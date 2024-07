Jorge Glas dice que se tomó 60 pastillas

El exvicepresidente Jorge Glas intenta recuperar su libertad a través de un habeas corpus. Este recurso constitucional fue presentado en la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en Guayaquil, en donde se realiza este miércoles 3 de julio de 2024 una audiencia telemática.

Glas, detenido en el Centro de Rehabilitación Social Masculino Guayas 3, conocido como cárcel de la Roca, se presentó en pantalla vistiendo el uniforme naranja. Centró sus argumentos en las condiciones de reclusión y en sus intentos de suicidio que derivan de una depresión crónica que dice padecer.

Contó, por ejemplo, que el 8 de abril se intentó suicidar tomando 60 pastillas, pero que fue llevado al Hospital Naval. También dijo que en su celda hay ratones, los que han dejado excrementos sobre su cama y hasta le han mordido. También le han picado insectos y parásitos.

Sobre las reclusiones de detención contó que casi no sale de su celda, no tiene contacto con familiares o abogados y no recibe luz solar. Aseguró que él está arrestado por motivaciones políticas.

Recordó su detención, el 5 de abril pasado, en la Embajada de México en Quito y aseguró que recibió torturas, cuyas marcas en sus muñecas aún son visibles, según él.

Abogada y doctor de Glas participan en la audiencia

Su abogada Karen Gómez alegó que el exvicepresidente tiene un “inminente” riesgo de morir en prisión y aseguró que el Estado no le han brindado las condiciones mínimas para garantizar su vida, su dignidad y su integridad física, ya que Glas es una persona con varios problemas de salud.

El médico de Glas, Édison Alejandro Barreto Zambrano, quien lo acompaña desde 2022, también habló sobre la falta de protocolos por parte del SNAI para atender a una persona que tiene depresión y que ha presentado un episodio de suicidio. Dijo que el 9 de abril, tras tomarse las pastillas, Glas fue dado de alta del Hospital Naval de Guayaquil sin que se realizara una valoración psiquiátrica adecuada. Agregó que Glas no recibe medicamentos de forma constante, lo que tiene un tratamiento interrumpido y poco eficaz.

En la audiencia, el juez Patricio Javier Vidal Campaña tiene previsto escuchar al director del Centro de Rehabilitación Social Masculino Guayas 3, así como a un delegado del Ministerio de Salud Pública. Ellos deberán explicar sobre la valoración médica y psicológica de Glas, así como de los tratamientos que recibe.

La audiencia continúa...

