El fuego no cede: Incendios siguen azotando el sur de Europa

Más de 20.000 hectáreas quemadas. Ola de calor y vientos extremos agravan la crisis, con evacuaciones y víctimas mortales

Grecia, Portugal y España siguen este miércoles 13 de agosto de 2025, luchando contra violentos incendios, mientras que la situación mejora en Francia e Italia, después de que decenas de miles de hectáreas fueran devastadas en los últimos días en el sur de Europa.

Los incendios forestales, que también afectaron esta semana a Gran Bretaña y los Balcanes, se han azuzado por una ola de calor intensa y prolongada asociada a una grave sequía, signos de los efectos del cambio climático en el continente.

Grecia

Los bomberos griegos enfrentan este miércoles "una jornada muy difícil" debido a las violentas ráfagas de viento, con 23 incendios activos, uno de ellos cerca de Patras, tercera ciudad del país.

"Son sin duda las 24 horas más difíciles de lucha contra el fuego", declaró el presidente de la Unión de Oficiales de Bomberos, Kostas Tsigas a la televisión local ERT.

"Solo ayer se desataron 82 incendios, un número muy elevado que, combinado con los violentos vientos, la sequedad y las elevadas temperaturas, ha creado enormes dificultades", afirmó Tsigas sobre estos focos, que en su mayoría fueron controlados.

Desde la mañana, 33 aviones y 4.850 bomberos están movilizados en todos los frentes.

Grecia ha registrado en la última semana vientos de más de 80 km/h, mientras que los incendios han dejado tres muertos desde el viernes, dos de ellos turistas vietnamitas.

El país mediterráneo recurrió el martes a un mecanismo de cooperación europeo para obtener cuatro aviones cisterna adicionales para combatir los fuegos, que ya han arrasado más de 20.000 hectáreas desde junio.

Los incendios que más preocupan a las autoridades se ubican en la isla de Zante en el már Jónico, la isla de Chios en el mar Egeo, en la localidad occidental de Preveza, y el departamento de Acaya, en el noroeste del Peloponeso.

Cerca del puerto de Patras, un nuevo incendio cerca del sitio arqueológico de Voudeni volvió a amenazar áreas de bosque y viviendas, y la zona está cubierta por una densa nube de hubo negro.

Portugal

Habitantes del corazón histórico de Atenas se rebelan contra el turismo excesivo Leer más

Cinco grandes incendios devastaban el miércoles el norte y centro de Portugal, combatidos por más de 1.800 bomberos con el apoyo de una veintena de medios aéreos, según la Protección Civil.

El foco que movilizó más medios fue el de Trancoso (centro), activo desde el sábado, donde fuertes ráfagas de viento provocaron nuevos incendios durante la noche que amenazaban a poblados.

Cerca de Aldeia Nova, bajo una espesa nube de humo que cubría las calles del pequeño pueblo de casas de piedra, los habitantes ayudaron a los bomberos.

"Da miedo... pero siempre estamos dispuestos a ayudarnos mutuamente", declaró un agricultor al canal Sic Noticias.

Portugal cuenta con dos aviones anfibios marroquíes hasta finales de semana, tras averiarse de dos de sus aparatos.

Ante las críticas por la falta de medios, el primer ministro, Luis Montenegro, aseguró el martes que el gobierno hacía "todo lo posible", al recordar que 15.000 agentes han sido movilizados y todos los medios disponibles estaban en máxima alerta.

Desde principios de año, los incendios forestales han consumido más de 63.000 hectáreas, según datos provisorios del Instituto Nacional de Gestión Forestal.

Los habitantes se encuentran en una carretera mientras un incendio forestal se acerca a una gasolinera cerca de la ciudad de Patras, en el oeste de Grecia, el 12 de agosto de 2025. AFP

España

En España, los bomberos luchan este miércoles contra 14 grandes incendios, sobre todo en el norte. Sin embargo, la situación podría mejorar gracias a un alza de la humedad, algo de lluvia y una baja de la temperatura.

De clientes a dueños: el modelo que intenta salvar los pubs británicos Leer más

"La evolución a lo largo de la mañana esperamos que sea favorable porque la meteorología va a acompañarnos durante unas horas", dijo a la televisión pública Virginia Barcones, directora general de la Protección Civil.

Cerca de 6.000 personas de 26 localidades fueron evacuadas en la región nororiental de Castilla y León, mientras que los incendios ya han causado dos muertos.

En lo que va de año, el país sufrió 199 incendios que destruyeron 99.000 hectáreas, el doble que el año pasado, aunque tres veces menos que en 2022, el peor año registrado.

Balcanes

Varios países balcánicos luchan este miércoles contra una decena de incendios. En Albania, un hombre de 80 años murió tras encender un fuego en su jardín que se propagó a las casas contiguas, causando ocho heridos. Focos fuera de control arrasaban el centro y sur del país, mientras que la situación mejoró en el vecino Montenegro, donde hubo un muerto por los incendios.

Francia

El sur de Francia mantiene la situación de alerta máxima para evitar cualquier reactivación del gigantesco incendio que arrasó 16.000 hectáreas en el departamento de Aude, que logró ser controlado el domingo .

Sin embargo, el centro este se encuentra bajo alerta roja por una intensa ola de calor, que también golpea a Italia, Portugal, Grecia, España y los Balcanes.

Italia

La situación ha mejorado notablemente en lo que respecta a los incendios, ya que el fuego en las laderas del volcán Vesubio, que había cubierto de humo la sureña Nápoles, fue controlado después de cinco días.

En toda la península, los bomberos informaron el miércoles que habían podido "controlar o extinguir" nueve focos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!