservar su estado de salud […]”.

Las dolencias de Glas en 2022

El 9 de abril de 2022, el juez Javier Moscoso Cedeño, de la Unidad Multicompetente de Manglaralto, aceptó el pedido de habeas corpus y ordenó la libertad de Glas. En su fallo reconoció una larga lista de padecimientos:

Espondilitis anquilosante

Cojera de la pierna izquierda

Fibromialgia

Hipertensión arterial

Rinitis alérgica

Artrosis degenerativa

Gastritis

Asma bronquial

Colitis crónica

Trastorno de ansiedad generalizada

Farmacodependencia

Jorge Glas dice haber intentado suicidarse varias veces

“Las marcas en mi brazo, que me hice el 31 de diciembre (de 2021), son porque ya no quería seguir viviendo”, dijo Jorge Glas, en la audiencia ante el entonces juez Diego Javier Moscoso de Manglaralto, en abril de 2022. Su médico, Édison Alejandro Barreto Zambrano, especialista en Medicina Interna del Hospital Gustavo Domínguez, de Santo Domingo, dijo que Glas padecía de depresión, alucinaciones y cuatros psicóticos. “Desde mi punto de vista, el paciente ha tenido cuadros que (en los que) alucina, muchas veces ha referido que ve sangre en las paredes cuando no las hay, insectos y que escucha voces que le hablan en la noche, en la mañana, todo el día. Esto es un efecto traumático después de los eventos sangrientos provocados en el centro penitenciario, provocando un trastorno psicológico”, dijo el médico.

Muchas veces (Glas) ha referido que ve sangre en las paredes cuando no las hay, insectos y que escucha voces que le hablan en la noche. Édison Alejandro Barreto Zambrano especialista en Medicina Interna del Hospital Gustavo Domínguez

En 2024 habla de depresión

En la audiencia de este 3 de julio de 2024, Glas volvió a señalar que intentó quitarse la vida el pasado 8 de abril, cuando fue detenido en la Embajada de México en Quito. Aseguró que tomó 60 pastillas. También dijo que las condiciones insalubres de su celda son tan graves, pues ha visto ratones sobre su cama, quienes dejan sus excrementos e incluso lo han mordido. También está atestado de pulgas.

El exvicepresidente Jorge Glas fue trasladado a Latacunga en octubre de 2018 Internet

CIDH otorgó medidas cautelares que siguen vigentes

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió otorgar medidas cautelares a favor de Jorge Glas Espinel en los términos del artículo 25 de su Reglamento. En dicha oportunidad, se solicitó al Estado de Ecuador la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal; "particularmente, valorando e implementando aquellas más apropiadas a sus circunstancias personales, y que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos". Desde entonces el Estado ecuatoriano ha informado periódicamente sobre la implementación de las medidas cautelares dispuestas por la Comisión. "Aunque las circunstancias del señor Jorge Glas han cambiado, las medidas cautelares permanecen vigentes hasta la fecha", indicó la CIDH, el pasado 15 de abril de 2024.

CIDH, el 15 de abril de 2024 "Aunque las circunstancias del señor Jorge Glas han cambiado, las medidas cautelares permanecen vigentes hasta la fecha"

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!