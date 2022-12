Cruce de acusaciones entre directivos de un hospital público y una empresa contratista y en el medio decenas de trabajadores que llevan tres meses sin cobrar sus sueldos, a pocos días de las festividades de Navidad y fin de año.

Empleados de la empresa Turbo Limpieza, que brinda los servicios de limpieza al Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), realizaron una nueva jornada de protesta este martes 13 de diciembre en los exteriores de la casa de salud, que incluyó el cierre de un carril de la transitada avenida 25 de Julio.

Reclaman el pago de tres meses de sueldos por los servicios prestados al hospital y acusan a su gerente, Francisco Pérez, de la demora en la cancelación de la deuda, que suma según ellos 800.000 dólares por casi cuatro meses, si se incluye diciembre, lo cual afecta a 200 trabajadores.

El coordinador del grupo de trabajadores de Turbo Limpieza, Jhonny Véliz, responsabilizó a Pérez: "El actual gerente no nos quiere pagar, se llena de peros. Nosotros no queremos pensar que está tomando alguna represalia por lo que pasó la semana pasada", expresó, aludiendo a una protesta similar.

Recordó que hace dos años, durante la pandemia, igual ocurrió con un grupo de 200 trabajadores a quienes les quedaron adeudando 400.000 dólares por dos meses que no les pagaron a la entonces empresa contratista Serlim, donde él también trabajaba.

Según Véliz, los directivos del hospital no solo se niegan a pagarles, sino que también se rehúsan a escucharlos, recibirlos y tener con ellos una mesa de trabajo sobre el tema.

Los trabajadores de Turbo Limpieza dicen que llevan tres meses sin recibir sus sueldos y acusan al hospital. Cortesía

No obstante, Pérez deslindó la responsabilidad del hospital y acusó a su vez a Turbo Limpieza, la empresa para la cual trabaja el personal impago, por la situación. Según alegó, todo se debe a la demora de la contratista en presentar los documentos de respaldo para el pago.

"La empresa entrega la documentación tarde. La planilla cuatro, que tiene que ver con agosto, lo que se le debe, recién entregó la información en la última semana de noviembre, afirmó Pérez ante medios de comunicación y ante un grupo de trabajadores en la puerta de consulta externa del hospital.

Además, señalo que allí había muchos errores e inconsistencias, adulteración de algunos documentos y que no tiene afiliados el número de empleados que estipula el contrato, entre otras observaciones.

"El contrato dice que debe haber 200 empleados, no están 200, hay alrededor de 80", afirmó. También citó la falta de las actas de entrega a bodega de los insumos utilizados para la limpieza. Pérez alega que, al tratarse de una entidad pública, no puede autorizar los pagos si no se cumplen todas las condiciones y requisitos que establece el contrato, pues de hacerlo sería responsabilizado administrativamente por los órganos de control, como la Contraloría.

Aseguró que el hospital tiene los fondos disponibles para el pago de esos servicios y que lo harán apenas la contratista cumpla con la entrega de los documentos y la corrección de las observaciones efectuadas. Pero acotó que el pago puntual de los sueldos de los trabajadores es responsabilidad de la empresa que los contrató, independientemente del proceso con el hospital.

En medio de ese cruce de argumentos y acusaciones, los trabajadores piden una solución para su situación económica agravada por tres meses de sueldos atrasados. "Hemos paralizado las labores. Tenemos deudas, tenemos muchas cosas que pagar y no es justo que no nos den soluciones. También nosotros tenemos familia", dijo la trabajadora Mirian Cueva durante la protesta.