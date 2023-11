IESS y prestadores externos difieren sobre derivación de pacientes y citas médicas

Decenas de afiliados reclamando porque desde hace varios días no consiguen una cita en el prestador externo de salud de su preferencia; algunos de estos centros particulares acusando al ‘call center’ del Seguro Social de afectarlos al excluirlos de las opciones de agendamiento; y esa entidad aclarando que la derivación de pacientes no es obligatoria y que solo debe darse en caso de que las unidades médicas de la institución no puedan ofrecer la atención o el servicio requeridos.

Esa es, a grandes rasgos, la situación que se produce desde hace al menos dos semanas en varias ciudades y provincias del país. Este Diario ha recibido quejas de afiliados de Guayas, Santa Elena y Bolívar. El motivo: llaman al 140 para pedir una cita en determinado centro particular que funciona como prestador externo, pero el sistema les asigna consulta en alguna de las propias unidades del IESS.

“Resido en Santa Elena y es urgente la atención acá en este prestador externo, pues da un mejor servicio”, dice el afiliado Jorge Yagual, luego de exponer que no logra consultas allí.

“Me parece una falta de respeto que en el lESS de Guaranda no haya turnos disponibles hasta enero de 2023. Tengo a cargo dos adultos mayores que toman medicación para la hipertensión y no tengo los recursos para solventar los gastos”, escribe Daniela Chávez, desde Bolívar. “Existe un prestador externo en la ciudad en el cual hay todos los recursos, ellos todos los meses nos han ayudado con la medicación y atención a nuestros familiares, pero en estas últimas semanas no, porque ni en el ‘call center’ ni en la página web dan cita con ellos”.

Como publicara este Diario, el presidente de la Asociación de Prestadores Externos de Salud del IESS, César Serrano, dice que el Seguro Social no les ha comunicado cuál es la razón. Y afirma que la situación se da con unos 100 de los 467 centros del gremio; y que ellos brindan alrededor de 150.000 atenciones al mes a jubilados y afiliados.

No obstante, esta situación coincide con un anuncio interno del IESS de reducir las derivaciones de pacientes por el alto y doble costo que implican.

El pasado 5 de octubre, en la sesión de aniversario del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Alfredo Ortega, autocuestionaba que en la institución se derivan “hasta profilaxis” (limpiezas dentales). Y señalaba que las derivaciones le cuestan a la entidad 350 millones de dólares. Un doble costo, además, porque la institución cuenta con personal médico y equipos propios para brindar esa atención. Ante ello, afirmó que para reducir ese gasto, el IESS estaba rehabilitando y comprando medicinas y equipos; y contratando personal médico.

Este 31 de octubre, consultado telefónicamente sobre el reclamo de pacientes y prestadores, el director general del Seguro de Salud del IESS, Francisco Mora, dio una explicación relacionada con esa instrucción.

Aseveró que hay ciudades donde las unidades médicas del IESS han ampliado su capacidad de atención, por lo que ya no es necesario que el ‘call center’ derive a los pacientes a centros o consultorios particulares. Menos aún si son para el ‘primer nivel de atención’, como por ejemplo, las consultas de medicina general o de odontología. Solo exceptuó de ello las atenciones de tercer nivel o de especialidades, como las oncológicas o las de hemodiálisis.

Francisco Mora, director general del Seguro de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS Cortesía

Francisco Mora: "La normativa no nos obliga a derivarles pacientes"

Francisco Mora aclara que si bien el IESS tiene convenios con prestadores externos, la normativa no los obliga a derivarles pacientes. “El acuerdo ministerial que rige dice que las prestaciones no vitales, o sea, no una emergencia, tendrán que primero ir a la red pública integral de salud; y solo en caso de que no se tenga el servicio, podrán derivarse”.

Sin embargo, el número de afiliados que reclaman por no poder agendar en estos días una cita médica en el prestador de su elección, refleja un desconocimiento de esa normativa y la preexistencia de hecho de ese mecanismo.

Mora reitera que cuando un paciente llama para pedir cita, el sistema le asigna según la disponibilidad primero de las unidades del IESS. Niega que haya un ‘cierre de agenda’ a los prestadores.

