Indignados y decepcionados. Decenas de afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que sufren alguna discapacidad física y se atienden en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) llevan meses y hasta años en espera de una prótesis.

“Estoy decepcionado del IESS. Prácticamente un año y medio en espera, pero no dicen nada, no hay noticias de cuándo me van a dar la prótesis”, dice Fernando Santistevan Yépez, jubilado de 75 años de edad, quien en 2021 sufrió la amputación de su pierna derecha.

Profesor de colegio y universidad durante su vida laboral, afirma que siempre aportó como afiliado aunque no utilizó el servicio médico del IESS porque donde laboraba le proporcionaban un seguro de salud privado. Pero tras su jubilación y el imprevisto problema en su pierna le ha tocado vivir los males que aquejan a los usuarios. En este caso, la falta de dispositivos.

La de prótesis no es una nueva. La actual administración del hospital y el procurador del grupo, Jhon Cabot, coinciden en que data de al menos el 2018.

Someten a nuestros familiares a la humillación de estarles suplicando que atiendan la entrega de prótesis, cuando es un derecho por todos los años aportados al IESS.

Miguel Cuesta, jubilado.

En noviembre del año pasado, este Diario publicó el caso de Miguel Cuesta Santos, otro jubilado de 64 años de edad, quien entonces llevaba un año en espera del dispositivo, al igual que otros 200 pacientes.

La administración de entonces, que por la continua rotación de autoridades del hospital también era reciente, dijo haber heredado el problema de sus antecesores y ofreció incluir la adquisición de las prótesis en el presupuesto de 2023 para entregarlas en el transcurso del año.

Pero ni Santistevan ni Cuesta han tenido noticias de ello. “Los funcionarios del IESS son unos indolentes, no tienen humanidad, no les importamos los jubilados y afiliados que hemos sufrido amputaciones, nos provocan un sufrimiento adicional a la pérdida de un miembro”, dice el segundo, con indignación.

Esto está muy retrasado. Por eso estamos diligenciando a través de la Defensoría del Pueblo y del Consejo Nacional de Discapacidades para que ellos intervengan.

Jhon Cabot, procurador

Y eso que, como reza el refrán, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. En el área de Fisiatría hay más pacientes que realizan el trámite para ser calificados para recibir una prótesis. A Santistevan ese proceso le tomó meses de idas y vueltas, hasta que al fin el especialista le extendió la orden. “Pero qué decepción cuando la secretaria me dijo que debía esperar porque las prótesis las daban por turno y yo era el 525”.

Consultado al respecto, el hospital dice que la anterior administración gestionó la adquisición de 65 prótesis para este año que ya fueron entregadas en dos grupos. Y que ahora ellos están en la fase preparatoria de contratación de las pendientes.

“Así se daría trámite a la adquisición y entrega de las 233 prótesis para 229 pacientes, porque cuatro son bilaterales. El presupuesto es de aproximadamente $ 2’000,000”, informó.

Según la institución, se realizarán compras plurianuales y además se va a disponer al médico tratante que, en el año próximo, la entrega sea parcial, es decir, mes a mes. “Los 233 distribuidos para los 12 meses o en el tiempo que él requiera, esto se traduce en que las prótesis se vayan entregando de acuerdo a cómo se vayan elaborando”.

Es un ofrecimiento similar al de la anterior administración. Y la confirmación de que no se las entregarán en este año.

