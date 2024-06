Encalada: "Una administración se debilita con los cambios frecuentes de autoridades"

El nuevo gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Franklin Encalada, atiende a un equipo de EXPRESO en medio de una agenda de reuniones internas con directivos de las diversas áreas de la entidad, este martes 25 de junio. Es el tercero en lo que va de 2024 y el sexto desde 2023.

- En un año ha habido varios gerentes de este hospital, aunque usted es el primero en atender una entrevista desde la gestión de Francisco Pérez.

- Es complicado. Creo que una administración se debilita cuando empiezan los cambios de autoridades con frecuencia. ¿Por qué? Porque, por decirle, si yo quiero hacer un proceso para comprar ventiladores para quirófano, mientras yo lo levanto, me tardo un tiempo, porque tiene que venir por Dirección de Área, de ahí llega a la Gerencia y nosotros vemos la factibilidad, precio, pertinencia. De ahí le enviamos ese proceso a alguna entidad que regule para que nos diga qué proceso (de compra) está bien. Nosotros tenemos la Subdirección General del IESS y la Contraloría. Entonces, cuando ya estas entidades del Estado me dicen que está bien el proceso y empiezo a llamar a los oferentes, han pasado tres meses, póngale cuatro. ¿Qué ocurre? Si al sexto mes yo me voy del hospital, como en ese proceso todo tenía mi firma, ya no puede continuar. Además, porque viene el nuevo directivo y puede ser que él diga, ‘yo no creo que eso sea indispensable para el hospital. Creo más bien que la climatización es más importante’ y resulta que el siguiente administrador tampoco dura un año y viene uno nuevo y tampoco le parece bien lo anterior e inicia otro. Entonces eso le hace un peso, es una debilidad que existe en la administración el no darle continuidad a las autoridades.

- Se frenan los procesos...

- ...Entonces, a medida que no se hacen los procesos, no se dan, no se adjudican, el hospital se sigue desabasteciendo y esa es la razón por la cual hay desabastecimiento. ¿Por qué? Primero, porque la población sigue acudiendo a la entidad, sigue llegando a los hospitales. Y en los hospitales siguen haciéndose los procesos, pero a medida que no continúan, va disminuyendo y disminuyendo hasta que llegamos donde estamos. Eso obedece a que no existe continuidad de los directivos.

Encalada fue ministro de Salud desde el inicio del Gobierno de Daniel Noboa y renunció el 14 de junio de 2024. En la foto posa con autoridades del Seguro Social. CORTESÍA

Encalada ingresó al HTMC en 2005 por concurso. Afirma que fue el primero entre 1.409 aspirantes. Obtuvo el cargo de médico residente de posgrado de Cirugía, luego fue cirujano de Emergencia por 10 años y después, de Oncología.

- Usted conoce bien este hospital, sabe cuáles son sus problemas. Pero también tendrá un tiempo limitado de gestión. ¿Cuáles serán su prioridades, cuáles atenderá primero?

- Todo en salud es prioritario, si perdemos la salud, perdemos todo. Pero lo que podemos trabajar y tiene que ir en la misma línea primero es el abastecimiento de medicamentos. El hospital tiene que estar abastecido de medicamentos y dispositivos. Segundo, darle inmediatez a las referencias, porque ¿qué dice nuestro afiliado?, dice ‘me dieron la consulta hoy 25 de junio para octubre. Para octubre ya estoy en otro lado’. Vamos a trabajar en darle una imagen de humanismo a la medicina, que es la etiqueta nuestra, la empatía, la benevolencia, eso se ha ido perdiendo.

- A propósito de procesos de contratación, la Comisión Nacional Anticorrupción denuncia que hay proveedores acusados e investigados por corrupción que siguen vendiendo insumos a los hospitales públicos, entre ellos el HTMC. ¿Qué opina al respecto?

- Nosotros partimos siempre de un diagnóstico: ya sabemos que el señor apellido Pepito tiene un problema por corrupción, porque podemos entrar en Contraloría, podemos entrar en un proceso de peculado, pero eso no significa que sea culpable. Cuando la justicia lo determine culpable, en ese momento lo será. Estamos acostumbrados a armar incendios, porque entre los proveedores mismos se arman incendios, entre ellos se conocen y como el uno pierde, lo denuncia al otro y así se pasan, es una cosa común.

- ¿Qué hará usted?

- A mí me interesa que sea una empresa seria. Ahora, conocer a los dueños no sé qué tan difícil o fácil será, pero yo sí miro la empresa: si esta le ha vendido medicamentos a otro hospital y el proceso ha sido bien llevado, ese hospital tiene un buen concepto, pues compremos también a esa empresa. ¿Qué pasa?, que después de 10 años sale que hay un proceso de corrupción porque una cápsula que costaba 12 centavos debía costar 8. Eso pasa, sí, pero en su momento usted no puede decir que iba a pasar. Pero sí puedo decir que gracias a ese proceso no hubo desabastecimiento en el hospital, mis pacientes se fueron con un índice de satisfacción alto y, para mí, yo compré al precio que debió haberse comprado; y lo medí porque muchas instituciones lo compraron a ese precio.

