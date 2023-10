Pacientes del IESS reclaman por el cierre de citas médicas con prestadores externos

Diversos mensajes de usuarios enviados a este Diario coinciden en el motivo: la imposibilidad de agendar citas médicas en centros, consultorios, laboratorios o clínicas particulares que funcionaban como prestadores externos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Usualmente, el sistema de agendamiento de citas médicas del Seguro Social ofrece al afiliado o jubilado la opción de elegir un sitio de atención.

No obstante, según reportan los lectores de EXPRESO, el sistema les impide separarlas con los centros médicos en donde se hacen atender y estos ni siquiera aparecen como opción.

No comprendo por qué no se puede agendar citas en Servident. Si el IESS no presta las condiciones para atender pacientes, al menos permitan que este centro nos ayude.

Jannett Muñoz, paciente