Quito eliminará otro puente peatonal en la av. América; ¿por qué?

El puente peatonal de la av. América y Rumipamba será removido de esa zona del norte de Quito.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) anunció este 13 de agosto de 2025 que retirará de forma definitiva el puente peatonal que está ubicado en la avenida América y Rumipamba, en el norte de Quito. Según el cronograma de la entidad, los trabajos comenzarán el próximo 25.

La empresa municipal indicó que la estructura será eliminada, "tras décadas de servicio". En su lugar se habilitará un cruce peatonal a nivel de calzada.

El retiro del puente se dispuso luego de un estudio realizado por la Secretaría de Movilidad y la Epmmop. La estructura solía ser usada por los estudiantes del colegio San Gabriel, los universitarios de la UTE y los residentes del sector.

De acuerdo con el proyecto, el puente será removido desde el próximo 25 de agosto y se estima que el desmontaje dure cinco días. Mientras se realicen los trabajos, se coordinará con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para los cierres viales que se aplicarán en el tiempo que tomará retirar la estructura.

Plan para remover el puente peatonal

En el lugar, está previsto que el paso vehicular se suspenda desde las 21:00 hasta las 04:00 de la madrugada. Sin embargo, los horarios y días en que se aplicará la suspensión del tránsito se definirán en las próximas semanas.

Este es el segundo puente que se retirará en la avenida América. El año pasado, el municipio removió la estructura peatonal ubicada frente a la Universidad Central, a la altura de la calle Ramírez Dávalos.

Al igual que esos pasos, otros puentes se eliminaron entre la avenida 6 de Diciembre y María Angélica Carrillo, cerca del colegio 24 de Mayo, y entre las avenidas Maldonado y Teodoro Gómez, en el sur.

La entidad municipal indicó que la remoción definitiva se define "por la baja utilización para devolverle el espacio a la gente, fomentar la inclusión y revitalizar el entorno urbano.

