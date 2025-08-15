Cartas de lectores: La decisiva guerra nuclear

Un año más, el 8 de agosto nos recordó el mayor genocidio cometido en un instante por un hombre, el del presidente de EE. UU., F. D. Roosevelt, sobre Hiroshima, con 166.000 muertos, en lugar de demostrar el poder de la nueva arma nuclear lanzándola en la bahía de Tokio, como le propusieron. ¿Superará ese inhumano récord Trump?

Al desencadenar no una, sino ‘la’ tan probable guerra nuclear entre los nueve (o quizá ya más) países con armas nucleares, podría superar sin límites ese récord de asesinatos, el de la población mundial, siendo el presidente eterno de un país y mundo sin restos de vida humana que pueda ‘admirar’ su locura.

M. S. Capdevila