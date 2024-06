IESS Cuenca: segunda denuncia de mala práctica médica en una semana

Un nuevo caso de negligencia médica se denunció en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Cuenca. Esta es la segunda denuncia registrada casi a semana seguida.

Cuenca: Remezón en el Hospital del IESS ante supuestas irregularidades Leer más

Esteban Villa, director provincial del IESS en Azuay, informó que el nuevo caso se trata de una adolescente, de 16 años, con discapacidad y que fue diagnosticada a través de una ecografía realizada en el Centro Materno Infantil de la presencia de un quiste complejo de ocho centímetros.

“Cuando fue derivada al Hospital José Carrasco Arteaga para ser intervenida laparoscópicamente, el personal médico no encontró la masa quística”.

Sobre este nuevo caso, el funcionario señaló que ha solicitado a la Coordinación Provincial de Salud que se indague acerca del procedimiento aplicado a la paciente y que se le entregue un detalle de la investigación que hayan iniciado en la unidad médica.

Primer caso

Este no es el primer caso que se conoce de una aparente mala práctica médica. El sábado 8 de junio la menor Jamileth de la Nube fue operada por equivocación de una fractura de su pierna en la extremidad que no presentaba lesión. El hecho ocurrió también en el Hospital del IESS José Carrasco Arteaga. Nadie del equipo médico se dio cuenta que la cirugía debía realizarse en la pierna izquierda y no en la derecha.

El detalle del procedimiento indica que: “según el reporte del personal que ha circulado en la cirugía, me informa que se realiza la intervención quirúrgica de reducción cerrada de epífesis inferior de la tibia, pero por error realizan el procedimiento en el miembro no afectado (derecho)”.

Informe médico

Sobre este primer caso, Villa señaló que el informe técnico del hospital fue entregado a la Dirección Nacional del IESS el 14 de junio y la respuesta de esta instancia se dispuso que se inicien los procesos de sanción a todo el equipo que tuvo que ver con esta intervención quirúrgica.

Eduardo Peña: "Con SOLCA hay una transferencia perdida por $ 4 millones" Leer más

Además, la Subdirección de Talento Humano envió las directrices y el marco legal que el Hospital José Carrasco Arteaga debe aplicar en este caso.

Villa señaló que tienen tres días para informar sobre la apertura de los expedientes que serán la base para aplicar las sanciones.

Son un equipo de 20 personas las que serán analizadas su grado de responsabilidad y serán sancionadas según la falta u omisión cometida. “Cada 15 días deberemos emitir un informe con el avance de los expedientes”, puntualizó el director regional del IESS.

Hospital del IESS en Cuenca, en donde se realizó la mala práctica médica. cortesía

Más casos de diagnósticos equivocados en IESS Cuenca

Con la denuncia de los casos de diagnósticos equivocados o intervenciones quirúrgicas erradas la situación del IESS en Cuenca es crítica.

Estas denuncias y otras de supuestos actos de corrupción dieron paso a un proceso de fiscalización de parte de los cinco asambleístas de Azuay, quienes en 20 días emitirán su informe con todo lo que resuelvan. El congresista Leonardo Berrezueta mostró su preocupación sobre el nuevo caso de mala práctica médica y señaló que todo será analizado para que se tomen las correcciones del caso.

“Son varios los casos de mala práctica, varios casos de negligencia o falta de cumplimiento de funciones para la compra de medicamentos e insumos y renovación de equipamiento”, puntualizó.

El nuevo gerente del Hospital José Carrasco Arteaga, se limitó a señalar que el primer caso fue denunciado ante la Fiscalía del Azuay para que se inicien todas las acciones debidas.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí