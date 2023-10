Peregrinar por una cita en el hospital del IESS de Ambato

La afiliada Martha Ashqui espera no tener problemas con su vesícula hasta finales de octubre. En agosto tuvo quebrantos en la salud y fue internada en una clínica particular porque no le brindaron atención en el área de emergencia del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Ambato. Cuando se recuperó acudió con todos los exámenes de la clínica particular para que le den un turno para el prequirúrgico, contó.

Pensó que le podían dar de inmediato su cita, pero no fue así. Durante quince días tuvo que ir de manera frecuente para que le dieran el anhelado turno, el cual se lo ‘acomodaron por la premura’ para fines de octubre.

LEA TAMBIÉN: Recelo de pacientes sobre el proyecto del 'nuevo' hospital Teodoro Maldonado

“Si se me complica todo hasta esa fecha, tendré que pagar nuevamente una clínica privada. Es como que rogamos para que nos den una atención que debería ser más eficaz”, lamentó Martha, quien es profesora de secundaria en una unidad educativa de Ambato.

También lamenta que en muchas ocasiones, en especial cuando ha llevado a su hija a hacerse atender, les han derivado las consultas a otras provincias. “Para hacerle un electrocardiograma tuve que irme a Puyo (Pastaza). Implica un tiempo y costo, porque hay que pagar pasajes y la comida”, dijo la docente.

Otra afiliada con el mismo problema de turnos es Pilar, quien sufre de la tiroides y debe someterse a revisiones de manera periódica.

Situación Los afiliados reclaman que incluso les envían a otras provincias para ser atendidos, lo que conlleva gastos adicionales.



En pandemia no se hizo el chequeo. En junio acudió a medicina general para que le dieran turno con el especialista y le asignaron uno para diciembre, pero no en Ambato sino en Quito.

“Para ir a Quito necesito por lo mínimo 50 dólares, porque el hospital donde tengo la cita es al norte. Da decepción que se paga cada mes y cuando uno necesita de los servicios médicos se encuentra con personas que no dan una buena atención y con turnos con mucho tiempo de espera. Me ha beneficiado cuando he tenido alguna cirugía y no he tenido que acudir a las clínicas privadas”, mencionó Pilar, quien es su propia patrona.

El Seguro Social enfrenta un nuevo reto de gobernabilidad Leer más

Por su problema de tiroides, debe acudir al chequeo cada seis meses como mínimo. Por pandemia dejó de realizárselo en el hospital porque tampoco encontraba turnos. Después acudió con los ecos que se hizo en centros particulares, donde pagó 60 dólares, pero ni eso le sirvió para conseguir una cita inmediata.

“Con el Seguro Social es muy complicado querer prevenir las enfermedades. Quieren vernos moribundos para darnos una cita médica inmediata. Deben mejorar mucho el servicio y, si es posible, direccionarlo en la misma ciudad”, manifestó la afiliada.

Cristina Mejía, vocera del Hospital del Seguro Social de Ambato, informó que dicha casa de salud es de tipo II y cuenta con dos unidades médicas propias. Y añadió que con el objetivo de buscar siempre el mejor servicio y atención, cuando no hay turnos en el hospital local se deriva a los pacientes a los centros de salud de la entidad o a los prestadores externos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!