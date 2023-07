“Sería muy ambicioso acaparar todo lo que pase a nivel nacional. Son tres meses de gestión y otros tres de transición, entonces (es) muy poco tiempo para decir ‘vamos hacer esto, o lo otro’. La Secretaría tiene agenda en algunos ejes”. Esta fue la respuesta que recibió Diario EXPRESO desde la Secretaría Anticorrupción, al solicitar el tipo de medidas a implementar para erradicar las irregularidades en las contrataciones y compras públicas de la seguridad social.

Hasta el cierre de esta edición se indicó que la titular de esta entidad, Ana Belén Cordero, estaba en una reunión y que luego de ello emitiría una respuesta al respecto. Al final no hubo respuesta sobre el tema.

No obstante, Germán Rodas, representante de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), mostró su indignación, pues indicó que los problemas denunciados en el Hospital Valdivia, por ejemplo, que recurre a intermediarios para abastecerse, es una muestra de la ausencia de controles en las compras públicas.

Situación. Las irregularidades en las compras públicas del IESS denunciadas por EXPRESO no son temas urgentes para la Secretaría Anticorrupción.



“El problema es que la Secretaría es un monumento a la ineficacia. Como depende del Gobierno, no va a cumplir la tarea que todos esperamos que haga. La corrupción en el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) debe implicar una investigación no solo sistemática, sino rápida”.

Rodas condenó que en el sistema de la Seguridad Social no solo existan irregularidades en las adquisiciones, sino que las medicinas no tengan una garantía para sanar a los pacientes con lineamientos básicos como el registro sanitario. En ese orden, enfatiza que no debe existir excusa relacionada al cumplimiento de informes de salida por elecciones anticipadas.

“Lo que nos queda es la contraloría social y el periodismo crítico y acción de la ciudadanía, porque pareciera que están preocupados en su retirada”.

¿A quién van a denunciar si son tantos casos de corrupción? ¿Qué esperanza nos queda? Si los candidatos también dicen que no podrán hacerlo todo. Alfredo Carrasco, Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos

EXPRESO también elevó un requerimiento de información al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para que detalle las acciones no solo acerca de los casos denunciados por este medio de comunicación, sino sobre los casos que lleva en curso.

El objetivo es conocer el trabajo realizado por la Coordinación Técnica para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción y la Subcoordinación Nacional de Transparencia. Pero se expuso que el requerimiento se tramita para que sea procesado por los “técnicos respectivos”.

Mientras que Alfredo Carrasco, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, compartió su decepción ante la desatención de quienes deben velar por la transparencia y buen funcionamiento.

Este es un tema gravísimo, parece que la tarea es barrer bajo la alfombra. Se necesita la denuncia permanente porque no actuarán, están de salida. Germán Rodas Comisión Nacional Anticorrupción

“Si vamos a la Fiscalía, no toman en cuenta las pruebas que llevamos. Si los medios dicen algo, no tienen eco. Estamos completamente abandonados porque el actual Gobierno está preocupado en su salida y su retorno en 2025, pero queremos acciones hoy. Sabemos que no van a cambiar todo, pero al menos sí pueden iniciar acciones legales”.a